tűzszünetLibanonHezbollahIzraeltámadás

Újabb halálos csapások érték Libanont

Legalább tizenkét ember meghalt és több mint húszan megsérültek izraeli légicsapásokban Libanonban, miközben a hivatalos tűzszünet ellenére sem csillapodnak az összecsapások a Hezbollah és Izrael között.

Magyar Nemzet
2026. 05. 02. 14:58
Egy izraeli légicsapás helyszínén (Fotó: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az izraeli hadsereg szerint a csapásokra válaszul került sor, miután a Hezbollah több robbanó drónt és rakétát indított izraeli katonák ellen Dél-Libanonból. A támadások során izraeli oldalon is voltak sérültek: sajtóértesülések szerint négy katona könnyebben megsebesült.

Az Al Jazeera helyszíni tudósításai súlyos pusztításról számolnak be. A dél-libanoni térségben egész lakónegyedek váltak romhalmazzá, több épület – köztük lakóházak, egy kolostor és egy iskola – is megsemmisült. A mentőcsapatok folyamatosan kutatnak túlélők után a romok között.

A konfliktus annak ellenére eszkalálódik, hogy hivatalosan tűzszünet van érvényben. A libanoni hatóságok szerint március eleje óta több mint 2600 ember halt meg az összecsapásokban, köztük számos civil és mentődolgozó.

A feszültség azóta erősödött fel, hogy a térségben az Iránhoz köthető konfliktusok is kiéleződtek. Az Egyesült Államok – Donald Trump kezdeményezésére – közvetlen tárgyalásokat sürget Izrael és Libanon között, azonban a tartós rendezés egyelőre nem látszik körvonalazódni.

Borítókép: Egy izraeli légicsapás helyszínén (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
