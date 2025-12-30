Tiszát lehetne rekeszteni a balliberális sajtó álhíreivel + videó

Kocsis Mátéálhírtelex.hu

Kocsis Máté a Zebra digitális polgári kör roadshow legutóbbi állomásán a Telex álhíreiről rántotta le a leplet.

2025. 12. 30.
A Fidesz parlamenti frakcióvezetője szerint a zebra a liberális álhírgyártás szimbólumává vált. Mindenhol ott van, ahol a fake news jelen van, a Telextől az RTL-en át a Gulyáságyúig. A Zebra DPK az álhírek terjesztőit szembesíti tetteikkel és a hazugságok nyomába ered. Így tett például a Telex azon hírével is, amely szerint a kormánydelegáció a Wizzair hoszú utazásra tervezett, extrákkal ellátott gépével repült az Egyesült Államokba. Kocsis Máté úgy látja, mivel a tét óriási, ezért az eszközök is egyre vadabbak, az álhírgyártás is felgyorsult.

A portál például gond nélkül megengedi magának, hogy körülbelül 300-350 ezer olvasót egy délelőttön egy diszkrét álhírrel félrevezessen. Ez ma már simán belefér abba a tematikába, amelyet a liberális sajtó fel akar építeni, hogy a kormány állandóan luxusgépekkel repül

– tette hozzá a Fidesz frakcióvezetője. 

Borítókép: Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője beszédet mond a digitális polgári körök által szervezett háborúellenes gyűlésen a mohácsi Városi Sportcsarnokban 2025. december 13-án (Fotó: MTI/Illyés Tibor)


Czopf Áron
idezojelekglobalizmus

Autarkia

Czopf Áron avatarja

A félelem és gyanakvás mégsem elegendő ok arra, hogy figyelmen kívül hagyjuk a klasszikus politikai gondolkodás egyik legfontosabb fogalmát.

