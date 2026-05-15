embercsempészOlaszországkisgyermekes családhálózatmigráns

Embercsempész hálózatot lepleztek le az olasz svájci határon

Nemzetközi embercsempész-hálózatot számoltak fel az olasz–svájci határon. Egy összehangolt nemzetközi rendőrségi akció során leplezték le azt a kiterjedt bűnszervezetet, amely az elmúlt időszakban szisztematikusan juttatott be illegális bevándorlókat Európa szívébe.

Magyar Nemzet
2026. 05. 15. 22:48
Illusztráció Fotó: Kindel Media/Pexels
A bűnözők gátlástalanul használták ki a menekültek helyzetét: fejenként 6000 és 7000 euró közötti összeget kértek a sikeres határátlépésért. A hálózat központja az olaszországi Lavena Ponte Tresa közelében volt, ahol biztonságos házakat tartottak fenn a migránsok részére. 

A kisgyermekes családokat és újszülötteket is ezeken a rejtekhelyeken szállásolták el, mielőtt gyalogosan vagy kísérők segítségével átirányították volna őket a svájci zöldhatáron. 

A nyomozók szerint a bűnözők gyakran úgy állították be magukat a migránsok előtt, mint akik segítenek rajtuk, miközben rendkívül szigorú szabályokat kényszerítettek rájuk a rejtekhelyeken. Tilos volt ablakot nyitni, hangosan beszélni vagy bármilyen jelet adni a külvilágnak, nehogy a szomszédok gyanút fogjanak. 

Sok esetben a csempészek nem is mentek végig az úton a csoportokkal. A migránsok telefonjára küldött pontos GPS-koordináták és üzenetek segítségével irányították őket a zöldhatáron át. 

Amikor családokról vagy újszülöttekről volt szó, a hálózat fizikai kísérőket is alkalmazott, akik pontosan ismerték a határőrök váltásait és a járőrök útvonalait. Mivel a svájci hatóságok az utóbbi időben fokozott ellenőrzéseket vezettek be a vonatokon és a főbb közlekedési útvonalakon, az embercsempészek egyre inkább a gyalogos, erdei ösvényeket használták, ami különösen veszélyesnek bizonyult a kisgyermekes családok számára.

A letartóztatott török állampolgárok kapcsolatait a balkáni útvonal más szakaszaival – köztük Szerbiával, Boszniával és Horvátországgal – jelenleg is vizsgálják az Europol bevonásával, hogy feltérképezzék a teljes embercsempész-hálózatot. A varesei nyomozók szerint a szervezetet egy Olaszországban élő török férfi irányította, aki részletes utasításokkal segítette a migránsokat a határőrizet kijátszásában. A mostani akcióval a hatóságok szerint sikerült felszámolni a balkáni migrációs útvonal egyik legfontosabb illegális folyosóját.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
