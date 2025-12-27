Gólja és piros lapja után kap újabb esélyt Kerkez Milos? Slot eldöntötte

Az egyiptomi válogatott színeiben az Afrikai Nemzetek Kupáján szereplő Mohamed Szalah mellett a sérült Alexander Isak és az eltiltott Szoboszlai Dominik sem játszhat a címvédő Liverpool magyar idő szerint szombaton 16 órakor kezdődő bajnokiján. A nyeretlenül sereghajtó Wolverhampton ellen 2019 óta egy döntetlenre végződött FA Kupa-mérkőzést kivéve minden alkalommal győztek a Vörösök az Anfield Roadon, és Arne Slot vezetőedző együttese a hiányzók ellenére ezúttal is favoritja a hazai találkozónak. A mérkőzés kezdete előtt hivatalossá váltak a kezdőcsapatok, így az is kiderült, hogy Szoboszlai távollétében is lesz magyar játékos a forduló előtt ötödik együttesben, méghozzá Kerkez Milos személyében.

Az elmúlt két Premier League-idény négy, Wolverhampton elleni bajnokiját Szoboszlai Dominikkel a pályán nyerte meg a Liverpool, ezúttal Kerkez Milos segíthet magyarként (Fotó: MI News/NurPhoto)

Kerkez Milos is a Liverpool Wolves elleni kezdőcsapatában

Arne Slot az alábbi felállásban küldte tizenegy futballistáját a pályára a mérkőzés elején:

Alisson Becker – Jeremie Frimpong, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Kerkez Milos – Ryan Gravenberch, Curtis Jones – Alexis Mac Allister, Florian Wirtz, Federico Chiesa – Hugo Ekitiké.

Kerkez Milos az elmúlt két évadban a Bournemouth játékosaként ötször játszott a Wolvesszal szemben, ezek közül két találkozót veszített el, de szerzett már gólt és állították is ki a Farkasok ellen – pályafutása eddigi egyetlen azonnali piros lapját is így szerezte tavaly áprilisban. A magyar balhátvéd tehát szombat délután ismét megkapta a lehetőséget a bizonyításra a sereghajtó ellen.

Kerkez Milos Bournemouth-mezben ötből háromszor örülhetett a Wolves ellen, lőtt gólt és kapott piros lapot is a Farkasokkal szemben (Fotó: AFP/Oli Scarff)

A júliusban, 28 éves korában autóbalesetben elhunyt Diogo Jota két angol csapata először találkozik egymással a tragikus haláleset óta, így a portugál exfutballista özvegye, Rute Cardoso, valamint fiaik, Dinis és Duarte is az Anfieldre utazott – utóbbiak a pályára kísérő gyermekekkel együtt vonulnak ki a gyepszőnyegre a kezdés előtt.

A Wolves kezdőcsapata:

How we line-up to take on @LFC 📋 pic.twitter.com/4QXFGpguQm — Wolves (@Wolves) December 27, 2025