Menczer Tamás ismét vitára hívta ellenfelét + videó

Budajenő és a körzet fejlesztésére az elmúlt években több mint egymilliárd forintnyi támogatás érkezett – mondta Menczer Tamás a közösségi oldalán közzétett videójában.

2026. 01. 06. 19:14
Menczer Tamás Forrás: Facebook
Menczer Tamás a közösségi oldalára feltett videóban reagált politikai ellenfele, Bujdosó Andrea bejegyzésére, amelyben a Tisza Párt politikusa Budajenő jövőjéért fejezte ki aggodalmát, és egymilliárd forintos támogatás ígéretéről beszélt. Menczer Tamás ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott: 

nem igaz, hogy ilyen forrásokat tudnának biztosítani, és szerinte a Tisza Párt vezető politikusainak korábbi nyilatkozatai is ezt támasztják alá.

A képviselő kiemelte: a körzetbe nem egymilliárd, hanem összesen 2,5 milliárd forintnyi fejlesztési forrást sikerült eljuttatni a korábbi támogatásokon felül. Részletezése szerint Budajenőn az elmúlt években egyebek mellett óvoda épült, iskolai szaktanterem létesült, utak újultak meg, korszerűsítették a közvilágítást, játszótér készült, valamint jelentős forrásból felújítják a Telki utat is. A felsorolt fejlesztések értéke meghaladja az 1,1 milliárd forintot.

Menczer Tamás hangsúlyozta: 

kész nyilvános vitában is megmérni az eredményeket, és elfogadta a Partizán műsorába szóló meghívást. 

Mint mondta, szívesen megvitatja, ki tett eddig többet Budajenőért és a körzet további településeiért, illetve ki képes a jövőben nagyobb fejlesztéseket biztosítani.

 

Borítókép: Menczer Tamás (Forrás: Facebook) 

 

