Schmidt Mária levonta a pride tanulságait

A főigazgató szerint a pride-dal azt üzenték, hogy ők példát mutatnak a sok tanulatlannak.

Magyar Nemzet
2025. 09. 11. 12:19
Az idei Budapest Pride a kánikula ellenére közel százezer embert csalt az utcára, amit a pride-osok sikeres ellenzéki megmozdulásként könyveltek el. Mindez egyértelművé tette, hogy a kormány ellen tüntetők nem rendelkeznek saját mondással, politikai üzenettel, ellenzékiségük a közös bulizásra korlátozódik – mutatott rá Schmidt Mária. A Terror Háza Múzeum főigazgatója a Látószög blogban rámutatott: a felvonulás olyan kormányellenes demonstráció volt, ami megmutatta, hogy a főváros lakosságának egy része boldogan oldódik fel a nyugatról jövő divatáramlatokban.

„A szivárványos zászlókba öltözött felvonulók egy olyan XX. századi amerikai mozgalommal azonosulnak, amiről vajmi keveset tudnak. Annak a mozgalomnak az eredeti célja a homoszexuálisok egyenjogúságának kivívása, hátrányos megkülönböztetésük megszüntetése volt” – emlékeztetett Schmidt Mária. Majd kijelentette:

ezt elérték.

Ma a szexuális kisebbségek jogegyenlőséget élveznek, ami azt jelenti, hogy követeléseik teljesültek. „Akik ezeket a csatákat, küzdelmeket egykor vívták, joggal lehettek büszkék eredményeikre. De az magyarázatra szorul, hogy a mai felvonulók mire büszkék? Mi az a teljesítmény, amire ők lehetnek büszkék?” – tette fel a kérdéseket. Majd rámutatott: büszkének lenni általában olyanra szoktak, ami egyedi, vagyis különleges, kiemelkedő teljesítményt igazol. Aki valamire büszke, az kívül- és felülpozícionálja magát másokon.

A főigazgató jelezte, hogy a felvonulók előszeretettel hivatkoztak a szeretetre, arra, hogy mindenkinek joga van a szeretetre, mert az mindenkinek jár.

Ez nettó hazugság

– hangsúlyozta. Majd kifejtette: a szeretet nem jár, az nem emberi jog, azért meg kell dolgozni, azt ki kell érdemelni. „Csak Jézus Krisztus szeretete feltétlen, csak az ő szeretete jár még az arra érdemteleneknek, az őt megtagadóknak, az ellene vétkezőknek is. Vagyis mindenkinek. A pride-on felvonulók zöme azonban az ő szeretetére nem tart igényt. Ők nem szeretni, hanem bulizni akarnak, megmutatni országnak-világnak, és főleg Orbán Viktornak, hogy ők, vele és a szavazóival ellentétben a jó, a helyes oldalon állnak” – szögezte le Schmidt Mária.

Az idei pride-dal azt üzenték, amit már a 2022-es választásokon is nyilvánvalóvá tettek, hogy ők: a fővárosi elit, példát mutat a sok tanulatlan, bunkó, fogatlan, vaksi és persze maradi vidékinek, megmutatja nekik, hogyan kell büszkén a haladás oldalára állni

– hangsúlyozta a főigazgató.

