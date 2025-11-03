Magyar PéteradatszivárgásNAIHTisza PártTényi István

Magyar Péter kezdhet aggódni, a NAIH elé került az adatszivárgási botránya

Alig egy napja, hogy kirobbant a Tisza Párthoz köthető adatszivárgási botrány, máris a hatóságok elé kerül az ügy. A közérdekű bejelentéseiről ismert Tényi István azután fordult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, hogy hatalmas adatbázis jelent meg a világhálón a hétvégén: csaknem kétszázezer nevet és hozzá tartozó megannyi más információt tartalmaz. Több jel is arra utal, hogy Magyar Péterék mobiltelefonos alkalmazásából, a Tisza Világból szivárgott ki a kétszázezres lista. Tényi István felhívta a hatóság figyelmét, hogy felmerülhet az adatvédelmi incidens gyanúja.

2025. 11. 03. 9:44
Közérdekű bejelentés érkezett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) a Tisza Párthoz köthető adatszivárgási botrány miatt – tudta meg a Magyar Nemzet. Emlékezetes, lapunk számolt be arról elsőként, hogy hatalmas adatbázis jelent meg a világhálón a hétvégén: csaknem kétszázezer nevet és hozzá tartozó megannyi más információt tartalmaz.

Magyar Péter kezdhet aggódni, a NAIH elé került az adatbázisbotránya (Fotó: Máté Krisztián)
Több jel is arra utal, hogy a Tisza Párt mobiltelefonos alkalmazásából, a Tisza Világból szivárgott ki a kétszázezres lista. Egyrészt van átfedés a nagyjából húszezer nevet tartalmazó, októberben kiszivárgott lista és a mostani tartalma között, másrészt több olyan véleményt is találtunk szakportálon és a közösségi médiában, amelyek szintén az adatok valódiságát támasztják alá.

 

Adatvédelmi incidensben a Tisza Párt?

A közérdekű bejelentéseiről ismert Tényi István lapunk cikkére hivatkozva fordult a NAIH-hoz, ugyanis szerinte felmerül az adatvédelmi incidens gyanúja. De mit is jelent ez pontosan? A GDPR 4. cikk 12. pontja úgy fogalmaz: „a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi”.

Ha a felsoroltak közül bármely bekövetkezik, az adatkezelő köteles indokolatlan késedelem nélkül, három napon belül jelezni az illetékes hatóságnak.

Amennyiben tehát valóban a Tisza Párttól szivárgott ki ez a hatalmas adatbázis, még a hét elején jelenteniük kell. Mint ismert, egy hónappal ezelőtt már megjelent egy lista a világhálón, abban nagyjából húszezer személy neve szerepelt, az adatok a Tisza Világ applikációból kerültek nyilvánosságra.

Arról az adatbázisról rövid úton kiderült, hogy valódi: a Magyar Nemzet több mint ezer érintettet keresett meg, a visszajelzések pedig lényegében igazolták az adatok valódiságát.

 

Eddig minden jel arra mutat, Magyar Péteréktől szivárgott ki ez az adatbázis is

A mostani, kétszázezer nevet tartalmazó lista kapcsán szélesebb bizonyosság egyelőre nincs, de érdemes megemlíteni egy magyar számítástechnikai szakportálon megjelent bejegyzést, amire a hétvégén hívták fel lapunk figyelmét. A hardverteszteket, híreket és közösségi fórumot kínáló Prohardver.hu oldalra november elsején került ki egy szöveg – ami azóta egyébként el is tűnt – ezzel a címmel: „Kiszivárgott a LeakBase fórumon a Tisza Világ 200 000 felhasználója”.

A bejegyzés írója kifejtette, hogy magát és ismerőseit is megtalálta az adatbázisban, és szerinte látszólag nem más helyekről összeszedett adatokról van szó. „A regisztráció időpontja is stimmel. […] Ezek tényleg létező fiókok, a becenevek is egyeznek” – írta, megjegyezve, a listában még az is szerepel, hogy inkognitó módban van-e a fiók.

A bejegyzés szerzője láthatóan elmerült az adathalmazban, leírta ugyanis, hogy az elején teszteléshez, fejlesztéshez használt fiókok, valamint belső körös szereplők, például adminok találhatók.

Utána nagyjából harmincezer olyan fiók következik a listában, amelyet a Tisza Világ alkalmazás elindulása, vagyis szeptember 9. előtt hoztak létre. Ők önkéntesek lehetnek, akiknek meghívót küldtek az applikációba. A bejegyzés közzétevőjének feltételezése szerint 166 ezer fiók lehet átlagos. Írása végén az álnevet használó illető kifakadt: „Már tényleg SENKIBEN nem lehet megbízni?!?!”

Tényi István mindezek fényében úgy véli, felmerülhet az adatvédelmi incidens gyanúja.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Forrás: YouTube)


