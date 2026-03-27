– Nem Amerika háborúja – ezt mondta Rubio az orosz–ukrán konfliktusról

– Az ukrajnai nem Amerika háborúja, mégis segítséget nyújtott – jelentette ki Marco Rubio, az Egyesül Államok külügyminisztere csütörtökön, mielőtt elutazott a G7-csoport külügyminisztereinek franciaországi találkozójára.
Az amerikai külügyminiszter kijelentette, hogy az ukrajnai háború nem az Egyesült Államok konfliktusa, Washington mégis a legtöbb támogatást nyújtotta. Marco Rubio bírálta a NATO-szövetségeseket, amiért szerinte aránytalanul számítanak az amerikai segítségre egy Európán kívüli háborúban. Hangsúlyozta: a Hormuzi-szoros biztonságának helyreállítása elsősorban az érintett országok feladata.
A külügyminiszter megismételte, hogy az Egyesült Államok nem kapott pozitív válaszokat azoktól a NATO-szövetségesektől, amelyek ugyanakkor az Egyesült Államok segítségét elvárják.
– Állandóan segítséget kérnek egy háborúhoz, és többet segítettünk bármely más országnál a világon. Egy háborúban, ami egy másik földrészen zajlik – fogalmazott újságírók kérdéseire válaszolva.
Donald Trump elnök korábbi szavaira utalva a külügyminiszter hangsúlyozta, hogy több olyan vezető volt Európában, aki úgy nyilatkozott, hogy az iráni konfliktus nem Európa háborúja.
Az ukrajnai pedig nem Amerika háborúja, és mégis többel járultunk hozzá ahhoz a harchoz, mint bármely más ország a világon
– húzta alá Marco Rubio.
A külügyminiszter úgy vélte, hogy az Iránnal zajló kommunikáció előrelépést hozott, amit jelez az, hogy az elmúlt napokban növekvő mennyiségű energiahordozó jutott át a Hormuzi-szoroson.
Egyben beszámolt arról, hogy Irán képviselőivel nem zajlanak közvetlen tárgyalások, hanem közvetítő országokon keresztül zajlik a kapcsolattartás. Arra a kérdésre, hogy az Egyesült Államok milyen segítségre számít a Hormuzi-szoros hajózási biztonságának helyreállításához,
Marco Rubio kijelentette, hogy nem az Egyesült Államoknak van szüksége segítségre az útvonal megnyitásához, ugyanis a Hormuzi-szoroson keresztül szállított energiahordozók nagyon csekély hányada jut az Egyesült Államokba.
– Az érintetteknek kell fellépniük, és kezelniük a helyzetet – hangoztatta.
Borítókép: Marco Rubio, az Egyesült Államok külügyminisztere (Fotó: AFP)
