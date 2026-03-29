Szorul a hurok Keir Starmer nyaka körül

A képviselőkből és lordokból álló bizottság azzal vádolta a kormányt, hogy nem átláthatóan kezeli a nemzetbiztonsági kérdéseket, különösen Kínával kapcsolatban.

A JCNSS jelentése szerint nem egyértelmű, hogy ki felel a nemzetbiztonságért, ami akadályozza a külső ellenőrzés és kritika lehetőségét.

Hozzátették:

Nem volt lehetőségünk nyilvánosan kérdéseket feltenni a nemzetbiztonsági tanácsadónak a nemzetbiztonsági politika végrehajtásáról, ellentétben minden korábbi parlamenttel és kormányzattal.

A jelentést mindössze néhány nappal azután tették közzé, hogy Powell Pekingben találkozott a kínai külügyminiszterrel egy olyan megbeszélésen, amelyet a kormány előzetesen nem hozott nyilvánosságra. Az utazás részletei csak azután kerültek napvilágra, hogy a kínai kormány hétfőn sajtóközleményt adott ki.

Powell titkos kínai látogatása hat hónapon belül a második volt. Peking megerősítette, hogy novemberben találkozott Vang Ji kínai külügyminiszterrel.

A nemzetbiztonsági tanácsadói pozíciót 2010-ben hozták létre David Cameron miniszterelnöksége idején, a Nemzetbiztonsági Tanács megalakításával egy időben. Powell az első politikai kinevezett ebben a szerepben, míg korábban minden betöltője köztisztviselő volt. Zárt körben már tett vallomást a bizottság előtt, miután a miniszterek nyomás alá kerültek a képviselők részéről, hogy engedjék a nemzetbiztonsági tanácsadót kérdésekre válaszolni.

A JCNSS jelentése azt is megállapította, hogy a Munkáspárt rövid távú pénzügyi előnyöket helyez előtérbe Kínával kapcsolatban Nagy-Britannia nemzetbiztonságával szemben.

„Kína egyértelmű, hosszú távú nemzetbiztonsági fenyegetést jelent az Egyesült Királyság számára – egyrészt közvetlenül az Egyesült Királyság érdekeinek rosszindulatú célbavétele révén, másrészt közvetetten Oroszország Ukrajna elleni konfliktusban nyújtott támogatásán keresztül” – áll a jelentésben. Hozzáteszik:

Aggályaink vannak azzal kapcsolatban, hogy a kormány nem találja meg a megfelelő egyensúlyt – sőt azzal kapcsolatban is, hogy hajlandó-e elfogadni azt a kellemetlen valóságot, hogy a hosszú távú biztonságnak rövid távú pénzügyi költségei vannak.

A jelentés azt is követelte, hogy a kormány proaktívabban vesse fel Kína Moszkva ukrajnai háborúban játszott támogatásának kérdését. Matt Western, munkáspárti képviselő és a bizottság elnöke azt mondta, aggódnak amiatt, hogy a kormány még nem találta meg a megfelelő egyensúlyt az együttműködés és a fellépés között.

Az Egyesült Királyság és Kína közötti kapcsolatok az elmúlt hónapokban egyre nagyobb figyelmet kaptak, legutóbb azt követően, hogy egy munkáspárti képviselő partnerét kémkedés gyanújával letartóztatták.

David Taylort a Metropolitan Police vette őrizetbe a nemzetbiztonsági törvény alapján. Két másik férfit is hasonló vádakkal tartóztattak le. Mindhármukat később óvadék ellenében szabadlábra helyezték.

Keir Starmer, az Egyesült Királyság miniszterelnöke