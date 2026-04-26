III. Károly király döntött: elhagyja a palotát

III. Károly és Kamilla királyné hétfőn kezdődő amerikai látogatásának célja a hivatalos meghatározás szerint a két ország közötti történelmi kapcsolatok és a modernkori kétoldalú viszonyrendszer megünneplése az Egyesült Államok függetlenné válásának 250. évfordulója alkalmából. A látogatásra mindazonáltal a brit–amerikai kapcsolatok történetében szinte példátlan feszültségek közepette kerül sor.
A két ország viszonya az utóbbi hetekben ugyanis rendkívüli mértékben elmérgesedett, miután Keir Starmer munkáspárti brit miniszterelnök több nyilatkozatban is kizárta Nagy-Britannia részvételét az iráni háborúban, és a hadműveletek első időszakában a brit támaszpontok használatát sem engedélyezte az amerikai fegyveres erőknek.
