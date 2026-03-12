Kocsis Máté: Magyar Péter átveri a híveit!

Egy újabb hazudós poszttal jelentkezett Magyar Péter a Fidesz frakcióvezetője szerint. Kocsis Máté közösségi oldalán hangsúlyozta, hogy szó sem volt arról, hogy a kormány 2026-tól elkezd szakrendelőket bezárni az egészségügyben, ennek ellenére Magyar Péter ezt terjeszti, és azt is állítja, hogy mindezt 2030-ig titkosították.

Kocsis Máté szerint Magyar Péter átveri a követőit

Fotó: Kacsúr Tamás / MTI

Kocsis Máté megjegyezte, ezzel szemben a Tisza Párt programja között valóban szerepel a kórházbezárás. Írásában kétszínű gazembernek nevezte Magyar Pétert, a kórházbezárásról szóló posztját pedig kamu agyszüleménynek titulálta.

Inkább arról a kórházbezárási programotokról mondj valamit, amiről Tarr Zoltán alelnököd és Hegedűs doktorod beszélt. A saját hangjukkal, nyilvánosan: […] nem kell megőrizni ugyanazt a darabszámú kórházi ágyat […], vagy […] el kell gondolkodni azon, milyen osztályokat érdemes működtetni…

– írta a bejegyzésben a frakcióvezető. Hozzátette: Magyar Péter így próbálja elterelni a figyelmet az ukránokkal való összejátszásáról, meg arról, hogy szövetséget kötött velük a hatalom érdekében.