Tiszát lehetne rekeszteni a balliberális sajtó álhíreivel + videó

A Fidesz parlamenti frakcióvezetője szerint a zebra a liberális álhírgyártás szimbólumává vált. Mindenhol ott van, ahol a fake news jelen van, a Telextől az RTL-en át a Gulyáságyúig. A Zebra DPK az álhírek terjesztőit szembesíti tetteikkel és a hazugságok nyomába ered. Így tett például a Telex azon hírével is, amely szerint a kormánydelegáció a Wizzair hoszú utazásra tervezett, extrákkal ellátott gépével repült az Egyesült Államokba. Kocsis Máté úgy látja, mivel a tét óriási, ezért az eszközök is egyre vadabbak, az álhírgyártás is felgyorsult.

A portál például gond nélkül megengedi magának, hogy körülbelül 300-350 ezer olvasót egy délelőttön egy diszkrét álhírrel félrevezessen. Ez ma már simán belefér abba a tematikába, amelyet a liberális sajtó fel akar építeni, hogy a kormány állandóan luxusgépekkel repül

– tette hozzá a Fidesz frakcióvezetője.