  • Kövér László: A finnyás nyugat mindig hajlandó volt bárkivel szövetkezni, ha az érdeke azt kívánta + videó
Kövér László: A finnyás nyugat mindig hajlandó volt bárkivel szövetkezni, ha az érdeke azt kívánta + videó

A házelnök is leleplezi az álhíreket.

Magyar Nemzet
2025. 10. 06. 7:30
Forrás: Hírtv - Képernyőfotó
 Kövér László a Harcosok órájának hétfői vendége, az Országgyűlés elnöke

álhírekről, gyűlöletkeltésről, az ellenzék parlamenti akcióiról, a választási felkészülésről és az európai háborús rettegésről

is beszél az adásban.

Elsőként az aradi vértanúkról volt szó. Emlékezetes, október 6-t az Orbán-kormány nyilvánított nemzeti gyásznappá. – Innen vezetett el az út a kiegyezésig, az aradiak nagyjából a fele nem magyar etnikumú volt, de persze annak tartották magukat. Örmény, horvát, szerb, német személyek voltak, akik az életüket adták a magyar nemzet szabadságáért. Vonzó lett magyarnak lenni, még ha nem is annak születtek, erre büszkének lennünk. – A másik, ami aktuálpolitikai vonzata van, az osztrákokkal együtt élünk, a Nyugat állama voltunk, de a mikor a csatatéren megalázó vereséget szenvedtek tőlünk, az oroszok segítségét kérte, hogy katonailag térdre kényszerítsenek minket. 

A finnyás nyugat, ami lenézően tekint Keletre, mindig hajlandó volt bárkivel szövetkezni, ha az érdeke azt kívánta 

– mondta Kövér László.

A vasárnapi, Szőlő utcai álhírbotrány kapcsán tartott tüntetésről, valamint arról, hogy Aranyosi Péter agresszívan lépett fel egy riporterrel szemben, Kövér László azt mondta, a humorista, aki érti a humort, de nem szereti. – Ezek az emberek vicces formába öntik a maguk frusztrációját. Másokat aláznak meg, akár él, akár már nem – mondta Kósáné Kovács Magdára utalva.

Kitért arra is, hogy az az ember, aki lehallgatja a feleségét, normális-e, aki fegyverrel jár lakossági fórumokra, normális-e, ahogy az ilyen aranyosi Péter normális-e? – Ne válaszoljuk meg. Puzsér Róbert valaki szerint normális? Ezek az emberek ennek az országnak a vezetésére vállalkoznának. Rendben, ne szeressék a kormányt, de biztos azt akarjuk, hogy ezek vezessék az országot? – tette fel a kérdést, jelezve,

 az ilyen típusú embernek alapvetően saját magával van baja, nem a politikusokkal. Ez Káinnál kezdődött, majd folytatódott a jakobinusokkal, nácikkal, kommunistákkal. 

Ez ugyanaz az ember típus. Az a bajuk, hogy nem szeretik őket, azért ilyenek. Alapvetően sajnálatraméltók, és kisebbségben vannak. Akkor is így volt, amikor hatalomra kerültek, csak külső segítséggel tudtak hatalomra kerülni.

Úgy folytatta, felmerült benne, hogy nem ad szót Semjén Zsoltnak, amikor a parlamentben szót kért a Szőlő utcai álbotrány ügyében. – Úgy érzetem ez most több, mint más, korábbi rágalom, és szót adtam neki. Hibát követtem volna el, ha nem tettem volna – mondta. Szerinte,

 amit megkapott vádként, erkölcsi értelemben súlyosabb bűn, mint a gyilkosság.

– Ezt a mérget politikai boszorkánykonyhában keverték – mondta. Dobrevre vallott, ahogy ezzel előállt, és felidézve bennem a cigány gyilkosságokat is. 2010-ben nem volt esélyük a választás megnyerésére, ezért zavargás kellett. De 2006-ban a rendőrök is vágóhídi szerepet kaptak. 

Most olyan állapotokat kell kreálni Budapest utcáin, hogy ne lehessen választást tartani. A gyűlölet őrjöngésig fokozása a cél, mely folyamat része a kötcsei erőszak, ruszin-Szendi Romulusz fellépése. Eddig mindig azzal legyintettünk, hogy a normális emberek nem hallgatnak az idiótákra, de most a becsület fogalma veszik el. 

Az egyszerű emberek is ilyen helyzetbe kerülhetne, amikor a szomszéddal vagy az üzletféllel vesznek össze.  Sólyom László sárkányfog veteménye beérett. Nem igaz, hogy a közszereplőknek többet kell tűrni. Aki őket alaptalanul vádolja, egy közösséget sért meg, nagy csak egy embert – mondta Kövér László.

A Szőlő utcai álhírbotrányra visszatérve, és Dobrev Klára ezzel kapcsolatos fellépésre a házelnök azt mondta, ők az utolsó pillanatig fogják ezt fújni. – Juhász Péter hivatalos rágalmazónak 5 év után zárul egy pere, mint vádlott, és közel egymilliós bírságot szabtak ki. Tehát, mekkora kockázatot vállal az, aki fújja ezt a lufit, a szponzorok majd összedobják nekik a bírságot egy esetleges pernél. De milliárdokat költenek a szponzorok ezekre a mocskokra – fogalmazott. 

 

 

Cikkünk frissül.


