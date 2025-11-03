Magyar Péter kezdhet aggódni, a NAIH elé került az adatszivárgási botránya

Közérdekű bejelentés érkezett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) a Tisza Párthoz köthető adatszivárgási botrány miatt – tudta meg a Magyar Nemzet. Emlékezetes, lapunk számolt be arról elsőként, hogy hatalmas adatbázis jelent meg a világhálón a hétvégén: csaknem kétszázezer nevet és hozzá tartozó megannyi más információt tartalmaz.

Magyar Péter kezdhet aggódni, a NAIH elé került az adatbázisbotránya (Fotó: Máté Krisztián)

Több jel is arra utal, hogy a Tisza Párt mobiltelefonos alkalmazásából, a Tisza Világból szivárgott ki a kétszázezres lista. Egyrészt van átfedés a nagyjából húszezer nevet tartalmazó, októberben kiszivárgott lista és a mostani tartalma között, másrészt több olyan véleményt is találtunk szakportálon és a közösségi médiában, amelyek szintén az adatok valódiságát támasztják alá.

Adatvédelmi incidensben a Tisza Párt?

A közérdekű bejelentéseiről ismert Tényi István lapunk cikkére hivatkozva fordult a NAIH-hoz, ugyanis szerinte felmerül az adatvédelmi incidens gyanúja. De mit is jelent ez pontosan? A GDPR 4. cikk 12. pontja úgy fogalmaz: „a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi”.

Ha a felsoroltak közül bármely bekövetkezik, az adatkezelő köteles indokolatlan késedelem nélkül, három napon belül jelezni az illetékes hatóságnak.

Amennyiben tehát valóban a Tisza Párttól szivárgott ki ez a hatalmas adatbázis, még a hét elején jelenteniük kell. Mint ismert, egy hónappal ezelőtt már megjelent egy lista a világhálón, abban nagyjából húszezer személy neve szerepelt, az adatok a Tisza Világ applikációból kerültek nyilvánosságra.

Arról az adatbázisról rövid úton kiderült, hogy valódi: a Magyar Nemzet több mint ezer érintettet keresett meg, a visszajelzések pedig lényegében igazolták az adatok valódiságát.

Eddig minden jel arra mutat, Magyar Péteréktől szivárgott ki ez az adatbázis is

A mostani, kétszázezer nevet tartalmazó lista kapcsán szélesebb bizonyosság egyelőre nincs, de érdemes megemlíteni egy magyar számítástechnikai szakportálon megjelent bejegyzést, amire a hétvégén hívták fel lapunk figyelmét. A hardverteszteket, híreket és közösségi fórumot kínáló Prohardver.hu oldalra november elsején került ki egy szöveg – ami azóta egyébként el is tűnt – ezzel a címmel: „Kiszivárgott a LeakBase fórumon a Tisza Világ 200 000 felhasználója”.