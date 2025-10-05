Ovádi Péter: Veszprém mindig is a bátor döntések városa volt

Amint arró beszámoltunk, vasárnap ünnepélyesen újraszentelték a megújult veszprémi Szent Mihály-főszékesegyházat, az eseményen részt vett Orbán Viktor miniszterelnök is.

Fotó: Miniszterelnöki kommunikációs főosztály/Fisher Zoltán

Az ünnepségen jelen volt a város fideszes országgyűlési képviselője, Ovádi Péter, aki felidézte:

bátorság kellett Gizella királynénak, hogy új hitet, kultúrát és művészetet hozzon a királynék városába, és bátor terv volt az is, amikor Szent István serege Sóly és Királyszentistván határában legyőzte Koppányt. Mint mondta, a középkor viharai és a török idők ostromai sem törték meg Veszprém lelkét, és a 20. században, a háborúk és a diktatúrák idején is több alkalommal mutattak bátorságot a veszprémiek.

A képviselő úgy vélte, amikor Veszprém Európa kulturális fővárosa lett, akkor bátorság volt az is, hogy a kultúrával, a közösséggel és az értékekkel akarták alakítani Európa arcát. Megjegyezte, hogy 2026-ban a sporton keresztül mutatják meg Veszprém nagyságát.

Udvardy György érsek elmondta, hogy

a székesegyház és valamennyi egyházi épület teljes egészében Magyarország kormányának támogatásával újult meg.

Emlékeztetett arra, hogy a veszprémi vár, benne a székesegyház felújítása annak köszönhetően kezdődhetett meg, hogy 2023-ban Veszprém volt Európa kulturális fővárosa. Az egyház reális, valós igényeket fogalmazott meg, mivel az épületek nem voltak megfelelő állapotban, miközben megjelentek új igények is mind az egyházmegye, mind a turizmus részéről – tette hozzá.

Mint fogalmazott,

az egyház Krisztustól kapott evangéliumot hirdető, tanító, közösséget teremtő és ünneplő küldetése az, ami alapot teremt egy ilyen munkához is.

Az üdvösség szolgálata, a szentség szolgálata, a kultúrát teremtő küldetés voltak azok az alapok, amelyek mentén a beruházás megvalósult, és az elvárható igényesség mint az evangélium lényege volt a vezérelve a munkának, amely lehetővé tette az egyházi épületek megújulását – húzta alá.

Porga Gyula (Fidesz–KDNP) polgármester arról beszélt, hogy a most felszentelt bazilika felújítása a templomba járó veszprémieket éppúgy gazdagítja, mint azokat, akik a vár legszebb építményére mint kulturális térre tekintenek.

Hívőként és kulturális események szorgos látogatójaként egyaránt örömmel tölt el, hogy a bazilikánk és a püspöki palotánk felszentelése csak a vár teljes rekonstrukciójának az első, igazán nagy állomása

– fogalmazott, hozzátéve: a következő években bőséggel lesz még ok az ünneplésre, hiszen a vár valamennyi épülete megújul, így történelmi örökségük szebb lesz, mint újkorában.