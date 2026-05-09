Bejrútban négyen, Dél-Libanonban tizenhárman haltak meg izraeli csapásokban

Négy ember meghalt szombaton Bejrúttól közvetlenül délre járművek elleni izraeli dróntámadásokban, Dél-Libanonban pedig légicsapások legkevesebb tizenhárom ember halálát okozták, közöttük egy férfi és a 12 éves lánya vesztette életét – közölte az állami média és az egészségügyi minisztérium.

Magyar Nemzet
2026. 05. 09. 22:00
Fotó: ABBAS FAKIH Forrás: AFP
A tűzszünet ellenére mind Izrael, mind a Hezbollah folytatja a napi támadásokat. A szombati légicsapásokat közül kettőt a Bejrútot Szidón kikötővárossal összekötő autópályán hajtották végre, két ember sebesült meg, a harmadik célpontja pedig a Súf régióba vezető út volt, ebben hárman haltak meg – jelentette az NNA libanoni állami hírügynökség.

Az egészségügyi minisztérium tájékoztatása szerint a dél-libanoni Szakszakíje falu elleni izraeli légicsapásban legkevesebb heten haltak meg, közöttük egy gyermek, és tizenöten megsebesültek. Az NNA szerint a dél-libanoni Burdzs-Rahal faluban három, Majfadúnban pedig egy ember halt meg.

 

Az egészségügyi tárca szerint három izraeli dróntámadásban Nabatíjében meghalt egy szír férfi, aki a tizenkét éves lányával utazott motoron. A férfinak és lányának sikerült a támadás helyszínéről arrébb húzódniuk, amikor újabb dróntalálat érte őket. A férfi azonnal meghalt, a kislánynak sikerül elmenekülnie a helyszínről, mielőtt egy harmadik drón is becsapódott. A kislány megsebesült, és kórházba szállítása után meghalt. Az egészségügyi minisztérium közleményben ítélte el a  libanoni civilek és gyermekek elleni barbár támadásokat, és a nemzetközi humanitárius jog súlyos megsértésének nevezte ezeket.

A Hezbollah bejelentette, hogy drónokkal és rakétákkal támadta szombaton az izraeli hadsereg hadállásait mind Dél-Libanonban, mind Észak-Izraelben, az utóbbi területen Miszgav Am település mellett.

Az izraeli hadsereg megerősítette ezt, közölve, hogy a Hezbollah több öngyilkos drónnal támadott. Egy izraeli tartalékos katona súlyosan, két másik pedig könnyebben megsebesült Miszgav Amnál. Dél-Libanonban egy drónról eltalálták utász katonák egy járművét, amely ettől megrongálódott, de a rajta utazó katonáknak nem esett bajuk, írta az MTI.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
