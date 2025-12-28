Rendkívüli

Pszichiátriai kezelésre utalták a késelő migránst

A párizsi metróállomáson történt késelés után a férfit elfogták, most pedig pszichiátriai kezelésre utalták. A késelő az információk szerint Maliból származik és illegálisan tartózkodott az országban.

2025. 12. 28. 10:02
Fotó: NICOLAS GUYONNET Forrás: Hans Lucas
Pszichiátriai kezelésre utalták a párizsi metróban pénteken három nőt késsel megtámadó és könnyebben megsebesítő férfit. A késelő a hírek szerint Maliból származik és illegálisan tartózkodik az országban. 

A késelőt a támadás után nem sokkal elfogták
A késelőt a támadás után nem sokkal elfogták (Fotó: DPA/Monika Skolimowska)

„A gyanúsított őrizetét szombat este feloldották, mivel az orvosi vizsgálat alapján azt egészségi állapotával összeegyeztethetetlennek ítélték. Pszichiátriai osztályra szállították” – közölte az ügyészség az AFP francia hírügynökséggel.

A pénteken három különböző metróállomáson történt támadások után az elkövető elmenekült. Az ügyészség tájékoztatása szerint a metró térfigyelő kameráinak felvételei alapján azonosították, és mobiltelefonjának helymeghatározása segítségével a Párizstól északra fekvő Val-d’Oise-ban elfogták.

A belügyminisztérium közlése szerint a Maliból származó 25 éves férfi illegálisan tartózkodik az országban. A hatóságok előtt már korábban is ismert volt kábítószer hatása alatt elkövetett rongálásért, és 2024 januárjában súlyos lopás és nemi alapú erőszakcselekmény miatt ítélték el, majd bebörtönözték. Júliusban szabadult, kötelezték, hogy hagyja el Franciaország területét, de ez adminisztratív okokból nem valósult meg.

Laurent Nunez francia belügyminiszter a múlt héten felszólította a prefektusokat és a biztonságért felelősöket, hogy az újév közeledtével a legnagyobb éberséget tanúsítsák, különösen a terrorfenyegetés nagyon magas szintje miatt, és kérte, hogy fordítsanak különös figyelmet a tömegközlekedésre.

Borítókép: Francia rendőrök (Fotó: AFP)

