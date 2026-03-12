Rendkívüli

Orbán Viktor: Nem konfliktust keresünk, hanem megoldást + videó

Kocsis MátéegészségügyMagyar Péter

Kocsis Máté: Magyar Péter átveri a híveit!

Kétszínű gazembernek nevezte Kocsis Máté Magyar Pétert a közösségi oldalán. A Fidesz frakcióvezetője azt írta: „Még 31 nap, és túl lesz ország rajtad, az uszításaidon, a gyűlöletkeltő, hergelő és embereket egymásnak ugrasztó hazugságaidon!”

2026. 03. 12. 12:52
Kocsis Máté: A Tisza kórházbezárásokkal riogat illusztráció, fotó: MTI, Balázs Attila Fotó: Balázs Attila Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Egy újabb hazudós poszttal jelentkezett Magyar Péter a Fidesz frakcióvezetője szerint. Kocsis Máté közösségi oldalán hangsúlyozta, hogy szó sem volt arról, hogy a kormány 2026-tól elkezd szakrendelőket bezárni az egészségügyben, ennek ellenére Magyar Péter ezt terjeszti, és azt is állítja, hogy mindezt 2030-ig titkosították.

Balatonboglár, 2026. február 27. Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője a kormánypártok országjárásának balatonboglári fóruma előtt tartott sajtótájékoztatón 2026. február 27-én. MTI/Kacsúr Tamás
Kocsis Máté szerint Magyar Péter átveri a követőit
Fotó: Kacsúr Tamás / MTI

Kocsis Máté megjegyezte, ezzel szemben a Tisza Párt programja között valóban szerepel a kórházbezárás. Írásában kétszínű gazembernek nevezte Magyar Pétert, a kórházbezárásról szóló posztját pedig kamu agyszüleménynek titulálta. 

Inkább arról a kórházbezárási programotokról mondj valamit, amiről Tarr Zoltán alelnököd és Hegedűs doktorod beszélt. A saját hangjukkal, nyilvánosan: […] nem kell megőrizni ugyanazt a darabszámú kórházi ágyat […], vagy […] el kell gondolkodni azon, milyen osztályokat érdemes működtetni…

– írta a bejegyzésben a frakcióvezető. Hozzátette: Magyar Péter így próbálja elterelni a figyelmet az ukránokkal való összejátszásáról, meg arról, hogy szövetséget kötött velük a hatalom érdekében.


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Dénes Zoltán
idezojelekOrbán Viktor

Ursula, a stratéga

Dénes Zoltán avatarja

Az Európai Bizottság elnöke hibát hibára halmoz.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

