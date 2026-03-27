– Nem Amerika háborúja – ezt mondta Rubio az orosz–ukrán konfliktusról

Az amerikai külügyminiszter kijelentette, hogy az ukrajnai háború nem az Egyesült Államok konfliktusa, Washington mégis a legtöbb támogatást nyújtotta. Marco Rubio bírálta a NATO-szövetségeseket, amiért szerinte aránytalanul számítanak az amerikai segítségre egy Európán kívüli háborúban. Hangsúlyozta: a Hormuzi-szoros biztonságának helyreállítása elsősorban az érintett országok feladata.

Magyar Nemzet
2026. 03. 27. 11:10
Marco Rubio az Egyesült Államok külügyminisztere
Marco Rubio az Egyesült Államok külügyminisztere Forrás: AFP
– Az ukrajnai nem Amerika háborúja, mégis segítséget nyújtott – jelentette ki Marco Rubio, az Egyesül Államok külügyminisztere csütörtökön, mielőtt elutazott a G7-csoport külügyminisztereinek franciaországi találkozójára. 

A külügyminiszter megismételte, hogy az Egyesült Államok nem kapott pozitív válaszokat azoktól a NATO-szövetségesektől, amelyek ugyanakkor az Egyesült Államok segítségét elvárják.

– Állandóan segítséget kérnek egy háborúhoz, és többet segítettünk bármely más országnál a világon. Egy háborúban, ami egy másik földrészen zajlik – fogalmazott újságírók kérdéseire válaszolva. 
Donald Trump elnök korábbi szavaira utalva a külügyminiszter hangsúlyozta, hogy több olyan vezető volt Európában, aki úgy nyilatkozott, hogy az iráni konfliktus nem Európa háborúja. 

Az ukrajnai pedig nem Amerika háborúja, és mégis többel járultunk hozzá ahhoz a harchoz, mint bármely más ország a világon

 – húzta alá Marco Rubio.

A külügyminiszter úgy vélte, hogy az Iránnal zajló kommunikáció előrelépést hozott, amit jelez az, hogy az elmúlt napokban növekvő mennyiségű energiahordozó jutott át a Hormuzi-szoroson.

Egyben beszámolt arról, hogy Irán képviselőivel nem zajlanak közvetlen tárgyalások, hanem közvetítő országokon keresztül zajlik a kapcsolattartás. Arra a kérdésre, hogy az Egyesült Államok milyen segítségre számít a Hormuzi-szoros hajózási biztonságának helyreállításához, 

Marco Rubio kijelentette, hogy nem az Egyesült Államoknak van szüksége segítségre az útvonal megnyitásához, ugyanis a Hormuzi-szoroson keresztül szállított energiahordozók nagyon csekély hányada jut az Egyesült Államokba.

– Az érintetteknek kell fellépniük, és kezelniük a helyzetet – hangoztatta.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bayer Zsolt
idezojelekszabó bence

Átkeretezés

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
