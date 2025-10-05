Rendkívüli

Orbán Viktor: Ki kell állnunk az egyházaink ellen agitáló félbolondokkal szemben + videó

Szent Mihály-főszékesegyházOrbán Viktorveszprém

Ovádi Péter: Veszprém mindig is a bátor döntések városa volt

Újraszentelték a kormány támogatásával megújult Szent Mihály-főszékesegyházat Veszprémben. A vasárnapi ünnepségen részt vett és beszédet mondott Orbán Viktor kormányfő is. Veszprém fideszes országgyűlési képviselője, Ovádi Péter úgy fogalmazott, hogy a város mindig is a bátor döntések városa volt és ez a bátorság nem csupán a múlté, a 21. században is szükség van rá.

Magyar Nemzet
2025. 10. 05. 20:40
Ovádi Péter, Veszprém fideszes országgyűlési képviselője Forrás: Ovádi Péter Facebook-oldala
Amint arró beszámoltunk, vasárnap ünnepélyesen újraszentelték a megújult veszprémi Szent Mihály-főszékesegyházat, az eseményen részt vett Orbán Viktor miniszterelnök is. 

Veszprém, 2025. október 5. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond a veszprémi Szent Mihály Főszékesegyház újraszentelése alkalmából rendezett ünnepségen az Érseki Palota Dísztermében 2025. október 5-én. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán
Fotó: Miniszterelnöki kommunikációs főosztály/Fisher Zoltán

Az ünnepségen jelen volt a város fideszes országgyűlési képviselője, Ovádi Péter, aki felidézte: 

bátorság kellett Gizella királynénak, hogy új hitet, kultúrát és művészetet hozzon a királynék városába, és bátor terv volt az is, amikor Szent István serege Sóly és Királyszentistván határában legyőzte Koppányt. Mint mondta, a középkor viharai és a török idők ostromai sem törték meg Veszprém lelkét, és a 20. században, a háborúk és a diktatúrák idején is több alkalommal mutattak bátorságot a veszprémiek.

A képviselő úgy vélte, amikor Veszprém Európa kulturális fővárosa lett, akkor bátorság volt az is, hogy a kultúrával, a közösséggel és az értékekkel akarták alakítani Európa arcát. Megjegyezte, hogy 2026-ban a sporton keresztül mutatják meg Veszprém nagyságát.

Udvardy György érsek elmondta, hogy 

a székesegyház és valamennyi egyházi épület teljes egészében Magyarország kormányának támogatásával újult meg.

Emlékeztetett arra, hogy a veszprémi vár, benne a székesegyház felújítása annak köszönhetően kezdődhetett meg, hogy 2023-ban Veszprém volt Európa kulturális fővárosa. Az egyház reális, valós igényeket fogalmazott meg, mivel az épületek nem voltak megfelelő állapotban, miközben megjelentek új igények is mind az egyházmegye, mind a turizmus részéről – tette hozzá.

Mint fogalmazott, 

az egyház Krisztustól kapott evangéliumot hirdető, tanító, közösséget teremtő és ünneplő küldetése az, ami alapot teremt egy ilyen munkához is.

Az üdvösség szolgálata, a szentség szolgálata, a kultúrát teremtő küldetés voltak azok az alapok, amelyek mentén a beruházás megvalósult, és az elvárható igényesség mint az evangélium lényege volt a vezérelve a munkának, amely lehetővé tette az egyházi épületek megújulását – húzta alá.

Porga Gyula (Fidesz–KDNP) polgármester arról beszélt, hogy a most felszentelt bazilika felújítása a templomba járó veszprémieket éppúgy gazdagítja, mint azokat, akik a vár legszebb építményére mint kulturális térre tekintenek. 

Hívőként és kulturális események szorgos látogatójaként egyaránt örömmel tölt el, hogy a bazilikánk és a püspöki palotánk felszentelése csak a vár teljes rekonstrukciójának az első, igazán nagy állomása

– fogalmazott, hozzátéve: a következő években bőséggel lesz még ok az ünneplésre, hiszen a vár valamennyi épülete megújul, így történelmi örökségük szebb lesz, mint újkorában.

Takáts István, az érsekség általános helynöke az ünnepségen elmondta: 

az első veszprémi templom, a Szent György-kápolna falai több mint ezer éve állnak, és mintegy ezer éve kezdte el a Szent Mihály-főszékesegyház építését Gizella királyné.

A veszprémi várnegyedben 250 éve nem volt példa ilyen mértékű történelmi jelentőségű építőmunkára, mint a várnegyed megújítása, amelyben kormányzati támogatással 22 műemlék épület újul meg – jelezte.

A rendezvényen Orbán Viktor miniszterelnök és a felszólalók mellett részt vett Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter, Székely János, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, több államtitkár és országgyűlési képviselő, valamint a térség több egyházi, illetve világi vezetője is. 

 

Borítókép: Ovádi Péter, Veszprém  fideszes országgyűlési képviselője (Forrás: Ovádi Péter/Facebook)


zoe.mediaworks.hu

