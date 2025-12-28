Pszichiátriai kezelésre utalták a késelő migránst

Pszichiátriai kezelésre utalták a párizsi metróban pénteken három nőt késsel megtámadó és könnyebben megsebesítő férfit. A késelő a hírek szerint Maliból származik és illegálisan tartózkodik az országban.

A késelőt a támadás után nem sokkal elfogták (Fotó: DPA/Monika Skolimowska)

„A gyanúsított őrizetét szombat este feloldották, mivel az orvosi vizsgálat alapján azt egészségi állapotával összeegyeztethetetlennek ítélték. Pszichiátriai osztályra szállították” – közölte az ügyészség az AFP francia hírügynökséggel.