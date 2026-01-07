Befolyásolási kísérlet újratöltve: 120 milliós támogatást kapott Brüsszeltől a Soros-blog

Újabb jelentős pénzügyi támogatást kapott Brüsszelből a Soros-hálózat hazai zászlóshajója, a 444.hu kiadója. Az Európai Bizottság honlapján közzétett adatok szerint 318 172 eurót, azaz több mint 120 millió forint nyert el a Magyar Jeti Zrt. a The Eastern Frontier Initiative (TEFI) elnevezésű médiaprojektben. A programot egyébként a 444.hu kiadója koordinálja, és már korábban is kapott támogatást az Európai Bizottságtól.

Korábban a Szuverenitásvédelmi Hivatal megvizsgálta a Magyarországon is kampányt folytató, TEFI névre hallgató médiaprojektet, amelyről megállapította, hogy a Soros-hálózat szerves részét képezi. A jelentés szerint a magyarországi 444.hu kiadója, a Magyar Jeti Zrt. vezetésével működő konzorcium tagja továbbá a lengyel Gazeta Wyborcza, a szlovák Sme, a holland Bellingcat, a román PressOne, amelyek mind Soros György-féle hálózathoz köthető lapok.

A hivatal beszámolója szerint a konzorcium tagjai a manipulatív és dezinformációs narratíváktól vezérelt cikkeik mellett rendszeresen tesznek közzé az uniós stratégiaalkotó műhelynek tartott Globsec nevű agytröszttel közösen különböző kiadványokat, melyeket iskolákban és egyetemeken is terjesztenek.