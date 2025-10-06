Ókovács SzilveszterMagyar Állami Operaháztüntetés

Ókovács Szilveszter: Látó János nem lelkész, hanem az Opera gépésze

Látja-e Látó, hogy Juhásza már szóképek és szólás-mondások mögé bújik, meg hogy ő sosem célzott senkire, a DK-s Arató pedig majd biztos egy hétköznapi szemtengelyferdülésbe menekül? – tette fel a kérdést Ókovács Szilveszter, a Magyar Állami Operaház főigazgatója.

2025. 10. 06. 10:43
Fotó: MTI/Balogh Zoltán
– Áll az Opera gépésze, bizonyos Látó János a Kossuth téri színpadon, pedig ott nem volna dolga, és osztja a kisegyházas flaszterészt meg giccsjézust a Juhász Péter-féle tüntetésen résztvevőknek. Nekik? Nemigen tudhatja, hol van. 

Most a saját nevén jelentik be, nem Lajosként. 

„És tényleg nem lelkész: gépész. Hihetetlen fejlemény” – írja közösségi oldalán Ókovács Szilveszter, a Magyar Állami Operaház főigazgatója. Ókovács megjegyzi: valamiért megvan az a rossz érzése, hogy neki nem magyarázta el senki, hogy 

ezt a véresen komoly rágalmazási fiaskót majd vele akarják elvitetni.

Látó János (Fotó: Facebook)

– Nem mintha nem volna része benne: az egyszerűség nem jog, amely védelmez, hanem tulajdonság. De látja-e Látó, hogy Juhásza már szóképek és szólás-mondások mögé bújik, meg hogy ő sosem célzott senkire, a DK-s Arató pedig majd biztos egy hétköznapi szemtengelyferdülésbe menekül? – tette fel a kérdést az Operaház főigazgatója, aki hozzátette: nagy bizonyosság kell a pedofilvádhoz, és felettébb nagy butaság egy Semjén Zsolt becsületét megcélozni vele.

– Ilyet nem lehet művelni következmények nélkül se jobbról, se balról. De ma több óra alatt, amibe belefért a néhai Charlie Kirk lebarmozása, Semjén és Apáti Bence megalázása vagy a Fidesz összemosása a szemkilövetéssel is, 

miért nem hangzott el annyi: gyerekek, ezt elszúrtuk, ne haragudjatok?

– írta.

– Azt értem, hogy Juhász nem fél a „hatalomtól”. Látó se félt, amikor 2022-ben jelentkezett a diktatúra kiemelt fegyenctelepeként működő Operaházba. De akkor miért gyáva, ha tetteinek következményei tűnnek fel a horizonton? Nem-látó János már négy hónapja egy másik színház gépésze. Szerintem nem tudja, most mit csinált: nincs olyan, hogy Lajos vagyok, „zsoltizok” kicsit és aztán nem ér a nevem. Meg itt vannak a friss barátaim, akik tényleg olyan kemények, hogy van merszük egy nyelvbotlásomban is mélyen hinni – ha olyan a célszemély – zárta gondolatait Ókovács Szilveszter.


