A Tisza kiszivárgott listája igazolja, hogy a párt a kanyarban sincs a kisebb településeken

Ahogy telnek a napok, egyre több szakértői vélemény és számszaki elemzés lát napvilágot azzal a kétszázezer nevet tartalmazó adatbázissal kapcsolatban, amely a Tisza telefonos alkalmazásából, a Tisza Világból szivároghatott ki október utolsó napján. Az elemzések közül kettőt be is mutatunk.

A falvakban nem kell a Tisza

Az elsőre a közéleti kérdésekkel foglalkozó Polgárda nevű blog Facebook-oldalán találtunk rá. A kiszivárgott kétszázezres lista tartalmazta az érintett emberek megadott lakóhelyét, tartózkodási helyét, sőt sokaknál még azokat a földrajzi koordinátákat is, amelyek azt a helyet jelölték, ahonnan az illető a Tisza Világ alkalmazásba regisztrált. A blog általánosságban a megadott helyszínekre koncentrált: a népességi és választási adatokat összevetette azzal, hogy egy-egy településről, kerületből mennyien csatlakoztak Magyar Péterék appjába. Ezek alapján arra jutott, hogy a főváros és az agglomeráció erősen felülreprezentált a Tisza Világban, miközben Kelet-Magyarország egyes városai pontosan úgy alulreprezenáltak, mint a budapesti agglomeráción kívüli kistelepülések.

Magyarul: a blog az adatokból általánosságban arra következtet, nem igaz, hogy a Tisza már a kistelepüléseken, a falvakban is letarolt mindent – az online térben legalábbis semmiképpen. Hacsak – jegyezte meg a szerző – nem történt valami láthatatlan nagy offline csoda a kétezer főnél kisebb lélekszámú településeken.

Újabb pofon a manipulációs kerekasztalnak

A kérdés kulcsfontosságú, a kisebb települések ugyanis régóta a kormánypártok egyik fontos szavazói bázisát adják. Vagyis ha a Tisza hatalomra akar kerülni, az itt élőket is meg kell szólítania. Ez az adatbázis kapcsán készült elemzés szerint nem sikerült, a manipulációs kerekasztalhoz sorolható Medián közvélemény-kutatónál viszont igen. Hann Endre cége már a nyáron azt közölte: mérése szerint a községekben 33-32 százalék az állás a Fidesz és a Tisza között, vagyis amíg a kormányerő itt nem gyengült, Magyar Péterék nagyon megerősödtek.

A máshonnan származó adatokkal nem először kerül feloldhatatlan ellentmondásba a manipulációs kerekasztal valamely szereplője, ráadásul ismét a Tisza kapcsán. A legutóbbi fiaskóról ebben a cikkünkben írtunk.