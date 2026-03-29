Jonathan Powellt védik a nyilvános elszámoltathatóságtól, ellentétben bármely korábbi nemzetbiztonsági tanácsadóval – állítja képviselők és lordok egy csoportja. Keir Starmer brit miniszterelnök vezető biztonsági tanácsadója kinevezése, 2024 novembere óta egyszer sem jelent meg a parlament nemzetbiztonsági stratégiával foglalkozó vegyes bizottsága (JCNSS) előtt nyilvános meghallgatáson – számolt be cikkében a Telegraph.
Szorul a hurok Keir Starmer nyaka körül
A brit kormányt azzal vádolják, hogy nem engedi a nemzetbiztonsági döntéshozatal kulcsfiguráját nyilvános ellenőrzésre. A parlamenti bizottság szerint Jonathan Powell kinevezése óta nem számolt be nyilvánosan, miközben Kínával kapcsolatos lépései is átláthatatlanok maradtak. A jelentés komoly aggályokat fogalmaz meg London és Peking kapcsolatának biztonsági kockázatairól.
A képviselőkből és lordokból álló bizottság azzal vádolta a kormányt, hogy nem átláthatóan kezeli a nemzetbiztonsági kérdéseket, különösen Kínával kapcsolatban.
A JCNSS jelentése szerint nem egyértelmű, hogy ki felel a nemzetbiztonságért, ami akadályozza a külső ellenőrzés és kritika lehetőségét.
Hozzátették:
Nem volt lehetőségünk nyilvánosan kérdéseket feltenni a nemzetbiztonsági tanácsadónak a nemzetbiztonsági politika végrehajtásáról, ellentétben minden korábbi parlamenttel és kormányzattal.
A jelentést mindössze néhány nappal azután tették közzé, hogy Powell Pekingben találkozott a kínai külügyminiszterrel egy olyan megbeszélésen, amelyet a kormány előzetesen nem hozott nyilvánosságra. Az utazás részletei csak azután kerültek napvilágra, hogy a kínai kormány hétfőn sajtóközleményt adott ki.
Powell titkos kínai látogatása hat hónapon belül a második volt. Peking megerősítette, hogy novemberben találkozott Vang Ji kínai külügyminiszterrel.
A nemzetbiztonsági tanácsadói pozíciót 2010-ben hozták létre David Cameron miniszterelnöksége idején, a Nemzetbiztonsági Tanács megalakításával egy időben. Powell az első politikai kinevezett ebben a szerepben, míg korábban minden betöltője köztisztviselő volt. Zárt körben már tett vallomást a bizottság előtt, miután a miniszterek nyomás alá kerültek a képviselők részéről, hogy engedjék a nemzetbiztonsági tanácsadót kérdésekre válaszolni.
A JCNSS jelentése azt is megállapította, hogy a Munkáspárt rövid távú pénzügyi előnyöket helyez előtérbe Kínával kapcsolatban Nagy-Britannia nemzetbiztonságával szemben.
„Kína egyértelmű, hosszú távú nemzetbiztonsági fenyegetést jelent az Egyesült Királyság számára – egyrészt közvetlenül az Egyesült Királyság érdekeinek rosszindulatú célbavétele révén, másrészt közvetetten Oroszország Ukrajna elleni konfliktusban nyújtott támogatásán keresztül” – áll a jelentésben. Hozzáteszik:
Aggályaink vannak azzal kapcsolatban, hogy a kormány nem találja meg a megfelelő egyensúlyt – sőt azzal kapcsolatban is, hogy hajlandó-e elfogadni azt a kellemetlen valóságot, hogy a hosszú távú biztonságnak rövid távú pénzügyi költségei vannak.
A jelentés azt is követelte, hogy a kormány proaktívabban vesse fel Kína Moszkva ukrajnai háborúban játszott támogatásának kérdését. Matt Western, munkáspárti képviselő és a bizottság elnöke azt mondta, aggódnak amiatt, hogy a kormány még nem találta meg a megfelelő egyensúlyt az együttműködés és a fellépés között.
Az Egyesült Királyság és Kína közötti kapcsolatok az elmúlt hónapokban egyre nagyobb figyelmet kaptak, legutóbb azt követően, hogy egy munkáspárti képviselő partnerét kémkedés gyanújával letartóztatták.
David Taylort a Metropolitan Police vette őrizetbe a nemzetbiztonsági törvény alapján. Két másik férfit is hasonló vádakkal tartóztattak le. Mindhármukat később óvadék ellenében szabadlábra helyezték.
Borítókép: Keir Starmer, az Egyesült Királyság miniszterelnöke (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!