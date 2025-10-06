Magyar Péter nem tagadja a tiszás adatszivárgást

Nem cáfolta Magyar Péter és a Tisza Párt az Index.hu azon értesülését, mely szerint a párt Tisza Világ applikációját letöltők közül akár húszezer ember adatai is felkerülhettek az internetre, ráadásul egy alkalmazásfejlesztéssel is foglalkozó PettersonApps nevű ukrán cég egyik munkatársa, egy bizonyos Myroslav Tokar a Tisza Világ applikáció fő rendszergazdája.

A portál azt írta, cikkük megjelenése előtt írásban keresték meg a pártot, ahonnan érdemi válasz helyett az alábbi cinikus, becsmérlő választ kapták:

„Kedves Rogán Antal és Orbán Balázs! További jó hazudozást és vergődést! Kormányozni kellett volna a lopás helyett. Ahhoz nem kell oknyomozás, hogy mindenki tudja, hogy az Index mögött Mészáros Lőrinc (vagyis Orbán Viktor áll). üdvözlettel, TISZA Sajtó”.

Mindezek után Magyar Péter saját közösségi oldalán jelentette be, hogy a portál arról fog írni, hogy ukránok készíthették a Tisza applikációját. A cikk megjelenése után Magyar Péter büszkén írta, lám igaza volt. A párt elnöke azonban a közösségi oldalán felmerülő kérdésekre sem hajlandó válaszolni. Valaki például azt írta: „Egy értelmes választ, cáfolatot azért nem adtál”, mire Magyar csak nevető fejeket küldött válaszként.