Első egyesült államokbeli hivatalos uralkodói látogatását kezdi meg hétfőn III. Károly brit király

Első egyesült államokbeli hivatalos uralkodói látogatására érkezik hétfőn Washingtonba III. Károly brit király és felesége.

Forrás: MTI2026. 04. 27. 16:30
III. Károly király és felesége Fotó: AFP
III. Károly négynapos útja három helyszínt érint, a látogatás pedig alkalmat ad a megemlékezésre az Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulójáról, a brit monarchiától való 1776-os elszakadásról.

A királyi házaspárt hétfőn a Fehér Házban zárt körben fogadja először Donald Trump és felesége, a hivatalos programban a Fehér Ház megtekintése, valamint teázás szerepel.

A washingtoni látogatás formális része kedden lesz, amikor az amerikai elnöki házaspár a Fehér Ház előtt formálisan is üdvözli a brit királyi párt, ezt katonai díszszemle követi. Trump elnök és III. Károly király kétoldalú hivatalos megbeszélést tart.

Kedden a brit uralkodó a kongresszus együttes ülésén is beszédet mond. Legutóbb, 1991-ben II. Erzsébet szólalt fel a Capitoliumban akkor tett hivatalos útja során.

A washingtoni programot kedden este a Fehér Ház kertjében rendezett állami vacsora zárja.

III. Károly király és Kamilla királyné szerdán New Yorkba látogat, majd csütörtökön Virginia államban az Egyesült Államok 250 éves történelmével összefüggő programokon vesz részt.

A brit uralkodói pár látogatását beárnyékolja a szombat este történt erőszakos incidens a Trump elnök részvételével zajló fehér fázi tudósítók vacsoráján, ugyanakkor vasárnap az elnök és a Buckingham-palota is megerősítette, hogy a tervezett programokat változtatás nélkül tartják meg.

Az elnök vasárnap a Fox News hírtelevíziónak adott interjúban várakozásának adott hangot a brit király látogatásával kapcsolatban, akit „régi barátjának” nevezett.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bogár László
idezojelekhorthy miklós

Ha elütne a villamos

Bogár László avatarja

Azt kellene vizsgálat tárgyává tenni, hogy a „rendszer megy tovább”, vagy éppen ellenkezőleg a rendszer drámai módon megváltozik, és újabb rendszerváltást élünk át.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
