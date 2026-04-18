Keir Starmer brit miniszterelnök magyarázatra kényszerül, miután kiderült, hogy jelöltje – Peter Mandelson – az Egyesült Királyság egyesült államokbeli nagyköveti posztjára nem kapta meg a szükséges biztonsági jóváhagyást. A botrányt az váltotta ki, hogy a szakértői kifogások ellenére a kinevezést mégis továbbvitték volna, miközben a miniszterelnök állítja: erről nem kapott időben tájékoztatást – számolt be az Origo.
Botrány rázta meg a brit kormányt, súlyos következmények jönnek
Mit tudott valójában Keir Starmer? Egyre több kérdés merül fel a brit kormányt érintő botrány kapcsán, amelynek középpontjában egy sikertelen biztonsági átvilágítás áll. A vita arról szól, hogy a miniszterelnököt nem tájékoztatták időben, vagy pedig a döntéshozatal során történt hiba, ami komoly politikai következményekkel járhat.
Keir Starmer miniszterelnök szerint „megdöbbentő”, hogy nem tájékoztatták az ügyről.
Nyilatkozata azonban sokakban kételyeket keltett Westminsterben, és olyan vádak is megfogalmazódtak, hogy egy vezető köztisztviselőt tett felelőssé saját politikai helyzete megőrzése érdekében.
A középpontban Olly Robbins áll, aki a külügyminisztérium egyik legmagasabb rangú tisztviselőjeként részt vett az ügy kezelésében, és akit a botrány kirobbanása után leváltottak.
Kormányzati források szerint a jövő hét kulcsfontosságú lehet, amikor Robbins a parlamenti bizottság előtt számolhat be a történtekről – írja a The Guardian.
A lap értesülése szerint Starmer csak kedden szerzett tudomást arról, hogy Mandelson nem kapta meg a szükséges biztonsági engedélyt az amerikai nagyköveti kinevezéséhez, noha két magas rangú tisztviselő már korábban értesült az ügyről. A kormány ugyanakkor tagadta, hogy szándékosan visszatartották volna az információt, és arra hivatkozott, hogy a rendkívül érzékeny adatok kezelése összetett folyamat.
Starmer hangsúlyozta: nem tudott sem az átvilágítás eredményéről, sem arról, hogy a külügyminisztérium felülbírálta a döntést, és „megbocsáthatatlannak” nevezte, hogy erről nem tájékoztatták. A Downing Street a külügyminisztériumot tette felelőssé, és azt sem zárta ki, hogy az ügy eltussolásnak minősülhet.
Az ügy nyilvánosságra kerülése után rövid időn belül leváltották Robbinst. A volt tisztviselő szerint igazságtalanul bántak vele, és állítása szerint a szabályoknak megfelelően járt el. Várhatóan a parlamenti meghallgatáson ismerteti saját álláspontját, ami akár kellemetlen helyzetbe is hozhatja a kormányt. Egyes vélemények szerint bűnbakká tették, miközben az átvilágítás nem egyszerű „megfelelt vagy nem felelt meg” döntés, hanem kockázatértékelés.
Más források ugyanakkor arra hívták fel a figyelmet, hogy rendkívül szokatlan, ha a külügyminisztérium figyelmen kívül hagyja a biztonsági szervek ajánlását.
A parlament külügyi bizottságának elnöke szerint Robbins korábban nem adott teljes képet a döntésről, és azt is vizsgálni kívánják, érte-e nyomás a Downing Street részéről.
Az ügy komoly politikai következményekkel járhat: az ellenzék Starmer távozását követeli, a liberális demokraták vizsgálatot kezdeményeztek, és független felülvizsgálat is várható Mandelson átvilágításával kapcsolatban. A Munkáspárton belül nem egységes a megítélés: egyesek szerint az ügy súlyosan ronthatja a miniszterelnök hitelességét, mások azonban a nemzetközi és gazdasági helyzetre hivatkozva továbbra is támogatják.
Borítókép: Keir Starmer brit miniszterelnök (Fotó: AFP)
