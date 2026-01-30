Újabb tiszás adatbotrány: ezúttal nehéz sorsú gyerekek adatai kerültek nyilvánosságra

Magyar Péter pártja és aktivistáik lassan hírhedté válnak arról, milyen rosszul bánnak a rájuk bízott minősített személyes adatokkal. Mint ismert, a párt szeptember 9-én jelentette be, hogy Tisza Világ néven mobiltelefonos alkalmazást indított, amit – a kezdeti állítások szerint – két nap alatt százezren töltöttek le. Az applikációnak fontos szerepet szántak a kampányban, a közösségépítésben, és a választások előtti mozgósításban. Ugyanakkor már rögtön az első időszakban súlyos adatszivárgás történt: az applikációból a Tisza közel húszezer szimpatizánsának személyes adatai kerültek ki az internetre. A botrányt kirobbantó október 6-i Index-cikk arra is utalt, hogy az app kidolgozásában, sőt annak működtetésében ukránok is részt vettek. A párt néhány órával az írás megjelenése után azt válaszolta a Telexnek, hogy sem a fejlesztéskor, sem az alkalmazás elindulása után nem történt semmilyen adatszivárgás, egyúttal közölték: az applikációt magyar szakemberek dolgozták ki.

Kémmesét találtak ki Magyar Péterék

A Tiszában néhány nap alatt rájöttek, a teljes tagadás nem elég, mondani kell valamit annak a sok ezer embernek, akinek az adatai kikerültek az internetre. Merthogy az információk valósak, eredetiek voltak. A botrány kirobbanása után három nappal, október 9-én Radnai Márk egy kémmesével rukkolt elő. Az alelnök egy belső levélben összehangolt titkosszolgálati akciót emlegetett, azt, hogy a Tisza egyik önkéntese „az orbáni titkosszolgálat beépített embere” volt. Megnyugtatásul hozzátette, hogy az önkéntest szeptember 12-én azonnali hatállyal eltávolították. Igen ám, csakhogy lapunk október 11-én megírta, hogy vannak olyan tiszások a kiszivárgott adatbázisban, akik az állítólagos kém eltávolítása után regisztráltak a Tisza Világba. Az ő adataikat tehát sehogyan sem tudta kiszivárogtatni az állítólagos beépített önkéntes, az információk mégis kikerültek.