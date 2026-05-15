Embercsempész hálózatot lepleztek le az olasz svájci határon

A bűnözők gátlástalanul használták ki a menekültek helyzetét: fejenként 6000 és 7000 euró közötti összeget kértek a sikeres határátlépésért. A hálózat központja az olaszországi Lavena Ponte Tresa közelében volt, ahol biztonságos házakat tartottak fenn a migránsok részére.

A kisgyermekes családokat és újszülötteket is ezeken a rejtekhelyeken szállásolták el, mielőtt gyalogosan vagy kísérők segítségével átirányították volna őket a svájci zöldhatáron.

A nyomozók szerint a bűnözők gyakran úgy állították be magukat a migránsok előtt, mint akik segítenek rajtuk, miközben rendkívül szigorú szabályokat kényszerítettek rájuk a rejtekhelyeken. Tilos volt ablakot nyitni, hangosan beszélni vagy bármilyen jelet adni a külvilágnak, nehogy a szomszédok gyanút fogjanak.

Sok esetben a csempészek nem is mentek végig az úton a csoportokkal. A migránsok telefonjára küldött pontos GPS-koordináták és üzenetek segítségével irányították őket a zöldhatáron át.