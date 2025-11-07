PettersonAppsukrajnaadatszivárgásTisza PártOleh OstroverkhMagyar Péter

Neonáci csoportokat támogat a Tisza-adatbotrányban érintett ukrán fejlesztőcég + videó

Szélsőséges, neonáci szervezetekkel hozható összefüggésbe a Tisza Párt alkalmazását fejlesztő, az adatbotrányban érintett cég vezetője. Oleh Ostroverkh a beosztottjait is arra kötelezte, hogy támogatásukkal segítsék a radikális nacionalista egységeket.

Magyar Nemzet
2025. 11. 07. 11:34
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Oleh Ostroverkh, a Tisza Párt alkalmazását fejlesztő ukrán PettersonApps cég vezetője már 2024 nyarán felfigyelt a magyar piacban rejlő lehetőségekre. Az már korábban tudható volt róla, hogy az igazgató szélsőséges, neonáci csoportokhoz köthető, mostanra pedig az is napvilágra került, hogy munkatársait is soviniszta és bűncselekményeket elkövető egységek támogatására ösztönzi – írja az Ellenpont.

Oleh Ostroverkh, az ukrán PettersonApps vezérigazgatója, a Tisza-app fejlesztője. Fotó: Bors

Egyre egyértelműbb, hogy Magyar Péterék nem mondanak igazat, amikor tagadják, hogy ukránok kezére kerülhetett a kétszázezer magyar ember személyes adatait tartalmazó adatbázis. A Tisza Világ alkalmazás első adatszivárgásakor már kiderült, hogy az ukrán PettersonApps cég is részt vett a fejlesztésben, amit a párt tagadott.

Az Ellenpont most azonban egy interjúra bukkant, amelyben a cégvezető, Oleh Ostroverkh a Deutsche Wellének beszél arról, hogy 2024 júniusában – alig egy héttel a Tisza sikeres EP-választása előtt – új üzleti lehetőségeket lát Magyarországon.

Az igazgató még azt is elmondta, hogy ezeknek az új partnereknek a kedvéért a fókuszt elveszik a német, francia, amerikai és skandináv piacoktól.

Tokar nevének megjelenése a Tisza adatbázisának metaadataiban és Ostroverkh nyilatkozata egyértelműen arra utal, hogy a PettersonApps új projektje a Tisza Világ alkalmazás volt. Ez pedig azt valószínűsíti, hogy a regisztrált kétszázezer felhasználó személyes adatai valóban Ukrajnába kerülhettek.

 

Nemcsak a vezető, a cég is szélsőségeseket támogat

Az Ellenpont korábban megírta, hogy a PettersonApps vezetője a magyarellenes, neonáci Da Vinci farkasai fegyveres csoport támogatója. Az egység új vezetője, Szerhij Filimonov nyíltan náci szimpatizáns, aki büszkén pózol horogkeresztekkel.

Az Ellenpont kutatása szerint

nemcsak a PettersonApps vezetője, hanem maga a cég is szélsőséges szervezeteket támogat.

Az Instagramon több, első ránézésre ártalmatlannak tűnő videó látható Oleh Ostroverkhről és csapatáról, köztük egy olyan is, amely a vezető születésnapját mutatja. A felvételek szerint a dolgozók ezen a napon jótékonysági adományokat gyűjtenek – egy részlet azonban arra utal, hogy az adakozás valójában egészen más célokat szolgál.

A videóban látható átutalások címzettjei között ugyanis több a háborút támogató ukrán alapítvány is szerepel. A posztban felbukkan a Pritula Alapítvány, amely a fronton harcoló ukrán egységeknek szerez be fegyvereket és technikai eszközöket. Szintén megjelenik a Térj vissza élve! nevű alap, amely katonák hazaszállítására, illetve a sebesültek ellátására gyűjt, valamint a Pakold be az egész eget! elnevezésű projekt, amely drónokat vásárol a hadsereg számára.

A legellentmondásosabb azonban a Szternenko Alap, amelyet egy hírhedt odesszai aktivista, Szerhij Szternenko nevéhez kötnek, akit a BBC már 2020-ban is odesszai gyilkosként emlegetett.

 

Ultranacionalista vezérből gyanúsított: Szternenko véres öröksége

A BBC korábban részletesen bemutatta Szternenko múltját. A „Majdan-hősből” 2014 után az odesszai Jobboldali Szektor vezetője lett – ez az ultranacionalista, gyakran erőszakos csoport aktívan részt vett az oroszbarát mozgalmak leverésében.

Szternenko ott volt a 2014. május 2-i odesszai összecsapásoknál is, ahol több mint negyven ember vesztette életét. Később emberrablás, kábítószer-kereskedelem és emberölés gyanújával is nyomozás indult ellene.

Szerhij Szternenkót le is tartóztatták. Forrás: Ellenpont

Szternenko legismertebb ügye 2018-ban történt, amikor halálra késelt egy férfit, Ivan Kuznyecovot. Bár a hivatalos verzió szerint önvédelemből cselekedett, az ügyészek szerint szándékosan ölt.

A per évek óta tart, Szternenko pedig ma már Zelenszkij elnök egyik bizalmasának számít, aki a háború kitörése után a fronton is megjelent.

A kijevi kormányzat gyakran emlegeti Szternenkót és társait hazafias hősökként, ugyanakkor neve egyre többször kerül elő korrupciós és visszaélési ügyek kapcsán. A BBC már 2020-ban megjegyezte: Szternenko esetében elmosódik a határ az önvédelem és az önbíráskodás között, mozgalmai pedig a politikai nyomásgyakorlás eszközeivé váltak.

A PettersonApps rendszeresen utal pénzt szélsőséges szervezeteknek, ami egyértelműen jelzi ideológiai elkötelezettségét.

A vállalat vezetője, Oleh Ostroverkh a támogatást gyakorlatilag kötelezővé tette dolgozóinak. A felajánlások között fegyverek, drónok és katonai járművek is szerepelnek. A videók szerint az „önkéntes” adományozás valójában elvárt lojalitási gesztus, hogy az alkalmazottak anyagilag is támogassák a hadsereg felfegyverzését és a szélsőséges szervezeteket.

 

Borítókép: Kocjubailo egysége, a Da Vinci Farkasai (Forrás: Ellenpont)

               
       
       
       

            További játékainkhoz kattintson ide!        

   

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekOrbán Balázs

Orbán kőkeményen kiosztotta Pottyondy Edinát, az influenszer köpni-nyelni nem tudott

Csépányi Balázs avatarja

Ezt nem teszi zsebre.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu