Botrány rázta meg a brit kormányt, súlyos következmények jönnek

Keir Starmer miniszterelnök szerint „megdöbbentő”, hogy nem tájékoztatták az ügyről.

Nyilatkozata azonban sokakban kételyeket keltett Westminsterben, és olyan vádak is megfogalmazódtak, hogy egy vezető köztisztviselőt tett felelőssé saját politikai helyzete megőrzése érdekében.

A középpontban Olly Robbins áll, aki a külügyminisztérium egyik legmagasabb rangú tisztviselőjeként részt vett az ügy kezelésében, és akit a botrány kirobbanása után leváltottak.

Kormányzati források szerint a jövő hét kulcsfontosságú lehet, amikor Robbins a parlamenti bizottság előtt számolhat be a történtekről – írja a The Guardian.

A lap értesülése szerint Starmer csak kedden szerzett tudomást arról, hogy Mandelson nem kapta meg a szükséges biztonsági engedélyt az amerikai nagyköveti kinevezéséhez, noha két magas rangú tisztviselő már korábban értesült az ügyről. A kormány ugyanakkor tagadta, hogy szándékosan visszatartották volna az információt, és arra hivatkozott, hogy a rendkívül érzékeny adatok kezelése összetett folyamat.

Starmer hangsúlyozta: nem tudott sem az átvilágítás eredményéről, sem arról, hogy a külügyminisztérium felülbírálta a döntést, és „megbocsáthatatlannak” nevezte, hogy erről nem tájékoztatták. A Downing Street a külügyminisztériumot tette felelőssé, és azt sem zárta ki, hogy az ügy eltussolásnak minősülhet.