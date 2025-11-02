Az adatszivárgásra hivatkozva halogatja tovább a jelöltek bemutatását Magyar Péter

Magyar Péter hétfőn reggel fél tízkor az újabb adatszivárgási botrányra hivatkozva bejelenti, hogy januárig nem nevezi meg a jelöltjeit – írta közösségi oldalán Deák Dániel. A XXI. Század Intézet vezető elemzője közölte, az újabb Tisza-adatszivárgás miatt telefonon egyeztetet a Magyar Péter belső ügyeire rálátó forrásaival.

Mint emlékeztetett, Magyar Péter korábban azt ígérte, hogy szeptember 30-án bemutatják a Tisza jelöltjeit, azonban még most, novemberben sincsenek meg, katasztrofálisan rosszul állnak jelöltkiválasztással. Összesen 316 jelöltet ígért (105 egyéni körzetben 3-3 jelölt + a XII. kerületben Magyar Péter),

azonban eddig nem sikerült többet találniuk nagyjából 30 jelöltnél, őket is „kólásdoboznak” nevezi meglehetősen megalázó módon.

Az informátorok Deák Dánielnek elmondták, hogy Magyar Péter teljesen ignorálja a pártépítést.

Amellett, hogy nincsenek jelöltjeik, nincs elegendő aktivistájuk sem. Ez már balliberális véleményformálók szerint is nagy kudarc. Egyetlen szerencséje van Magyar Péternek: a baloldali sajtó nem fogja számonkérni a korábbi ígéreteit a jelöltjeiről

– írta az elemző. Hozzátéve, az informátor most azt mondja, hogy hétfőn reggel fél 10-kor jelenti be Magyar Péter, hogy a jelöltjeit nem is nevezi meg január végéig.

Erre ürügyként a Tisza-mobilalkalmazás botrányos adatszivárgását fogja felhasználni, melynek során 200 ezer tiszás személyes adata szivárgott ki az internetre.

Az informátor azt is elmondta, hogy a Tisza vezetőségében is megoszlanak a vélemények az ügyről, hiszen Radnai Márk hozta az ukrán fejlesztőket, az ukránok szivárogtathattak, és ez a sajtóban is jól dokumentált. Az aggályokat Magyar Péter nem vette komolyan, mindenkit leagyhalottazott.

Egyetlen kérdés van már csak: a baloldali média ismét kimenti vajon Magyar Pétert a kudarcából? Annyit hallottam még, hogy a kancelláriaminiszternek kinézett Török Gábornak lett kiadva, hogy erről posztoljon, azt kell majd átvennie a teljes baloldali médiának

– írta végül Deák Dániel.

Az adatszivárgással kapcsolatban egyébként Magyar Péter is posztolt. Az bejegyzésben lényegében az oroszokat és Orbán Viktort teszi felelőssé az applikációból kiszivárgott adatbázis miatt. A posztban közli azt is, hogy hétfőn reggel 9.30-kor részletes tájékoztatást ad a Tisza Világ elleni újabb támadásról, és ismerteti a párt vezetőségének azon döntéseit, amiket a felhasználók, valamint a jelöltek kiválasztási folyamatának biztonsága és a választási győzelem érdekében a 106 egyéni országgyűlési képviselőjelöltről való döntés kapcsán meghoztak.