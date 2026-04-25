Történelmi jelentőségű útra készül III. Károly király

Szakértők szerint, ha valaki képes hatni az amerikai elnökre, az éppen III. Károly (Fotó: AFP)

Károly király a „titkos fegyver”

Elemzők szerint, ha van valaki, aki hatni tud Donald Trumpra, az III. Károly. Az amerikai elnök többször is elismerően beszélt róla, hangsúlyozva, hogy régóta ismeri, bátor és nagyra tartja őt.

London éppen erre a személyes viszonyra épít.

A királyt a brit állam egyik legerősebb „soft power” eszközének tekintik, aki tapasztalatával és megítélésével képes lehet csökkenteni a politikai feszültségeket. Bár Trump és Károly karaktere jelentősen eltér, királyi körökben úgy vélik, az uralkodó rutinos tárgyaló, és meg tudja találni a hangot az amerikai elnökkel, akár Ukrajna támogatásáról, akár a kereskedelmi kérdésekről van szó.