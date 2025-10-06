Orbán Viktor: Aki ennyi szállal kötődik Ukrajnához, attól kár elvárni, hogy megvédi Magyarországot + videó

– Akinek egy ukrán kém szervez programokat, aki az Európai Parlament nyíltan ukránpárti frakciójában ül, akinek az ukrán elnök a vezérszurkolója, és akinek még az applikációját is ukránok fejlesztik, attól kár elvárni, hogy majd megvédi Magyarország érdekeit – mutatott rá Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán, miután a Tisza Párt mobilalkalmazásából közel húszezer ember személyes adatai szivárogtak ki.

Magyar Péterék mobilalkalmazásából húszezer felhasználó személyes adatai kerültek nyilvánosságra (Forrás: Facebook)

Mint a Magyar Nemzet beszámolt róla, nem ez az első eset, hogy Magyar Péter pártjától személyes adatok szivárognak ki. Korábban már nyilvánosságra kerültek a baloldali párttól több száz aktivistájuk adatai, akiket ráadásul becsmérlő módon listáztak. Most azonban szintet léptek Magyar Péterék, ugyanis közel húszezer felhasználó személyes adatai szivárogtak ki a Tisza Világ alkalmazásból.

A hatalmas mennyiségű személyes adat között olyan információk szerepelnek, mint a felhasználók neve, anyja neve, lakcíme, e-mail-címe és telefonszáma.

Sőt az érintettek tényleges lokációja is nyilvánosságra került, valamint az is megtalálható a felületen, hogy melyik egyéni választókerületbe tartoznak az adatszivárgás áldozatai. Ráadásul az is kiderült, hogy az alkalmazás mögött egy ukrán cég állhat. Mindezt Magyar Péter nem tagadta.