Bálint Botond, Pesti Srácok: „Magyar Péter hívei is először előadták a szokásos idegrohamukat akkor, amikor a miniszterelnök bejelentette, hogy valami lesz, majd ugyanezt a közös vonaglást, ezúttal üdvözült arccal, előadták akkor, amikor a poszt- és kommentkirály elkezdte követelni, hogy valami legyen. Tiszásék most azért gyűlölik a hideget, tehát haragszanak a klímakatasztrófára, mert az nem elég meleg (ha még eszükbe jut az egyik előző őrületük), és mert az így lehetőséget adott a kormányzatnak, hogy az olyasmit cselekedjen, ami az embereknek jó. Összefoglalva, ellenzéki felebarátaink elkötelezték magukat érzelmileg is a gázáremelés mellett, mert az takarékosságra ösztönöz, továbbá mert az emberek az alacsony gázárat Orbánhoz kötik. Erre majd mindenki emlékezzen áprilisban is!”