Orbán Viktor: Legkésőbb áprilisban meghaladjuk a gyűlölet erőit

– Megbékéléstől a megfélemlítésig – kezdett bele hétfő reggeli posztjába miniszterelnök. Orbán Viktor arról írt, hogy vasárnap felemelő napjuk volt.

– Felemelő nap, mert újraszentelték a felújított veszprémi Szent Mihály Főszékesegyházat. Aki templomot épít, az hazát épít.

Fotó: Miniszterelnöki kommunikációs főosztály/Fischer Zoltán

Veszprém épülése pedig olyan mértékű, amely mellett nem lehet csak úgy elmenni.

Meghaladja a jobb- és baloldali lövészárkokat. Mindannyiunk büszkesége – írta közösségi oldalán a kormányfő. Orbán Viktor arról is szólt: közben Budapesten egy másik rendezvényen a megfélemlítés ellen tüntettek.

– Tették mindezt válogatott káromkodások, fenyegetések és tettlegesség közepette, a gyermekvédelem álcája mögé bújva.

Tények nélküli sunyi sejtetés, olcsó hangulatkeltés és határtalan gyűlölet.

Ez az ő ajánlatuk az országnak. Viszály és rombolás. Mi építünk tovább. Templomokat, utakat, gyárakat, iskolákat és óvodákat. Egy büszke, családbarát országot. És ha jól tesszük a dolgunkat, akkor legkésőbb jövő áprilisban meghaladjuk a gyűlölet erőit – zárta bejegyzését a miniszterelnök.