Tisza Pártukránapplikációbotrány

Már az élesítés előtt használták Ukrajnából és Amerikából a Tisza alkalmazását

A Tisza Világ applikáció fejlesztésének ügye újabb fordulatot vett: a Mandiner információi szerint az alkalmazást már a nyilvános bemutató előtt Ukrajnából és az Egyesült Államokból is tesztelték, ami újabb bizonyíték a párt külföldi, háborúpárti kötődéseire. Százezrek érzékeny adatai lehettek veszélyben.

Magyar Nemzet
2025. 11. 02. 20:49
Forrás: MN
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Tisza Párt és elnöke, Magyar Péter körül hónapok óta gyűrűzik az adatszivárgási botrány, amely a Tisza Világ elnevezésű mobilapplikációhoz kapcsolódik. A legújabb, rendkívül aggasztó fejlemények szerint a szivárgás sokkal mélyebbre nyúlik, mint korábban feltételeztük, ugyanis hatalmas adatbázis jelent meg a világhálón a hétvégén, amely kétszázezer nevet és hozzá tartozó megannyi más információt tartalmaz. Több jel is arra utal, hogy a Tisza Párt mobiltelefonos alkalmazásából szivárgott ki a terjedelmes lista.

20251023 Budapest Nemzeti Menet Fotó: Máté Krisztián MK MW Bulvár Képen: Magyar Péter a Tisza párt elnöke,
Főhet a fejük Magyar Péteréknek Fotó: Máté Krisztián / MW


A Mandiner értesülései viszont azt mutatják, hogy a párt hivatalosan szeptember 9-én élesített alkalmazását már jóval korábban, a tesztelési fázisban is külföldről, méghozzá nemzetbiztonsági szempontból is érzékenynek számító területekről is igénybe vették.

Ukrán és amerikai érintettség

A kiszivárgott tesztelési lista alapján egyértelműen azonosítható, hogy az applikációt intenzíven próbálták ki Ukrajna több régiójából: számos tesztfelhasználó lokációja Ungvár és a Kárpátalján kívül eső Truszkavec volt. Ez tovább erősíti azt a korábbi gyanút, hogy a fejlesztésben egy ukrán cég, a PettersonApps is részt vett, amelynek vezetői szoros kapcsolatot ápolnak az ukrán hadsereg drónfejlesztési törekvéseivel is.

A lista szerint teszteltek az USA-ból, egészen pontosan Dallasból és San Joséból is, de londoni, párizsi és zágrábi felhasználók is szerepelnek a szeptember 9-e előtti listán.


Magyar Péter és alelnöke, Radnai Márk korábban határozottan tagadta a külföldi beavatkozást, az adatszivárgást pedig titkosszolgálati akcióra és egy beépített emberre hárították. Magyar Péter végül kénytelen volt elismerni az adatszivárgás tényét, ami után a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) is hivatalból vizsgálatot indított. A magyar elhárítás és hírszerzés is folyamatosan vizsgálhatja a Tisza Párt applikációján keresztül kiszivárgott adatok ügyét.


További játékainkhoz kattintson ide!

add-square Tiszás adatszivárgás

Szentkirályi Alexandra: A Tisza magyarok adataival játszik + videó

Tiszás adatszivárgás 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekirodalom irodalom

Egy kis irodalom

Bayer Zsolt avatarja

A mai világban, amikor nem lehet nyugodtan lenni a politika zajától, hasznos és jóleső lehet egy kis irodalom.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu