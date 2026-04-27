Első egyesült államokbeli hivatalos uralkodói látogatását kezdi meg hétfőn III. Károly brit király

III. Károly négynapos útja három helyszínt érint, a látogatás pedig alkalmat ad a megemlékezésre az Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulójáról, a brit monarchiától való 1776-os elszakadásról.
A királyi házaspárt hétfőn a Fehér Házban zárt körben fogadja először Donald Trump és felesége, a hivatalos programban a Fehér Ház megtekintése, valamint teázás szerepel.
A washingtoni látogatás formális része kedden lesz, amikor az amerikai elnöki házaspár a Fehér Ház előtt formálisan is üdvözli a brit királyi párt, ezt katonai díszszemle követi. Trump elnök és III. Károly király kétoldalú hivatalos megbeszélést tart.
