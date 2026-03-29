Szorul a hurok Keir Starmer nyaka körül

A brit kormányt azzal vádolják, hogy nem engedi a nemzetbiztonsági döntéshozatal kulcsfiguráját nyilvános ellenőrzésre. A parlamenti bizottság szerint Jonathan Powell kinevezése óta nem számolt be nyilvánosan, miközben Kínával kapcsolatos lépései is átláthatatlanok maradtak. A jelentés komoly aggályokat fogalmaz meg London és Peking kapcsolatának biztonsági kockázatairól.

2026. 03. 29. 0:01
Keir Starmer az Egyesült Királyság miniszterelnöke Forrás: AFP
Jonathan Powellt védik a nyilvános elszámoltathatóságtól, ellentétben bármely korábbi nemzetbiztonsági tanácsadóval – állítja képviselők és lordok egy csoportja. Keir Starmer brit miniszterelnök vezető biztonsági tanácsadója kinevezése, 2024 novembere óta egyszer sem jelent meg a parlament nemzetbiztonsági stratégiával foglalkozó vegyes bizottsága (JCNSS) előtt nyilvános meghallgatáson – számolt be cikkében a Telegraph.

Keir Starmer nemzetbiztonsági tanácsadóját, Jonathan Powellt bújtatja Fotó: AFP

A képviselőkből és lordokból álló bizottság azzal vádolta a kormányt, hogy nem átláthatóan kezeli a nemzetbiztonsági kérdéseket, különösen Kínával kapcsolatban.

A JCNSS jelentése szerint nem egyértelmű, hogy ki felel a nemzetbiztonságért, ami akadályozza a külső ellenőrzés és kritika lehetőségét. 
Nem volt lehetőségünk nyilvánosan kérdéseket feltenni a nemzetbiztonsági tanácsadónak a nemzetbiztonsági politika végrehajtásáról, ellentétben minden korábbi parlamenttel és kormányzattal.

A jelentést mindössze néhány nappal azután tették közzé, hogy Powell Pekingben találkozott a kínai külügyminiszterrel egy olyan megbeszélésen, amelyet a kormány előzetesen nem hozott nyilvánosságra. Az utazás részletei csak azután kerültek napvilágra, hogy a kínai kormány hétfőn sajtóközleményt adott ki.

Powell titkos kínai látogatása hat hónapon belül a második volt. Peking megerősítette, hogy novemberben találkozott Vang Ji kínai külügyminiszterrel.

A nemzetbiztonsági tanácsadói pozíciót 2010-ben hozták létre David Cameron miniszterelnöksége idején, a Nemzetbiztonsági Tanács megalakításával egy időben. Powell az első politikai kinevezett ebben a szerepben, míg korábban minden betöltője köztisztviselő volt. Zárt körben már tett vallomást a bizottság előtt, miután a miniszterek nyomás alá kerültek a képviselők részéről, hogy engedjék a nemzetbiztonsági tanácsadót kérdésekre válaszolni.

A JCNSS jelentése azt is megállapította, hogy a Munkáspárt rövid távú pénzügyi előnyöket helyez előtérbe Kínával kapcsolatban Nagy-Britannia nemzetbiztonságával szemben.

„Kína egyértelmű, hosszú távú nemzetbiztonsági fenyegetést jelent az Egyesült Királyság számára – egyrészt közvetlenül az Egyesült Királyság érdekeinek rosszindulatú célbavétele révén, másrészt közvetetten Oroszország Ukrajna elleni konfliktusban nyújtott támogatásán keresztül” – áll a jelentésben. Hozzáteszik:

Aggályaink vannak azzal kapcsolatban, hogy a kormány nem találja meg a megfelelő egyensúlyt – sőt azzal kapcsolatban is, hogy hajlandó-e elfogadni azt a kellemetlen valóságot, hogy a hosszú távú biztonságnak rövid távú pénzügyi költségei vannak.

A jelentés azt is követelte, hogy a kormány proaktívabban vesse fel Kína Moszkva ukrajnai háborúban játszott támogatásának kérdését. Matt Western, munkáspárti képviselő és a bizottság elnöke azt mondta, aggódnak amiatt, hogy a kormány még nem találta meg a megfelelő egyensúlyt az együttműködés és a fellépés között.

Az Egyesült Királyság és Kína közötti kapcsolatok az elmúlt hónapokban egyre nagyobb figyelmet kaptak, legutóbb azt követően, hogy egy munkáspárti képviselő partnerét kémkedés gyanújával letartóztatták.

David Taylort a Metropolitan Police vette őrizetbe a nemzetbiztonsági törvény alapján. Két másik férfit is hasonló vádakkal tartóztattak le. Mindhármukat később óvadék ellenében szabadlábra helyezték.

Borítókép: Keir Starmer, az Egyesült Királyság miniszterelnöke (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Címoldalról ajánljuk

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
