Orbán Viktor: Aki ennyi szállal kötődik Ukrajnához, attól kár elvárni, hogy megvédi Magyarországot + videó

Valóban a Tisza Párt majdnem húszezer szimpatizánsának adatai szivárogtak ki: valaki dühös, valakit nem érdekel

A Tisza Párt mobilalkalmazásából csaknem húszezer ember személyes adatai szivárogtak ki. A fiaskó nemcsak azoknak kellemetlen, akiknek a személyes adatai nyilvánosságra kerültek, hanem Magyar Péteréknek is, hiszen kiderült egy újabb ukrán kapcsolatuk.

Magyar Nemzet
2025. 10. 06. 15:40
– Akinek egy ukrán kém szervez programokat, aki az Európai Parlament nyíltan ukránpárti frakciójában ül, akinek az ukrán elnök a vezérszurkolója, és akinek még az applikációját is ukránok fejlesztik, attól kár elvárni, hogy majd megvédi Magyarország érdekeit – mutatott rá Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán, miután a Tisza Párt mobilalkalmazásából közel húszezer ember személyes adatai szivárogtak ki.

Tisza, Magyar Péter, adó
Magyar Péterék mobilalkalmazásából húszezer felhasználó személyes adatai kerültek nyilvánosságra (Forrás: Facebook)

Mint a Magyar Nemzet beszámolt róla, nem ez az első eset, hogy Magyar Péter pártjától személyes adatok szivárognak ki. Korábban már nyilvánosságra kerültek a baloldali párttól több száz aktivistájuk adatai, akiket ráadásul becsmérlő módon listáztak. Most azonban szintet léptek Magyar Péterék, ugyanis közel húszezer felhasználó személyes adatai szivárogtak ki a Tisza Világ alkalmazásból.

A hatalmas mennyiségű személyes adat között olyan információk szerepelnek, mint a felhasználók neve, anyja neve, lakcíme, e-mail-címe és telefonszáma.

Sőt az érintettek tényleges lokációja is nyilvánosságra került, valamint az is megtalálható a felületen, hogy melyik egyéni választókerületbe tartoznak az adatszivárgás áldozatai. Ráadásul az is kiderült, hogy az alkalmazás mögött egy ukrán cég állhat. Mindezt Magyar Péter nem tagadta.


Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Hatlaczki Balázs)

