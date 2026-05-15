izraeli hadseregLibanontűzszünet

Libanon és Izrael 45 nappal meghosszabbította a tűzszünetet

Libanon és Izrael 45 nappal meghosszabbította a vasárnap lejáró tűzszünetet – jelentette be pénteken az amerikai külügyminisztérium a két közel-keleti állam között az Egyesült Államokban folyó tárgyalások második napján.

Magyar Nemzet
2026. 05. 15. 22:22
Az izraeli hadsereg öt hadosztálya harcol Dél-Libanonban a Hezbollah ellen Forrás: AFP
Pigott azt is közölte, hogy Izrael és Libanon képviselői között az Egyesült Államok közvetítésével tartandó következő tárgyalási fordulóra várhatóan június 2-án és 3-án kerül sor.

Az április 17-én érvénybe lépett tűzszünet ellenére az izraeli hadsereg folytatta a légicsapásokat az Irán-barát libanoni szervezet ellen.

2026 tavaszára új szintre emelkedett az Izrael és a Hezbollah közötti fegyveres konfliktus. A dél-libanoni harcok azután erősödtek fel, hogy Izrael amerikai támogatással csapást mért Iránra, amelyben meghalt Ali Hamenei. 

A Hezbollah ezt követően ismét rakétákkal támadta Izraelt, az izraeli hadsereg pedig kiterjedt bombázásokkal és szárazföldi műveletekkel válaszolt Libanonban. A hónapok óta tartó összecsapások súlyos humanitárius következményekkel jártak: több ezren vesztették életüket, miközben emberek százezrei, illetve már több mint egymillió libanoni kényszerült elhagyni otthonát.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
