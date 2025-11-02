Tisza VilágapplikációMagyar Péter

Az adatszivárgásra hivatkozva halogatja tovább a jelöltek bemutatását Magyar Péter

Közösségi oldalán őrjöng a Tisza-vezér és az oroszokra keni a felelősséget.

Magyar Nemzet
2025. 11. 02. 21:14
Fotó: Máté Krisztián
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Magyar Péter hétfőn reggel fél tízkor az újabb adatszivárgási botrányra hivatkozva bejelenti, hogy januárig nem nevezi meg a jelöltjeit – írta közösségi oldalán Deák Dániel. A XXI. Század Intézet vezető elemzője közölte, az újabb Tisza-adatszivárgás miatt telefonon egyeztetet a Magyar Péter belső ügyeire rálátó forrásaival.

Mint emlékeztetett, Magyar Péter korábban azt ígérte, hogy szeptember 30-án bemutatják a Tisza jelöltjeit, azonban még most, novemberben sincsenek meg, katasztrofálisan rosszul állnak jelöltkiválasztással. Összesen 316 jelöltet ígért (105 egyéni körzetben 3-3 jelölt + a XII. kerületben Magyar Péter),

azonban eddig nem sikerült többet találniuk nagyjából 30 jelöltnél, őket is „kólásdoboznak” nevezi meglehetősen megalázó módon.

Az informátorok Deák Dánielnek elmondták, hogy Magyar Péter teljesen ignorálja a pártépítést.

Amellett, hogy nincsenek jelöltjeik, nincs elegendő aktivistájuk sem. Ez már balliberális véleményformálók szerint is nagy kudarc. Egyetlen szerencséje van Magyar Péternek: a baloldali sajtó nem fogja számonkérni a korábbi ígéreteit a jelöltjeiről

– írta az elemző. Hozzátéve, az informátor most azt mondja, hogy hétfőn reggel fél 10-kor jelenti be Magyar Péter, hogy a jelöltjeit nem is nevezi meg január végéig.

Erre ürügyként a Tisza-mobilalkalmazás botrányos adatszivárgását fogja felhasználni, melynek során 200 ezer tiszás személyes adata szivárgott ki az internetre.

Az informátor azt is elmondta, hogy a Tisza vezetőségében is megoszlanak a vélemények az ügyről, hiszen Radnai Márk hozta az ukrán fejlesztőket, az ukránok szivárogtathattak, és ez a sajtóban is jól dokumentált. Az aggályokat Magyar Péter nem vette komolyan, mindenkit leagyhalottazott.

Egyetlen kérdés van már csak: a baloldali média ismét kimenti vajon Magyar Pétert a kudarcából? Annyit hallottam még, hogy a kancelláriaminiszternek kinézett Török Gábornak lett kiadva, hogy erről posztoljon, azt kell majd átvennie a teljes baloldali médiának

– írta végül Deák Dániel.

Az adatszivárgással kapcsolatban egyébként Magyar Péter is posztolt. Az bejegyzésben lényegében az oroszokat és Orbán Viktort teszi felelőssé az applikációból kiszivárgott adatbázis miatt. A posztban közli azt is, hogy hétfőn reggel 9.30-kor részletes tájékoztatást ad a Tisza Világ elleni újabb támadásról, és ismerteti a párt vezetőségének azon döntéseit, amiket a felhasználók, valamint a jelöltek kiválasztási folyamatának biztonsága és a választási győzelem érdekében a 106 egyéni országgyűlési képviselőjelöltről való döntés kapcsán meghoztak.


További játékainkhoz kattintson ide!

add-square Tiszás adatszivárgás

Szentkirályi Alexandra: A Tisza magyarok adataival játszik + videó

Tiszás adatszivárgás 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekirodalom irodalom

Egy kis irodalom

Bayer Zsolt avatarja

A mai világban, amikor nem lehet nyugodtan lenni a politika zajától, hasznos és jóleső lehet egy kis irodalom.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu