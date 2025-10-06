Orbán ViktorMiniszterelnöki Irodaminiszterelnök

Orbán Viktor: Legkésőbb áprilisban meghaladjuk a gyűlölet erőit

Tények nélküli sunyi sejtetés, olcsó hangulatkeltés és határtalan gyűlölet. Ez az ő ajánlatuk az országnak. Viszály és rombolás – jellemezte a vasárnap esti Puzsér Róbert által szervezett baloldali tüntetést Orbán Viktor miniszterelnök.

– Megbékéléstől a megfélemlítésig – kezdett bele hétfő reggeli posztjába miniszterelnök. Orbán Viktor arról írt, hogy vasárnap felemelő napjuk volt.

– Felemelő nap, mert újraszentelték a felújított veszprémi Szent Mihály Főszékesegyházat. Aki templomot épít, az hazát épít. 

Veszprém épülése pedig olyan mértékű, amely mellett nem lehet csak úgy elmenni. 

Meghaladja a jobb- és baloldali lövészárkokat. Mindannyiunk büszkesége – írta közösségi oldalán a kormányfő. Orbán Viktor arról is szólt: közben Budapesten egy másik rendezvényen a megfélemlítés ellen tüntettek.

– Tették mindezt válogatott káromkodások, fenyegetések és tettlegesség közepette, a gyermekvédelem álcája mögé bújva. 

Tények nélküli sunyi sejtetés, olcsó hangulatkeltés és határtalan gyűlölet. 

Ez az ő ajánlatuk az országnak. Viszály és rombolás. Mi építünk tovább. Templomokat, utakat, gyárakat, iskolákat és óvodákat. Egy büszke, családbarát országot. És ha jól tesszük a dolgunkat, akkor legkésőbb jövő áprilisban meghaladjuk a gyűlölet erőit – zárta bejegyzését a miniszterelnök.

 


