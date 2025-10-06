Szentkirályi Alexandra: Ez már a második tiszás adatszivárgás

A Tisza Párt második óriási adatszivárgási botránya látott napvilágot ma reggel. Csaknem húszezer ember adatai kerültek fel az internetre azok közül, akik letöltötték Magyar Péterék alkalmazását – hívta fel a figyelmet Szentkirályi Alexandra a közösségi oldalán. A budapesti Fidesz elnöke jelezte, hogy még a baloldali párt alelnöke, Radnai Márk is érintett, ő volt az, aki az alkalmazás fejlesztéséért volt felelős, és adminként szerepelt.

Radnai Márk korábban egy amerikai fejlesztést kotyogott el, de most az alelnök mellett egy másik gyanús alak is adminként szivárgott ki:

ő Myroslav Tokar ukrán webfejlesztő, aki egy ukrán appkészítő cégnél dolgozik

– hívta fel a figyelmet a frakcióvezető.

– Vajon mit keresett Radnai mellett adminként? Talán ez az ukrán cég készítette a Tisza alkalmazását? Ha igen, miért pont ők? Mi közük lehet az adatszivárgáshoz? Mit keresett a Tisza alelnöke mellett adminként egy ukrán vállalkozó? – tette fel a kérdéseket Szentkirályi Alexandra.

Péter! Ezek nagyon súlyos kérdések. Egy adatszivárgási botrány már a lelketeken szárad, most itt van még egy – és még mindig bő fél évünk van a választásokig. Szedjétek már össze magatokat! Egy normális, biztonságos applikációt sem tudtok lefejleszteni? Hány tíz- vagy százezer magyar ember adatait szeretnétek még hagyni, hogy kiszivárogjon a jó ég tudja, kinek?

– szólította meg Magyar Péter a frakcióvezető. Majd felszólította:

ide most édeskevés lesz a szokásos félrebeszélés meg fröcsögés. Vállald a felelősséget, és adj magyarázatot!

Magyar Péterék nem képesek vigyázni a követőik adataira

Emlékezetes, hogy korábban már kiszivárogtak a baloldali párttól több száz aktivistájuk adatai, akiket ráadásul becsmérlő módon listáztak. Most azonban szintet léptek Magyar Péterék, ugyanis közel húszezer felhasználó személyes adatai szivárogtak ki a Tisza Világ alkalmazásából.

A hatalmas mennyiségű személyes adat között olyan információk szerepelnek, mint a felhasználók neve, anyja neve, lakcíme, e-mail-címe és telefonszáma.

Sőt az érintettek tényleges lokációja is nyilvánosságra került, valamint az is megtalálható a felületen, hogy melyik egyéni választókerületbe tartoznak az adatszivárgás áldozatai.