Magyar PéterUkrajnaTisza Párt

Az ukránok már a tiszás telefonokban vannak

Magyar Péterék mobilalkalmazásából közel húszezer ember személyes adata került nyilvánosságra. A Tisza-vezér azonban magyarázat helyett csak tagad, terel és vádaskodik.

Magyar Nemzet
2025. 10. 06. 16:57
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Gratulálunk mindenkinek, aki letöltötte az Ukrán Tisza Világ applikációt – jegyezte meg a közösségi oldalán Kocsis Máté. A Fidesz frakcióvezetője rámutatott: az ukránok már a tiszás telefonokban vannak.

Pannonhalma, 2025. augusztus 20. Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke a párt Szent István nyomában című pannonhalmi ünnepségén 2025. augusztus 20-án. MTI/Krizsán Csaba
Fotó: MTI/Krizsán Csaba

Külön gratulálunk Magyar Péternek, aki csak Ukrajnában talált olyan céget, amelyik az ő nagyszerűségét hirdető oldalt lefejleszti

– tette hozzá a frakcióvezető.

„Így esett, hogy a Tisza Párt átadta az ukránoknak a szimpatizánsai

  • személyes adatait, 
  • nevét, 
  • címét, 
  • képmását,
  • ujjlenyomatát,

miközben szegénykéim abban a hiszemben voltak, hogy csak lelkesen gyűjtik a tiszás hűségpontokat” – hívta fel a figyelmet Kocsis Máté. Majd kiemelte: a Tisza jogsértő eljárásáról csak egy méretes adatszivárgásból értesült a hazai nyilvánosság.

A karcsúsított méregzsák pedig megint tagad, terel, vádaskodik, sőt, lassan eljut oda is, hogy nem is hallott még a saját maga által bemutatott alkalmazásról

– jegyezte meg a frakcióvezető. Hozzátette: „kiszolgáltat ő bárkit bárkinek, ha az az érdeke, megmondtuk előre.”

Mint a Magyar Nemzet beszámolt róla, nem ez az első eset, hogy Magyar Péter pártjától személyes adatok szivárognak ki. Korábban már nyilvánosságra kerültek a baloldali párttól több száz aktivistájuk adatai, akiket ráadásul becsmérlő módon listáztak. Most azonban szintet léptek Magyar Péterék, ugyanis közel húszezer felhasználó személyes adatai szivárogtak ki a Tisza Világ alkalmazásból.

A hatalmas mennyiségű személyes adat között olyan információk szerepelnek, mint a felhasználók neve, anyja neve, lakcíme, e-mail-címe és telefonszáma.

Sőt az érintettek tényleges lokációja is nyilvánosságra került, valamint az is megtalálható a felületen, hogy melyik egyéni választókerületbe tartoznak az adatszivárgás áldozatai. Ráadásul az is kiderült, hogy az alkalmazás mögött egy ukrán cég állhat. Mindezt Magyar Péter sem tagadta.


További játékainkhoz kattintson ide!

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)

add-square Tiszás adatszivárgás

Nagy bajban vannak Magyar Péterék, a tiszás adatszivárgás miatt börtön és brutális bírság is járhat

Tiszás adatszivárgás 10 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felföldi Zoltán
idezojelekrendszerváltás

Milyen rendszerváltásról hadoválnak itt?

Felföldi Zoltán avatarja

Sem a pártállamot, sem a Gyurcsány-rendszert, sem a katasztrofális nyugat-európai állapotokat nem kívánjuk magunknak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu