Három tudós kapja idén az orvosi-élettani Nobel-díjat

Schmidt Mária: A szörnyek köztünk járnak

A főigazgató szerint az álhírterjesztők Semjén Zsolt „levadászásától” a kereszténydemokrácia, a katolikus egyház bukását remélik.

A szörnyek köztünk járnak és mindent megengednek maguknak – írta Schmidt Mária. A Terror Háza Múzeum főigazgatója a Látószög blogban rámutatott: hosszú ideje folyamatosan mérgezik a közéletet, nincs az az aljas hazugság és rágalom, amitől visszariadnának. Mert amíg minket elpusztítandó ellenségnek tekintenek, addig magukat jó embereknek állítják be. Nem röstellnek naphosszat az erény fényében sütkérezni. De most minden eddiginél messzebbre mentek.

„Ezek az »erényes jóemberek« már hónapok óta a gyermekvédő szerepében tetszelegnek. A gyermekekre hivatkozva indítják újabb és újabb, aljas és szégyenletes gyűlöletkampányaikat ellenünk. Idióta látók, bukott intézményvezetők, politikust játszó drogos krakélerek, kényszeresen humorizáló gyűlölködők sároznak be egy háromgyermekes, tisztességes családapát, akinek a felesége megbecsült tanárként évtizedek óta foglalkozik gyermekekkel” – emlékeztetett Schmidt Mária. Majd kijelentette: ezek a megmondók egy dologban teljesítenek jól:

a rágalmazásban.

Példaként említette Arató Gergelyt, a DK frakcióvezető-helyettesét, aki minden alap nélkül vádolta meg Semjén Zsoltot. Kifejtette: a KDNP elnöke három évtizede van a magyar politika élvonalában, élete nyitott könyv mindenki előtt. Keresztény ember, keresztény életet él. Nem lop, nem csal, nem hazudik. Példás, szerető családja van, soha senki nem is kezdte ki semmivel, mert nem volt miért. Soha nem találtak rajta támadási felületet, legfeljebb azt, hogy vadász – tette hozzá.

De most elszabadult vele szemben a gyűlölet. Az a gyűlölet, amit az ateistának nevelt komcsik mindig is tápláltak a keresztények ellen. És ami azért olyan dühödt, mert irigylik a hívő embereket, mert azok nincsenek egyedül a világban, mert keresztény hitük megtartja és megvigasztalja őket. Mert reményt és tanítást ad nekik. Nekik meg nincs semmijük, csak a genderizmus, az LMBTQ, a woke-izmus, a materializmus és a kudarcos életük. Nincs miben reménykedniük, és legtöbbjüknek nincs, aki megfogja a kezét vagy majd lefogja a szemét. Szellemileg tétlenek, lelkileg üresek. Nihilisták

– hangsúlyozta a főigazgató.

Schmidt Mária felhívta a figyelmet arra, hogy a transzatlanti világban évtizedek óta folyik a katolikus egyház elleni pedofilhadjárat. Valós és vélt esetek tömegét zúdítják rájuk azok, akik gyűlölik Rómát, gyűlölik a katolikus egyházat. Egyetlen más egyházzal szemben sem ilyen ügybuzgók a „tényfeltárók”. Majd rámutatott: Semjén Zsolt levadászásától a kereszténydemokrácia, a katolikus egyház bukását remélik. Csalódniuk kell. Az ellene irányított fegyver visszafelé sült el. Ahogy a Charlie Kirk elleni is. Mert az a halálos fegyver is az egyházat vette célba. A hitet, a párbeszédet, a szóértést. Ahogy Semjén is a keresztényi szeretet szószólója.

A Terror Háza Múzeum főigazgatója hangsúlyozta, ne legyen senkinek kétsége, ezek a „pedofil ügyek” nem a gyermekekről szólnak. A habosítókat soha egy pillanatra sem érdekelték a gyermekek. Sem a betegek, sem az árvák, sem az állami gondozottak, sem a fiatalkorú bűnözők. Politikai fegyverként használják azokat a nehéz sorsú intézeti gyermekeket, akikről szüleik és családjuk helyett az állam kénytelen gondoskodni, és meg is teszi ezt. Majd rámutatott: a gyermekvédelemben dolgozók embertelenül nehéz feladatra vállalkoznak. Szeretetet, családot, odafigyelést kell nyújtaniuk elvadult, sérült, megsebzett, magányos gyermekeknek, egy agyonszabályozott, gyanakvó és folyamatosan vádaskodó környezetben.

A gyermekeink a jövőnk. És részben olyanok lesznek, amilyenné neveljük őket. Nagy tehát a felelősségünk. Ne használjuk őket se fel, se ki. Ne rágalmazzunk és vádaskodjunk felelőtlenül, ne hergeljünk magyart a magyar ellen, mert rossz vége lesz. Mert kölcsönkenyér visszajár!

– hangsúlyozta Schmidt Mária.

 

