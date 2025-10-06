Gratulálunk mindenkinek, aki letöltötte az Ukrán Tisza Világ applikációt – jegyezte meg a közösségi oldalán Kocsis Máté. A Fidesz frakcióvezetője rámutatott: az ukránok már a tiszás telefonokban vannak.

Fotó: MTI/Krizsán Csaba

Külön gratulálunk Magyar Péternek, aki csak Ukrajnában talált olyan céget, amelyik az ő nagyszerűségét hirdető oldalt lefejleszti

– tette hozzá a frakcióvezető.

„Így esett, hogy a Tisza Párt átadta az ukránoknak a szimpatizánsai

személyes adatait,

nevét,

címét,

képmását,

ujjlenyomatát,

miközben szegénykéim abban a hiszemben voltak, hogy csak lelkesen gyűjtik a tiszás hűségpontokat” – hívta fel a figyelmet Kocsis Máté. Majd kiemelte: a Tisza jogsértő eljárásáról csak egy méretes adatszivárgásból értesült a hazai nyilvánosság.

A karcsúsított méregzsák pedig megint tagad, terel, vádaskodik, sőt, lassan eljut oda is, hogy nem is hallott még a saját maga által bemutatott alkalmazásról

– jegyezte meg a frakcióvezető. Hozzátette: „kiszolgáltat ő bárkit bárkinek, ha az az érdeke, megmondtuk előre.”

Mint a Magyar Nemzet beszámolt róla, nem ez az első eset, hogy Magyar Péter pártjától személyes adatok szivárognak ki. Korábban már nyilvánosságra kerültek a baloldali párttól több száz aktivistájuk adatai, akiket ráadásul becsmérlő módon listáztak. Most azonban szintet léptek Magyar Péterék, ugyanis közel húszezer felhasználó személyes adatai szivárogtak ki a Tisza Világ alkalmazásból.

A hatalmas mennyiségű személyes adat között olyan információk szerepelnek, mint a felhasználók neve, anyja neve, lakcíme, e-mail-címe és telefonszáma.

Sőt az érintettek tényleges lokációja is nyilvánosságra került, valamint az is megtalálható a felületen, hogy melyik egyéni választókerületbe tartoznak az adatszivárgás áldozatai. Ráadásul az is kiderült, hogy az alkalmazás mögött egy ukrán cég állhat. Mindezt Magyar Péter sem tagadta.