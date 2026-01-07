menczer tamásbujdosó andreabevándorlás

Bebizonyosodott, hogy a Tisza Párt támogatja a bevándorlást

Menczer Tamás videóban mutatta be, miért menekül előle és a nyilvános vita elől választókerületi ellenfele, a tiszás Bujdosó Andrea.

Magyar Nemzet
2026. 01. 07. 14:21
A közösségi oldalára feltöltött videójában Menczer Tamás bemutatja, miért menekül a vita elől választókerületi ellenfele, Bujdosó Andrea

Pilisszántó, 2025. december 4. Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója, a térség fideszes országgyűlési képviselője fórumot tart Pilisszántón a Baross-házban 2025. december 4-én. MTI/Kovács Attila
Menczer Tamás. Fotó: MTI/Kovács Attila

A felvételből egyértelműen kiderül, nem véletlenül támogatja a Tisza Párt a bevándorlást, szerintük ugyanis a bevándorlás nem veszélyes, veszélyes migránsok nincsenek. 

Nem véletlenül támogatja a Tisza Párt a bevándorlást. Ugyanis szerintük a bevándorlás nem veszélyes, veszélyes migránsok nincsenek. Nézd csak!

– mutat rá a Fidesz kommunikációs igazgatója, majd megmutat egy felvételt, amelyen az ugyancsak tiszás Barna Judit nem létező migránsokról beszél. 

Ezt mondta Barna Judit, a Tisza Párt fővárosi képviselője. Mellette ül az én választókerületi ellenfelem, Bujdosó Andrea. Szerintük a migráció nem veszélyes, veszélyes migránsok nincsenek. Mondjunk nemet a migrációra, mondjunk nemet a bevándorlásra! És mondjunk nemet a Tisza Pártra is!

 – jelentette ki a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója.

 

Borítókép: Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója (Fotó: MTI/Kovács Attila)

 

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

