Bebizonyosodott, hogy a Tisza Párt támogatja a bevándorlást

A közösségi oldalára feltöltött videójában Menczer Tamás bemutatja, miért menekül a vita elől választókerületi ellenfele, Bujdosó Andrea.

Menczer Tamás. Fotó: MTI/Kovács Attila

Nem véletlenül támogatja a Tisza Párt a bevándorlást. Ugyanis szerintük a bevándorlás nem veszélyes, veszélyes migránsok nincsenek. Nézd csak!

– mutat rá a Fidesz kommunikációs igazgatója, majd megmutat egy felvételt, amelyen az ugyancsak tiszás Barna Judit nem létező migránsokról beszél.

Ezt mondta Barna Judit, a Tisza Párt fővárosi képviselője. Mellette ül az én választókerületi ellenfelem, Bujdosó Andrea. Szerintük a migráció nem veszélyes, veszélyes migránsok nincsenek. Mondjunk nemet a migrációra, mondjunk nemet a bevándorlásra! És mondjunk nemet a Tisza Pártra is!

– jelentette ki a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója.