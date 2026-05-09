Az egészségügyi tárca szerint három izraeli dróntámadásban Nabatíjében meghalt egy szír férfi, aki a tizenkét éves lányával utazott motoron. A férfinak és lányának sikerült a támadás helyszínéről arrébb húzódniuk, amikor újabb dróntalálat érte őket. A férfi azonnal meghalt, a kislánynak sikerül elmenekülnie a helyszínről, mielőtt egy harmadik drón is becsapódott. A kislány megsebesült, és kórházba szállítása után meghalt. Az egészségügyi minisztérium közleményben ítélte el a libanoni civilek és gyermekek elleni barbár támadásokat, és a nemzetközi humanitárius jog súlyos megsértésének nevezte ezeket.

A Hezbollah bejelentette, hogy drónokkal és rakétákkal támadta szombaton az izraeli hadsereg hadállásait mind Dél-Libanonban, mind Észak-Izraelben, az utóbbi területen Miszgav Am település mellett.

Az izraeli hadsereg megerősítette ezt, közölve, hogy a Hezbollah több öngyilkos drónnal támadott. Egy izraeli tartalékos katona súlyosan, két másik pedig könnyebben megsebesült Miszgav Amnál. Dél-Libanonban egy drónról eltalálták utász katonák egy járművét, amely ettől megrongálódott, de a rajta utazó katonáknak nem esett bajuk, írta az MTI.

Borítókép: Bejrútban négyen, Dél-Libanonban tizenhárman haltak meg izraeli csapásokban (Fotó: AFP)