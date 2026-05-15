Pigott azt is közölte, hogy Izrael és Libanon képviselői között az Egyesült Államok közvetítésével tartandó következő tárgyalási fordulóra várhatóan június 2-án és 3-án kerül sor.
Libanon és Izrael 45 nappal meghosszabbította a tűzszünetet
Libanon és Izrael 45 nappal meghosszabbította a vasárnap lejáró tűzszünetet – jelentette be pénteken az amerikai külügyminisztérium a két közel-keleti állam között az Egyesült Államokban folyó tárgyalások második napján.
Az április 17-én érvénybe lépett tűzszünet ellenére az izraeli hadsereg folytatta a légicsapásokat az Irán-barát libanoni szervezet ellen.
2026 tavaszára új szintre emelkedett az Izrael és a Hezbollah közötti fegyveres konfliktus. A dél-libanoni harcok azután erősödtek fel, hogy Izrael amerikai támogatással csapást mért Iránra, amelyben meghalt Ali Hamenei.
A Hezbollah ezt követően ismét rakétákkal támadta Izraelt, az izraeli hadsereg pedig kiterjedt bombázásokkal és szárazföldi műveletekkel válaszolt Libanonban. A hónapok óta tartó összecsapások súlyos humanitárius következményekkel jártak: több ezren vesztették életüket, miközben emberek százezrei, illetve már több mint egymillió libanoni kényszerült elhagyni otthonát.
Borítókép: Az izraeli hadsereg öt hadosztálya harcol Dél-Libanonban a Hezbollah ellen (Fotó: AFP)
