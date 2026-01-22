tűzfalcsoporttisza világbejelentésapplikációkúria

Feljelentést tett a Kúria elnöke a tiszás adatszivárgási ügyben

A Tisza Világ applikáció adatszivárgásával kapcsolatban a Kúria elnöke hivatalból feljelentést tett személyes adattal visszaélés vétsége miatt.

Magyar Nemzet
2026. 01. 22. 15:22
Fotó: Máté Krisztián
A mai napon tudomásunkra jutott, hogy közérdekű bejelentés alapján a Kúria lefolytatta vizsgálatát a tiszás applikációt használó bírák ügyében, és mint a munkáltatói jogkör gyakorlója, a Kúria nem jogosult sem megerősíteni, sem cáfolni azt, hogy a bejelentésében és a sajtóban megjelölt személy azonosítható-e bármely kúriai bíró személyével – írja a Tűzfalcsoport. 

20251115 Győr A Tisza Párt rendezvénye fotó: Mirkó István MI MW képen: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke
Fotó: Mirkó István

Kiemelték,

a bejelentés alapján lefolytatott vizsgálat eredményeként azonban megállapítható volt, hogy van olyan kúriai munkatárs, akinek adatai szerepelnek a bejelentésben említett adatbázisban.

Mivel ez utóbbi személy úgy nyilatkozott, hogy nem regisztrált az adatbázishoz köthető applikációban, ezért a Kúria elnöke hivatalból feljelentést tett személyes adattal visszaélés vétsége miatt ismeretlen személlyel szemben, aki az adatokat jogosulatlanul rögzítette az adatbázisban.

Értelmezésünk alapján a Tisza Világ applikáció kapcsán politikusokat is érinthet az esetleges büntetőeljárás. Mivel a birtokunkba került dokumentumból nem derült ki, hogy a legfőbb bírói fórumon egyéb eljárás indult-e az ügyben, ezért információink szerint ismételt közérdekű bejelentés érkezhet a Kúriára

– tette hozzá a Tűzfalcsoport.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Máté Krisztián)


