Bejrútban négyen, Dél-Libanonban tizenhárman haltak meg izraeli csapásokban

A tűzszünet ellenére mind Izrael, mind a Hezbollah folytatja a napi támadásokat. A szombati légicsapásokat közül kettőt a Bejrútot Szidón kikötővárossal összekötő autópályán hajtották végre, két ember sebesült meg, a harmadik célpontja pedig a Súf régióba vezető út volt, ebben hárman haltak meg – jelentette az NNA libanoni állami hírügynökség.
Az egészségügyi minisztérium tájékoztatása szerint a dél-libanoni Szakszakíje falu elleni izraeli légicsapásban legkevesebb heten haltak meg, közöttük egy gyermek, és tizenöten megsebesültek. Az NNA szerint a dél-libanoni Burdzs-Rahal faluban három, Majfadúnban pedig egy ember halt meg.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!