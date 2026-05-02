Újabb halálos csapások érték Libanont

Az izraeli hadsereg szerint a csapásokra válaszul került sor, miután a Hezbollah több robbanó drónt és rakétát indított izraeli katonák ellen Dél-Libanonból. A támadások során izraeli oldalon is voltak sérültek: sajtóértesülések szerint négy katona könnyebben megsebesült.
Az Al Jazeera helyszíni tudósításai súlyos pusztításról számolnak be. A dél-libanoni térségben egész lakónegyedek váltak romhalmazzá, több épület – köztük lakóházak, egy kolostor és egy iskola – is megsemmisült. A mentőcsapatok folyamatosan kutatnak túlélők után a romok között.
