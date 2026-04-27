Irán közvetítőknek átadott egy háromlépcsős tervet, amelynek alapján hajlandó tárgyalásokat folytatni az Egyesült Államokkal – számolt be róla hétfőn a libanoni al-Majadin televíziós csatorna. Az információk szerint az iráni fél elvárása, hogy a tárgyalások első szakasza „a háború befejezésére és garanciák megszerzésére összpontosítson”, hogy az Irán és Libanon elleni katonai műveletek ne folytatódjanak. Teherán feltételei szerint „ebben a szakaszban semmilyen más kérdés nem kerülhet napirendre”. Ha ebben a kérdésben megegyezés születik, a második szakaszban Ománnal együttműködve megvitatják „a Hormuzi-szoros ellenőrzését a háború befejezése után”.
Trump az ukrajnai és az iráni háborúnak is véget vethet, terrortámadásra készült egy szíriai migráns
Zsidó célpontok ellen tervezett merényletet Berlinben egy szíriai migráns. Donald Trump amerikai elnök előrelépésről számolt be az orosz–ukrán háború lezárásával kapcsolatban, és úgy tűnik, az Iránnal kapcsolatos terve is meghozhatja gyümölcsét – íme a nap legfontosabb külpolitikai hírei.
Több tízezer tengerész rekedt a Perzsa-öbölben, miután a háborús helyzet miatt hajók százai nem tudnak áthaladni a stratégiai jelentőségű Hormuzi-szoroson. A térségben egyre súlyosabb a helyzet, több tucat hajót értek támadások. Az ENSZ és a nemzetközi szervezetek már egy nagyszabású evakuációs terven dolgoznak, hogy kimenekítsék a veszélyben lévő tengerészeket.
Terrortámadás előkészítését ismerte be hétfőn egy 22 éves szíriai migráns, aki a vád szerint az interneten radikalizálódva tervezett merényletet elkövetni a német fővárosban. A férfit még azelőtt fogták el, hogy összeállította volna a robbanószerkezetét. A berlini Moabit büntetőbíróságon zajló per első napján a vádlott kijelentette: „szerencséje volt”, hogy még az elkövetés előtt elfogták. A november óta előzetes letartóztatásban levő férfi a vád szerint zsidók és más „hitetlenek” elleni merényletre készült a német fővárosban – először késsel, majd öngyilkos merénylettel.
Első egyesült államokbeli hivatalos uralkodói látogatására érkezett hétfőn Washingtonba III. Károly brit király és felesége. Brit uralkodó legutóbb 19 éve tett hivatalos látogatást az Egyesült Államokban, 2007-ben II. Erzsébet királynő utazott a tengerentúlra.
