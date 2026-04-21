Keir StarmerEgyesült Királyságbrit kormányfő

Mindenki hibás, csak ő nem: Starmer az államgépezetet okolja a sorozatos kudarcokért

A brit miniszterelnök egyre gyakrabban a „mélyállamot” és a köztisztviselőket teszi felelőssé saját kormányzati kudarcaiért, jóllehet maga is a rendszerből érkezett. Starmer nyíltan bírálja a Whitehall működését, „irányított hanyatlással” és túlszabályozottsággal vádolja az államgépezetet. A brit kormányfő a saját felelősségét igyekszik háttérbe szorítani.

Magyar Nemzet
Forrás: Politico2026. 04. 21. 4:55
Forrás: AFP
Keir Starmer 2024-es hivatalba lépése óta sorozatos hibák kísérik kormányzását. Ahelyett azonban, hogy vállalná a felelősséget, egyre agresszívabban támadja a köztisztviselőket. A Downing Street 10. bevett szokásává vált, hogy a tisztviselőket hibáztatja minden felmerülő problémáért. Már egy kabinettitkártól is megvált, legutóbb pedig a külügyminisztérium vezetőjét menesztette egy súlyosbodó botrány közepette – számolt be róla a Politico.

A Politico szedte össze azt az öt esetet, amikor a kormányfő a tisztviselőkre hárította a felelősséget.

1. Mandelson hibái

Peter Mandelson kinevezése okozta eddig a legtöbb fejfájást a miniszterelnöknek. 

Starmer döntése, hogy a botrányoktól övezett korábbi munkáspárti ügynököt nevezte ki az Egyesült Királyság washingtoni nagykövetévé, hónapokig tartó negatív hullámot indított el. 

Bár korábban Jeffrey Epsteinhez fűződő kapcsolatai miatt is támadták, Starmer a parlament előtt még azt állította, hogy a kinevezés jogszerű volt. A múlt héten azonban kiderült: Mandelson nem ment át a biztonsági átvilágításon, mégis megkapta a posztot. Starmer dühösen reagált, azt állítva, hogy erről nem tájékoztatták. Azonnal menesztette Olly Robbinst, a külügyi tárca vezetőjét, aki az átvilágításért felelt. 

Megbocsáthatatlan, hogy nem mondták el nekem

– hangoztatta Starmer, miközben kiderült, hogy dokumentumok bizonyítják: korábban figyelmeztették a „hírnévvel kapcsolatos kockázatokra”.

2. A kabinettitkár imbolyog

Olly Robbins távozása nem az első eset volt. Alig egy év után, februárban menesztették Chris Wormald kabinettitkárt is. Távozását a miniszterelnöki környezetből érkező negatív kiszivárogtatások készítették elő, amelyek Wormald alkalmasságát kérdőjelezték meg. 

Bár „közös megegyezéssel” távozott, Starmernek személyesen kellett jóváhagynia egy hatalmas, vélhetően 260 000 fontnál is magasabb végkielégítést.

3. „A kezelt hanyatlás langyos fürdője”

Öt hónappal a megválasztása után Starmer már nyíltan bírálta a Whitehallt. Azzal vádolta a köztisztviselőket, hogy beletörődtek Nagy-Britannia befolyásának csökkenésébe. 

Whitehallban túl sokan érzik magukat kényelmesen az irányított hanyatlás langyos fürdőjében

– fogalmazott 2024 decemberében. Arra szólította fel az állami alkalmazottakat, hogy hagyjanak fel a „ne mondj semmit, ne próbálkozz semmivel” mentalitással. A kijelentés hatalmas felháborodást váltott ki, a szakmai szervezetek szerint a miniszterelnök megjegyzései kifejezetten károsak.

4. „Húzd meg a kart”

Egy évvel később a panaszok folytatódtak. 

Starmer a parlamenti összekötő bizottság előtt arról beszélt, hogy a változás elérése sokkal nehezebb a bürokrácia miatt. 

Kifejtette, hogy valahányszor megpróbál „meghúzni egy kart”, csak szabályozásokba és független testületekbe ütközik. Panaszkodott, hogy a döntéshozatal és a megvalósítás között túl sok idő telik el a túlszabályozottság miatt, aminek lebontása szerinte hosszú időt vesz igénybe.

5. Katonai nyomás

A miniszterelnök haragja a katonai vezetőket is elérte. Kiszivárgott hírek szerint Richard Knighton védelmi vezérkari főnök elveszítette Starmer bizalmát, miután egy zártkörű ülésen ellenezte egy repülőgép-hordozó térségbe küldését az Irán elleni csapások idején. 

Bár a Downing Street hivatalosan tagadta a konfliktust, az ellenzék azzal vádolja a miniszterelnököt, hogy egy katonai konfliktus közepén gyengíti saját parancsnokai tekintélyét.

Borítókép: Keir Starmer (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
