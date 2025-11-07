Neonáci csoportokat támogat a Tisza-adatbotrányban érintett ukrán fejlesztőcég + videó

Oleh Ostroverkh, a Tisza Párt alkalmazását fejlesztő ukrán PettersonApps cég vezetője már 2024 nyarán felfigyelt a magyar piacban rejlő lehetőségekre. Az már korábban tudható volt róla, hogy az igazgató szélsőséges, neonáci csoportokhoz köthető, mostanra pedig az is napvilágra került, hogy munkatársait is soviniszta és bűncselekményeket elkövető egységek támogatására ösztönzi – írja az Ellenpont.

Oleh Ostroverkh, az ukrán PettersonApps vezérigazgatója, a Tisza-app fejlesztője. Fotó: Bors

Egyre egyértelműbb, hogy Magyar Péterék nem mondanak igazat, amikor tagadják, hogy ukránok kezére kerülhetett a kétszázezer magyar ember személyes adatait tartalmazó adatbázis. A Tisza Világ alkalmazás első adatszivárgásakor már kiderült, hogy az ukrán PettersonApps cég is részt vett a fejlesztésben, amit a párt tagadott.

Az Ellenpont most azonban egy interjúra bukkant, amelyben a cégvezető, Oleh Ostroverkh a Deutsche Wellének beszél arról, hogy 2024 júniusában – alig egy héttel a Tisza sikeres EP-választása előtt – új üzleti lehetőségeket lát Magyarországon.

Az igazgató még azt is elmondta, hogy ezeknek az új partnereknek a kedvéért a fókuszt elveszik a német, francia, amerikai és skandináv piacoktól.

Tokar nevének megjelenése a Tisza adatbázisának metaadataiban és Ostroverkh nyilatkozata egyértelműen arra utal, hogy a PettersonApps új projektje a Tisza Világ alkalmazás volt. Ez pedig azt valószínűsíti, hogy a regisztrált kétszázezer felhasználó személyes adatai valóban Ukrajnába kerülhettek.

Nemcsak a vezető, a cég is szélsőségeseket támogat

Az Ellenpont korábban megírta, hogy a PettersonApps vezetője a magyarellenes, neonáci Da Vinci farkasai fegyveres csoport támogatója. Az egység új vezetője, Szerhij Filimonov nyíltan náci szimpatizáns, aki büszkén pózol horogkeresztekkel.

Az Ellenpont kutatása szerint

nemcsak a PettersonApps vezetője, hanem maga a cég is szélsőséges szervezeteket támogat.

Az Instagramon több, első ránézésre ártalmatlannak tűnő videó látható Oleh Ostroverkhről és csapatáról, köztük egy olyan is, amely a vezető születésnapját mutatja. A felvételek szerint a dolgozók ezen a napon jótékonysági adományokat gyűjtenek – egy részlet azonban arra utal, hogy az adakozás valójában egészen más célokat szolgál.