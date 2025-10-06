Kocsis Máté: Lényegében bevallották, hogy hazudtak

„Jelentés a tegnapi álhírbörzéről: Juhász Péter elmondta, hogy mit mondott Látó, de Látó ilyet nem mondott és nem látott. És nem is lelkész, csak simán egy nőgyűlölő kuruzsló, amúgy meg már nem is akarnak senkiről semmi rosszat mondani, de nem hallgatnak tovább. Világos, ugye? A tiszás holdudvar este beszorult a saját hazugságaiba” – írta közösségi oldalán Kocsis Máté.

Tüntetés Juhász Péter mellett a Kossuth téren, Látó János. Fotó: Polyák Attila

A Fidesz frakcióvezetője összefoglalta:

„a káromkodásokban gazdag négyórás gyűlöletparádén Puzsér „moszkvázott”, Aranyosi humorista újságírót vert, a főinformátor Látó János megfutamodott, a rágalmazó Juhász mártírkodott és mellébeszélt, de legalább nem félt, a nímandok trágárkodtak, a közönség fázott és unta.

Lényegében bevallották, hogy hazudtak, és csak hamis pletykákkal akarták felforgatni az országot. Ezt a támadást végigharcoltuk, visszavertük amennyire lehetett, de tanulni kell belőle. Ezek a szélsőségesen liberális gazemberek a legaljasabb rágalmakkal készültek felgyújtani az országot.”

Hónapokig építgettek az internet legalján egy álhírt, ami később egészen a Parlament falai közé jutott

– hangsúlyozta. Kocsis Máté aláhúzta: meg kell érteni a folyamatot. A VálaszOnline cikkétől, Jámbor Andráson, Káncz Csabán, Vályi Istvánon át, a drogos Juhász Péteren és a futóbolond Látó Jánoson keresztül egészen a Dobrev–RTL csapatig bezárólag.

„Értenünk kell a hálózatot és a működését. Ezek ugyanis meggyaláztak egy embert (Semjén Zsoltot) a legmocskosabb bűncselekmény hamis vádjával, de ne legyen kétség, bármikor bárkire sor kerülhet, szólok előre. A propagandasajtójuk pedig lelkesen végigkíséri, uszítja az embereket. Ez a tervük most léket kapott, visszavonultak, mert

nagy erővel léptünk fel, és nem hátráltunk se gyűlöletre, se gúnyra, se fenyegetésre, se személyeskedésre.

„Azt akarták, hogy kussoljunk, féljünk és tűrjük” – közölte.

„Az infantilis ripacstól a mocskos szájú és végtelenül primitív influenszerekig mindenki beállt az oldalukon, de elbuktak. Mint ahogy azok a jobboldaliak is, akik hallgattak, pedig tudták, hogy csak alaptalan rágalom – hangsúlyozta a kormánypárti politikus. Kocsis az eset tanulságára is felhívta a figyelmet: „ha engedjük, hogy képtelen vádakkal elbizonytalanítsanak minket, alulmaradunk. Ha az ő játékszabályaik között játszunk, alulmaradunk”.