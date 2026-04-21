Keir Starmer 2024-es hivatalba lépése óta sorozatos hibák kísérik kormányzását. Ahelyett azonban, hogy vállalná a felelősséget, egyre agresszívabban támadja a köztisztviselőket. A Downing Street 10. bevett szokásává vált, hogy a tisztviselőket hibáztatja minden felmerülő problémáért. Már egy kabinettitkártól is megvált, legutóbb pedig a külügyminisztérium vezetőjét menesztette egy súlyosbodó botrány közepette – számolt be róla a Politico.

Mindenki hibás, csak ő nem: Starmer az államgépezetet okolja a sorozatos kudarcokért

A Politico szedte össze azt az öt esetet, amikor a kormányfő a tisztviselőkre hárította a felelősséget.

1. Mandelson hibái

Peter Mandelson kinevezése okozta eddig a legtöbb fejfájást a miniszterelnöknek.

Starmer döntése, hogy a botrányoktól övezett korábbi munkáspárti ügynököt nevezte ki az Egyesült Királyság washingtoni nagykövetévé, hónapokig tartó negatív hullámot indított el.

Bár korábban Jeffrey Epsteinhez fűződő kapcsolatai miatt is támadták, Starmer a parlament előtt még azt állította, hogy a kinevezés jogszerű volt. A múlt héten azonban kiderült: Mandelson nem ment át a biztonsági átvilágításon, mégis megkapta a posztot. Starmer dühösen reagált, azt állítva, hogy erről nem tájékoztatták. Azonnal menesztette Olly Robbinst, a külügyi tárca vezetőjét, aki az átvilágításért felelt.

Megbocsáthatatlan, hogy nem mondták el nekem

– hangoztatta Starmer, miközben kiderült, hogy dokumentumok bizonyítják: korábban figyelmeztették a „hírnévvel kapcsolatos kockázatokra”.