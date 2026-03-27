Lettország miniszterelnöke téved, Magyarország a 2025 decemberében kötött uniós megállapodás szerint jár el – írta Orbán Viktor miniszterelnök Evika Silina lett kormányfőnek címzett, az X-en pénteken közzétett bejegyzésében.
Orbán Viktor helyretette a lett miniszterelnököt
Lettország miniszterelnöke téved, Magyarország a 2025 decemberében kötött uniós megállapodásnak megfelelően jár el – írta az X-oldalán közzétett bejegyzésében Orbán Viktor. A kormányfő hangsúlyozta: Ukrajna időközben megsértette a korábbi feltételeket, és olajblokád alá vette hazánkat, ami súlyos gazdasági fenyegetést jelent. A miniszterelnök világossá tette, hogy Magyarország csak a jogszerű állapotok helyreállítása esetén hajlandó támogatni az uniós döntéseket.
Orbán Viktor kiemelte: 2025 decemberében Magyarország azért járult hozzá a megállapodáshoz, mert Ukrajna akkor még betartotta az EU-val kötött társulási megállapodásban lefektetett kötelezettségeit, és nem blokkolta az Oroszországból Magyarországra érkező olajszállítmányokat.
Sajnos Zelenszkij elnök azóta olajblokád alá vette Magyarországot, ami egzisztenciális fenyegetést jelent a magyar gazdaság számára
– értékelt a miniszterelnök, hozzátéve, hogy a lett miniszterelnök nem kérheti, hogy egy olyan országnak nyújtott uniós hitelt támogasson, ami jogellenesen megváltoztatta a 2025. decemberi helyzetet.
Ajánlatom tisztességes. Vissza kell térni a 2025. decemberi állapotokhoz, és minden megoldódik
– szögezte le Orbán Viktor.
Ugyanakkor megjegyezte: „Önnek ahelyett, hogy engem támad, Zelenszkij elnök ajtaján kellene kopogtatnia, hogy állítsa helyre a jogszerű állapotokat, és ne tartsa olajblokád alatt Magyarországot.”
Nekünk, magyaroknak nehéz megértenünk, hogy Lettország, szövetségesünk a NATO-ban és partnerünk az EU-ban nem Magyarország mellett, hanem a szerződésszegő Ukrajna mellett áll ebben a kérdésben. Remélem, hogy ez az elhibázott és unfair politikai pozíciója a lojális együttműködés szellemében változni fog
– fogalmazott a miniszterelnök.
Orbán Viktor hangsúlyozta:
Hazám álláspontja jogilag korrekt, morálisan helyes, politikailag észszerű.
Több tiszteletet Magyarországnak!
– zárta a bejegyzését Orbán Viktor.
