Pszichiátriai kezelésre utalták a késelő migránst

Pszichiátriai kezelésre utalták a párizsi metróban pénteken három nőt késsel megtámadó és könnyebben megsebesítő férfit. A késelő a hírek szerint Maliból származik és illegálisan tartózkodik az országban.
„A gyanúsított őrizetét szombat este feloldották, mivel az orvosi vizsgálat alapján azt egészségi állapotával összeegyeztethetetlennek ítélték. Pszichiátriai osztályra szállították” – közölte az ügyészség az AFP francia hírügynökséggel.
A pénteken három különböző metróállomáson történt támadások után az elkövető elmenekült. Az ügyészség tájékoztatása szerint a metró térfigyelő kameráinak felvételei alapján azonosították, és mobiltelefonjának helymeghatározása segítségével a Párizstól északra fekvő Val-d’Oise-ban elfogták.
