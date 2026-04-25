Történelmi jelentőségű útra készül III. Károly király

III. Károly király és Kamilla királyné a jövő héten az Egyesült Államokba utazik. A daganatos betegséggel küzdő uralkodónak egyezségre kell jutnia Donald Trumppal, aki korábban bírálta Londont amiatt, hogy az Egyesült Királyság nem vett részt az Irán elleni katonai lépésekben. Az út III. Károly király eddigi uralkodásának egyik legnagyobb kihívása lehet.

Forrás: BBC2026. 04. 25. 15:07
Szakértők szerint, ha valaki képes hatni az amerikai elnökre, az éppen III. Károly (Fotó: AFP)

Károly király a „titkos fegyver”

Elemzők szerint, ha van valaki, aki hatni tud Donald Trumpra, az III. Károly. Az amerikai elnök többször is elismerően beszélt róla, hangsúlyozva, hogy régóta ismeri, bátor és nagyra tartja őt.

London éppen erre a személyes viszonyra épít. 

A királyt a brit állam egyik legerősebb „soft power” eszközének tekintik, aki tapasztalatával és megítélésével képes lehet csökkenteni a politikai feszültségeket. Bár Trump és Károly karaktere jelentősen eltér, királyi körökben úgy vélik, az uralkodó rutinos tárgyaló, és meg tudja találni a hangot az amerikai elnökkel, akár Ukrajna támogatásáról, akár a kereskedelmi kérdésekről van szó.

Betegség és botrányok

Az út komoly megterhelést jelent az uralkodónak.

A 77 éves Károly több mint két éve rákbetegséggel küzd, most mégis egy sűrű, négynapos programot kell végigcsinálnia. 

A menetrend szoros, ráadásul András herceg Jeffrey Epstein-ügye az Egyesült Államokban még mindig téma.

A látogatás legfontosabb eseménye a keddi beszéd lesz az amerikai kongresszus előtt (Fotó: AFP)

A látogatás csúcspontja a keddi felszólalás lesz az amerikai kongresszus előtt, ami komoly feladat elé állítja III. Károlyt. 

Brit uralkodó legutóbb 1991-ben beszélt a törvényhozásban, akkor II. Erzsébet szólt a képviselőkhöz. A külügyi tárca által előkészített beszéd várhatóan érinti a NATO szerepét és Ukrajna támogatását, de történelmi példák is helyet kapnak benne. A cél egyértelmű: kiemelni a közös gyökereket és megerősíteni a szövetséget az Egyesült Államokkal.

Borítókép: III. Károly király és Donald Trump (Fotó: AFP)

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
