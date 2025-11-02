Már az élesítés előtt használták Ukrajnából és Amerikából a Tisza alkalmazását

A Tisza Párt és elnöke, Magyar Péter körül hónapok óta gyűrűzik az adatszivárgási botrány, amely a Tisza Világ elnevezésű mobilapplikációhoz kapcsolódik. A legújabb, rendkívül aggasztó fejlemények szerint a szivárgás sokkal mélyebbre nyúlik, mint korábban feltételeztük, ugyanis hatalmas adatbázis jelent meg a világhálón a hétvégén, amely kétszázezer nevet és hozzá tartozó megannyi más információt tartalmaz. Több jel is arra utal, hogy a Tisza Párt mobiltelefonos alkalmazásából szivárgott ki a terjedelmes lista.

Főhet a fejük Magyar Péteréknek Fotó: Máté Krisztián / MW



A Mandiner értesülései viszont azt mutatják, hogy a párt hivatalosan szeptember 9-én élesített alkalmazását már jóval korábban, a tesztelési fázisban is külföldről, méghozzá nemzetbiztonsági szempontból is érzékenynek számító területekről is igénybe vették.

Ukrán és amerikai érintettség

A kiszivárgott tesztelési lista alapján egyértelműen azonosítható, hogy az applikációt intenzíven próbálták ki Ukrajna több régiójából: számos tesztfelhasználó lokációja Ungvár és a Kárpátalján kívül eső Truszkavec volt. Ez tovább erősíti azt a korábbi gyanút, hogy a fejlesztésben egy ukrán cég, a PettersonApps is részt vett, amelynek vezetői szoros kapcsolatot ápolnak az ukrán hadsereg drónfejlesztési törekvéseivel is.

A lista szerint teszteltek az USA-ból, egészen pontosan Dallasból és San Joséból is, de londoni, párizsi és zágrábi felhasználók is szerepelnek a szeptember 9-e előtti listán.



Magyar Péter és alelnöke, Radnai Márk korábban határozottan tagadta a külföldi beavatkozást, az adatszivárgást pedig titkosszolgálati akcióra és egy beépített emberre hárították. Magyar Péter végül kénytelen volt elismerni az adatszivárgás tényét, ami után a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) is hivatalból vizsgálatot indított. A magyar elhárítás és hírszerzés is folyamatosan vizsgálhatja a Tisza Párt applikációján keresztül kiszivárgott adatok ügyét.