Kövér László: A finnyás nyugat mindig hajlandó volt bárkivel szövetkezni, ha az érdeke azt kívánta + videó

Kövér László a Harcosok órájának hétfői vendége, az Országgyűlés elnöke

álhírekről, gyűlöletkeltésről, az ellenzék parlamenti akcióiról, a választási felkészülésről és az európai háborús rettegésről

is beszél az adásban.

Elsőként az aradi vértanúkról volt szó. Emlékezetes, október 6-t az Orbán-kormány nyilvánított nemzeti gyásznappá. – Innen vezetett el az út a kiegyezésig, az aradiak nagyjából a fele nem magyar etnikumú volt, de persze annak tartották magukat. Örmény, horvát, szerb, német személyek voltak, akik az életüket adták a magyar nemzet szabadságáért. Vonzó lett magyarnak lenni, még ha nem is annak születtek, erre büszkének lennünk. – A másik, ami aktuálpolitikai vonzata van, az osztrákokkal együtt élünk, a Nyugat állama voltunk, de a mikor a csatatéren megalázó vereséget szenvedtek tőlünk, az oroszok segítségét kérte, hogy katonailag térdre kényszerítsenek minket.

A finnyás nyugat, ami lenézően tekint Keletre, mindig hajlandó volt bárkivel szövetkezni, ha az érdeke azt kívánta

– mondta Kövér László.

A vasárnapi, Szőlő utcai álhírbotrány kapcsán tartott tüntetésről, valamint arról, hogy Aranyosi Péter agresszívan lépett fel egy riporterrel szemben, Kövér László azt mondta, a humorista, aki érti a humort, de nem szereti. – Ezek az emberek vicces formába öntik a maguk frusztrációját. Másokat aláznak meg, akár él, akár már nem – mondta Kósáné Kovács Magdára utalva.

Kitért arra is, hogy az az ember, aki lehallgatja a feleségét, normális-e, aki fegyverrel jár lakossági fórumokra, normális-e, ahogy az ilyen aranyosi Péter normális-e? – Ne válaszoljuk meg. Puzsér Róbert valaki szerint normális? Ezek az emberek ennek az országnak a vezetésére vállalkoznának. Rendben, ne szeressék a kormányt, de biztos azt akarjuk, hogy ezek vezessék az országot? – tette fel a kérdést, jelezve,

az ilyen típusú embernek alapvetően saját magával van baja, nem a politikusokkal. Ez Káinnál kezdődött, majd folytatódott a jakobinusokkal, nácikkal, kommunistákkal.

Ez ugyanaz az ember típus. Az a bajuk, hogy nem szeretik őket, azért ilyenek. Alapvetően sajnálatraméltók, és kisebbségben vannak. Akkor is így volt, amikor hatalomra kerültek, csak külső segítséggel tudtak hatalomra kerülni.