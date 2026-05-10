migrációs válságAlbániaembercsempész hálózatbűnbandák

A közösségi oldalakon hirdetik magukat az embercsempészek

Egyre több közösségi oldalon hirdetik a könnyű és gyors bejutást Nagy-Britanniába. Az embercsempészek új marketingstratégiája arcpirító módón nemcsak a pontos útvonalat, de már az árat is tartalmazza.

Magyar Nemzet
2026. 05. 10. 21:42
Fotó: SAMEER AL-DOUMY Forrás: AFP
A cikk megjelenése után nem sokkal egyébként a TikTok tiltotta a bemutatott felhasználók csatornáit. 

Az albán bűnbandák akár 150 fontért is hirdették a csatorna-átkelőhelyeket, ami jóval kevesebb, mint az átlagos, fejenkénti 2000 font. A Nemzeti Bűnügyi Ügynökség (NCA) és a határőrség tisztviselői úgy vélik, hogy az ilyen ultraalacsony ajánlatok átverések lehetnek.

A bandák azonban a kereslet visszaesése után csökkenthetik az árakat is, ami ismét növelheti a migránsok számát. 

Az albán kishajókkal érkező átkelők száma 2022-ben érte el a csúcsot, 12 700 főt. Abban az évben az Egyesült Királyság és Albánia kitoloncolási megállapodást írt alá a bűnözői hálózatok elrettentése és felszámolása érdekében, miután a kishajóval érkezők leggyakrabban albán nemzetiségűek voltak. 

Az üzlet azonban nem állt le, a TikTok pedig igyekszik ugyan felszámolni ezeket a felhasználói fiókokat, azonban a bűnözők újra és újra megjelennek.

Borítókép: Illegális bevándorlók egy csónakon (Fotó: AFP)

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
