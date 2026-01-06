Rendkívüli

Orbán Viktor: A kihívónk egy 26 tagból álló párt, ez áll velünk szemben + videó

télMVM Émász Áramszolgáltató Kftfagy

Rendkívüli döntést hozott az MVM, meghosszabbítja a kikapcsolási moratóriumot + videó

A szükséges jogi lépések megtörténtek, így az energiavállalat január 31-ig annak is biztosítja az ellátást, akinek jelentős tartozása van.

Magyar Nemzet
2026. 01. 06. 17:59
Fotó: Róka László Forrás: Róka László
„Extrém időjárás, rendkívüli lépés: senkinél nem kapcsolja ki az MVM az áramot vagy gázt!” – jelentette ki a közösségi oldalán Czepek Gábor energiaügyi miniszterhelyettes. Ahogy arról lapunk is beszámolt, az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése alapján a következő napokban extrém időjárási körülmények várhatók.

A helyzet súlyosságát jól szemlélteti, hogy Orbán Viktor miniszterelnök úgy döntött, Pintér Sándor belügyminiszter vezetésével operatív törzset állít fel a rendkívüli időjárás és a hóhelyzet elleni védekezés koordinálására.

Czepek Gábor bejelentette: a kormány megkérte az MVM-et, hogy hosszabbítsa meg az eredetileg ma lejáró kikapcsolási moratóriumot a lakossági fogyasztók esetében.

A szükséges jogi lépések megtörténtek, így az energiavállalat január 31-ig annak is biztosítja az ellátást, akinek jelentős tartozása van. „A célunk az, hogy biztonságban, meleg otthonokban legyen mindenki az időjárási viszontagságok közepette!” – hangsúlyozta.

 

Borítókép: Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. épületének bejárata a főváros VIII. kerületében, a Fiumei úton (Fotó: MTI/Róka László)

 

 

Bayer Zsolt
idezojelekpolitika

Újra itthon; kis csokor titánbuzogány

Bayer Zsolt avatarja

Mazochista sajtószemle pihenés után.

