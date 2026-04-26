III. Károly király döntött: elhagyja a palotát

A terveknek megfelelően elutazik amerikai látogatására a brit uralkodó – közölte vasárnap este a Buckingham-palota. III. Károly király és felesége, Kamilla hétfőn érkezik négynapos állami látogatásra az Egyesült Államokba Donald Trump amerikai elnök meghívására.

2026. 04. 26. 20:55
III. Károly király Fotó: JANE BARLOW Forrás: POOL
III. Károly és Kamilla királyné hétfőn kezdődő amerikai látogatásának célja a hivatalos meghatározás szerint a két ország közötti történelmi kapcsolatok és a modernkori kétoldalú viszonyrendszer megünneplése az Egyesült Államok függetlenné válásának 250. évfordulója alkalmából. A látogatásra mindazonáltal a brit–amerikai kapcsolatok történetében szinte példátlan feszültségek közepette kerül sor. 

A két ország viszonya az utóbbi hetekben ugyanis rendkívüli mértékben elmérgesedett, miután Keir Starmer munkáspárti brit miniszterelnök több nyilatkozatban is kizárta Nagy-Britannia részvételét az iráni háborúban, és a hadműveletek első időszakában a brit támaszpontok használatát sem engedélyezte az amerikai fegyveres erőknek. 

Trump emiatt többször is személyre szóló, éles hangú, nem egyszer maró gúnnyal áthatott bírálatokat fogalmazott meg Starmerrel szemben, és ennek hatására felerősödtek a király amerikai látogatásának lemondását sürgető hangok Nagy-Britanniában.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
