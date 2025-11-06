KúriabíróTisza PártMagyar Péter

Tisza-adatbotrány: megszólalt a Kúria

Készen állnak a megfelelő eljárások lefolytatására.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 11. 06. 18:29
Forrás: Pexels
A bíróságokba vetett közbizalom alapja a függetlenség és a pártatlanság. Ez az oka annak, hogy Magyarország alaptörvénye tiltja a bírák párttagságát és politikai tevékenységét – jelentette ki a Kúria. Közleményükben leszögezték: a jogszabályok és a bíróságok – így a Kúria – szabályzatai biztosítják a bírói integritás megvédéséhez és a bírókra kötelező magatartási szabályok megsértése esetén a megfelelő jogkövetkezmények alkalmazásához szükséges eszközöket.

20251023 Budapest Nemzeti Menet Fotó: Máté Krisztián MK MW Bulvár Képen: Magyar Péter a Tisza párt elnöke,
Fotó: Máté Krisztián

Az igazságszolgáltatás függetlensége és pártatlansága védelmében, valamint a közbizalom fenntartása érdekében a Kúria – miként eddig is – készen áll a megfelelő eljárások lefolytatására

– hangsúlyozták. Majd jelezték: ennek előfeltétele, hogy meghatározott személyre vonatkozó, pontos, ellenőrizhető bizonyítékkal alátámasztott információ álljon rendelkezésre.

A téma nem véletlenül aktuális, hiszen egyes információk szerint a Tisza mobilalkalmazásából kiszivárgott nevek és adatok között lehet több bíró is. A Pesti Srácok információi szerint több, jelenleg is aktív bíró adatai szivároghattak ki a Tisza-adatbotrányában

Abban az esetben, ha valóban bírók regisztráltak Magyar Péterék alkalmazásába, felmerülhet a kérdés: ezt megtehetik? A bírói etikai kódex 1. cikke ugyanis kimondja: „a bíró az ítélkező tevékenysége során minden befolyástól mentesen jár el, érvényesítve a felekkel való egyenlő bánásmód elvét. Munkája során még a látszatát is kerüli annak, hogy bárkinek kedvez, eljárása és döntése pártos vagy előítéleten alapul. […] A bírónak tartózkodnia kell a törvényhozó és végrehajtó hatalomhoz fűződő szükségtelen kapcsolatoktól és befolyásolástól oly módon, hogy ez kívülállók számára is nyilvánvaló legyen.”


Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels)

