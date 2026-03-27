Orbán Viktor helyretette a lett miniszterelnököt

Orbán Viktor kiemelte: 2025 decemberében Magyarország azért járult hozzá a megállapodáshoz, mert Ukrajna akkor még betartotta az EU-val kötött társulási megállapodásban lefektetett kötelezettségeit, és nem blokkolta az Oroszországból Magyarországra érkező olajszállítmányokat.

Sajnos Zelenszkij elnök azóta olajblokád alá vette Magyarországot, ami egzisztenciális fenyegetést jelent a magyar gazdaság számára

– értékelt a miniszterelnök, hozzátéve, hogy a lett miniszterelnök nem kérheti, hogy egy olyan országnak nyújtott uniós hitelt támogasson, ami jogellenesen megváltoztatta a 2025. decemberi helyzetet.

Ajánlatom tisztességes. Vissza kell térni a 2025. decemberi állapotokhoz, és minden megoldódik

– szögezte le Orbán Viktor.