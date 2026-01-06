Menczer Tamás ismét vitára hívta ellenfelét + videó

Menczer Tamás a közösségi oldalára feltett videóban reagált politikai ellenfele, Bujdosó Andrea bejegyzésére, amelyben a Tisza Párt politikusa Budajenő jövőjéért fejezte ki aggodalmát, és egymilliárd forintos támogatás ígéretéről beszélt. Menczer Tamás ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott:

nem igaz, hogy ilyen forrásokat tudnának biztosítani, és szerinte a Tisza Párt vezető politikusainak korábbi nyilatkozatai is ezt támasztják alá.

A képviselő kiemelte: a körzetbe nem egymilliárd, hanem összesen 2,5 milliárd forintnyi fejlesztési forrást sikerült eljuttatni a korábbi támogatásokon felül. Részletezése szerint Budajenőn az elmúlt években egyebek mellett óvoda épült, iskolai szaktanterem létesült, utak újultak meg, korszerűsítették a közvilágítást, játszótér készült, valamint jelentős forrásból felújítják a Telki utat is. A felsorolt fejlesztések értéke meghaladja az 1,1 milliárd forintot.

Menczer Tamás hangsúlyozta:

kész nyilvános vitában is megmérni az eredményeket, és elfogadta a Partizán műsorába szóló meghívást.

Mint mondta, szívesen megvitatja, ki tett eddig többet Budajenőért és a körzet további településeiért, illetve ki képes a jövőben nagyobb fejlesztéseket biztosítani.