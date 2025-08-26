Rendkívüli

Szja-emelés: elértük Magyar Péter szakértőjét, eszement magyarázkodásba kezdett

kommandósalbánrendőrségMagda Zoltánbetörésbűnbandarablás

A dronókkal támogatott kommandósok végignézték, amint az albán banda akcióba lendül

Egy nagyszabású akcióban alig egy hónapnyi nyomozás után elfogott a rendőrség egy albán bandát, amely boltokat fosztott ki. A bűnözőket az utolsó betörésüknél kommandósok és a levegőből figyelő drónok várták.

Munkatársunktól
2025. 08. 26. 14:37
A TEK kommandósai villámgyorsan megszállták a droglabort, lövések is dördültek. Fotó: AFP
Április 14-én egy szegedi bolti betöréshez riasztották a rendőröket, akiknek azonnal nyilvánvalóvá vált, hogy a bűncselekményt profik követték el. Ezt követően létrehoztak egy nyomozócsoportot, amely végül rekordidő alatt felgöngyölítette az ügyet, s amelyben látványosra sikerült az elfogás: a kommandósok drónok és kamerák segítségével élőben nézhették, hogyan dolgoznak a profi bűnözők – írta a Délmagyar.hu.

A nyomozók megfeszített munkával dolgoztak az albán bűnbanda elfogásán, akikért végül a kommandósok mentek.
(Fotó: Fülöp Máté)

Több mint száz nyomozó 

A rendőrök idő közben több olyan betörést is azonosítottak, amelyek az elkövetés módja és helyszíne miatt hasonlóak voltak, mint a szegedi eset. Végül számos város több mint száz rendőre vett részt a nyomozásban. A szakemberek felépítették a bűnbanda profilját és ez alapján igyekeztek előrejelezni, hol csaphatnak le legközelebb. Végül összesen tizenhét helyszínt azonosítottak be.

TEK-kommandósok akció után. Képünk illusztráció
(Fotó: AFP)

Az egyik áruházlánc 130 boltjával vették fel a kapcsolatot, kiértékelték a biztonsági kamerák felvételeit, tanúként hallgattak meg 60 embert - mondta Magda Zoltán alezredes a vizsgálatról.

Kommandósok, drónok, tettenérés

A rendőrség számítása bevált: a banda, amely addigra 40 millió forintnyi kárt okozott, Bük községben készült lecsapni. A levegőből drónok figyelték őket, közelben pedig kommandósok rejtőztek el, akik végignézték, hogyan törnek be az üzletbe az albánok, majd elfogták őket. Az ügyben alig egy hónapig tartott a nyomozás.

Az utóbbi hetekben egy másik betörés is nagy nyilvánosságot kapott: MiG–29-es repülők alkatrészeit tulajdonították el a kecskeméti honvédségi repülőtérről. Az ügyben nemcsak nyomozás, hanem belső vizsgálat és fegyelmi eljárás is indult. Az eset legújabb részleteit a Magyar Nemzet cikkében találja.

