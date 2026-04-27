Trump az ukrajnai és az iráni háborúnak is véget vethet, terrortámadásra készült egy szíriai migráns

Terrortámadás előkészítését ismerte be hétfőn egy 22 éves szíriai migráns, aki a vád szerint az interneten radikalizálódva tervezett merényletet elkövetni a német fővárosban. A férfit még azelőtt fogták el, hogy összeállította volna a robbanószerkezetét. A berlini Moabit büntetőbíróságon zajló per első napján a vádlott kijelentette: „szerencséje volt”, hogy még az elkövetés előtt elfogták. A november óta előzetes letartóztatásban levő férfi a vád szerint zsidók és más „hitetlenek” elleni merényletre készült a német fővárosban – először késsel, majd öngyilkos merénylettel.