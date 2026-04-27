Első egyesült államokbeli hivatalos uralkodói látogatását kezdi meg hétfőn III. Károly brit király

Kedden a brit uralkodó a kongresszus együttes ülésén is beszédet mond. Legutóbb, 1991-ben II. Erzsébet szólalt fel a Capitoliumban akkor tett hivatalos útja során.

A washingtoni programot kedden este a Fehér Ház kertjében rendezett állami vacsora zárja.

III. Károly király és Kamilla királyné szerdán New Yorkba látogat, majd csütörtökön Virginia államban az Egyesült Államok 250 éves történelmével összefüggő programokon vesz részt.

A brit uralkodói pár látogatását beárnyékolja a szombat este történt erőszakos incidens a Trump elnök részvételével zajló fehér fázi tudósítók vacsoráján, ugyanakkor vasárnap az elnök és a Buckingham-palota is megerősítette, hogy a tervezett programokat változtatás nélkül tartják meg.

Az elnök vasárnap a Fox News hírtelevíziónak adott interjúban várakozásának adott hangot a brit király látogatásával kapcsolatban, akit „régi barátjának” nevezett.