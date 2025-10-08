Az ukrán fronton is érdekelt Magyar Péter alkalmazásfejlesztője

A Tisza-app fejlesztője az ukrán PettersonApps vezérigazgatója, egy Oleh Ostroverkh nevű ukrán férfi. Ráadásul a tény, hogy ő egyben a Defence Robotics UA elnevezésű civil szervezet felügyelőbizottságának is tagja, rengeteg kérdést vet fel. Ugyanis ez az ukrán NGO az ukrán hadsereg Da Vinci Wolves elnevezésű zászlóaljával folytat szoros együttműködést – mutatott rá a Ripost.

Forrás: Facebook/Tisza Párt

A Defence Robotics UA egy civil nonprofit szervezet, amelyet azzal a céllal hoztak létre, hogy robotikai fejlesztéseket és dróntechnológiákat támogasson az ukrán hadseregben. Saját bemutatkozásuk szerint életmentő robotikai megoldásokat fejlesztenek, és segítenek az autonóm földi járművek (UGV-k) hadrendbe állításában. Az NGO feladatai közé tartozik a robotikai ökoszisztéma kiépítése, a fejlesztők és a katonai egységek összekapcsolása, valamint a tesztelés és a gyakorlati bevezetés támogatása.

A szervezet honlapja szerint a Defence Robotics UA a Da Vinci Wolves egységgel szoros együttműködést ápol.

Ez a zászlóalj az orosz–ukrán háború egyik legismertebb harci alakulata, amelyet Dmitro Kotsiubajlo „Da Vinci” vezetett egészen 2023 márciusában bekövetkezett haláláig.

Az egység azóta is az ő nevét viseli, és ma már ezredszintű alakulatként működik. Az ezred robotikai rendszereket is alkalmaz a fronton, ezek fejlesztésében a Defence Robotics UA is részt vesz.

Mindez több súlyos kérdést is felvet:

Hogyan és milyen körülmények között választotta Magyar Péter azt a céget, amelynek vezetője ukrán katonai projektekhez kötődik? Az ukrán férfi milyen hátteret, finanszírozást vagy kapcsolatokat hozott magával?

Ha a Tisza-applikáció valóban olyan fejlesztő közreműködésével készült, aki katonai célú robotikai projekteket is irányít, akkor milyen adatokhoz, kapcsolatokhoz és technológiákhoz férhetett hozzá egy civil politikai alkalmazás fejlesztésekor?

A tény, hogy egy katonai fejlesztésekben is aktív szereplő vett részt egy magyar politikai alkalmazás létrehozásában, súlyos adatbiztonsági és etikai kérdéseket is felvethet.

Ahogy a Magyar Nemzet már beszámolt róla, nem ez az első eset, hogy Magyar Péter pártjától személyes adatok szivárognak ki. Korábban már nyilvánosságra került több száz aktivistájuk adata, akiket ráadásul becsmérlő módon listáztak. Most azonban szintet léptek Magyar Péterék, ugyanis közel húszezer felhasználó személyes adatai szivárogtak ki a Tisza Világ alkalmazásból.

A hatalmas mennyiségű személyes adat között olyan információk szerepelnek, mint a felhasználók neve, anyja neve, lakcíme, e-mail-címe és telefonszáma.

Sőt az érintettek tényleges lokációja is nyilvánosságra került, valamint az is megtalálható a felületen, hogy melyik egyéni választókerületbe tartoznak az adatszivárgás áldozatai.