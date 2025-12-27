Premier LeagueArne SlotWolverhampton Wanderers FCkezdőcsapatokKerkez MilosSzoboszlai DominikLiverpool FC

Gólja és piros lapja után kap újabb esélyt Kerkez Milos? Slot eldöntötte

Az angol labdarúgó-bajnokság 18. fordulójában a címvédő Liverpool a sereghajtó Wolverhampton csapatát fogadja. A Szoboszlai Dominiket eltiltás miatt nélkülöző Vörösök vezetőedzője, Arne Slot a találkozó előtt kihirdette kezdőcsapatát, amelyben Kerkez Milos is szerepel.

Magyar Nemzet
2025. 12. 27. 14:46
Arne Slot megőrizné hibátlan mérlegét a Wolverhampton ellen (Fotó: AFP/Paul Ellis)
Az egyiptomi válogatott színeiben az Afrikai Nemzetek Kupáján szereplő Mohamed Szalah mellett a sérült Alexander Isak és az eltiltott Szoboszlai Dominik sem játszhat a címvédő Liverpool magyar idő szerint szombaton 16 órakor kezdődő bajnokiján. A nyeretlenül sereghajtó Wolverhampton ellen 2019 óta egy döntetlenre végződött FA Kupa-mérkőzést kivéve minden alkalommal győztek a Vörösök az Anfield Roadon, és Arne Slot vezetőedző együttese a hiányzók ellenére ezúttal is favoritja a hazai találkozónak. A mérkőzés kezdete előtt hivatalossá váltak a kezdőcsapatok, így az is kiderült, hogy Szoboszlai távollétében is lesz magyar játékos a forduló előtt ötödik együttesben, méghozzá Kerkez Milos személyében.

Az elmúlt két Premier League-idény négy, Wolverhampton elleni bajnokiját Szoboszlai Dominikkel a pályán nyerte meg a Liverpool, ezúttal Kerkez Milos segíthet magyarként
Kerkez Milos is a Liverpool Wolves elleni kezdőcsapatában

Arne Slot az alábbi felállásban küldte tizenegy futballistáját a pályára a mérkőzés elején:

Alisson Becker – Jeremie Frimpong, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Kerkez Milos – Ryan Gravenberch, Curtis Jones – Alexis Mac Allister, Florian Wirtz, Federico Chiesa – Hugo Ekitiké.

Kerkez Milos az elmúlt két évadban a Bournemouth játékosaként ötször játszott a Wolvesszal szemben, ezek közül két találkozót veszített el, de szerzett már gólt és állították is ki a Farkasok ellen – pályafutása eddigi egyetlen azonnali piros lapját is így szerezte tavaly áprilisban. A magyar balhátvéd tehát szombat délután ismét megkapta a lehetőséget a bizonyításra a sereghajtó ellen.

Kerkez Milos Bournemouth-mezben ötből háromszor örülhetett a Wolves ellen, lőtt gólt és kapott piros lapot is a Farkasok ellen
Kerkez Milos Bournemouth-mezben ötből háromszor örülhetett a Wolves ellen, lőtt gólt és kapott piros lapot is a Farkasokkal szemben (Fotó: AFP/Oli Scarff)

A júliusban, 28 éves korában autóbalesetben elhunyt Diogo Jota két angol csapata először találkozik egymással a tragikus haláleset óta, így a portugál exfutballista özvegye, Rute Cardoso, valamint fiaik, Dinis és Duarte is az Anfieldre utazott – utóbbiak a pályára kísérő gyermekekkel együtt vonulnak ki a gyepszőnyegre a kezdés előtt.

A Wolves kezdőcsapata:

Premier League, 18. forduló

péntek:

  • Manchester United–Newcastle United 1-0 (1-0)

szombat:

  • Nottingham Forest–Manchester City 1-2 (0-0)
  • Arsenal–Brighton 16.00
  • Brentford–Bournemouth 16.00
  • Burnley–Everton 16.00
  • Liverpool FC–Wolverhampton Wanderers 16.00
  • West Ham United–Fulham 16.00
  • Chelsea–Aston Villa 18.30

vasárnap:

  • Sunderland–Leeds United 15.00
  • Crystal Palace–Tottenham Hotspur 17.30

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

