Orbán Viktor helyretette a lett miniszterelnököt

Lettország miniszterelnöke téved, Magyarország a 2025 decemberében kötött uniós megállapodásnak megfelelően jár el – írta az X-oldalán közzétett bejegyzésében Orbán Viktor. A kormányfő hangsúlyozta: Ukrajna időközben megsértette a korábbi feltételeket, és olajblokád alá vette hazánkat, ami súlyos gazdasági fenyegetést jelent. A miniszterelnök világossá tette, hogy Magyarország csak a jogszerű állapotok helyreállítása esetén hajlandó támogatni az uniós döntéseket.

2026. 03. 27. 9:04
Forrás: Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály
Lettország miniszterelnöke téved, Magyarország a 2025 decemberében kötött uniós megállapodás szerint jár el – írta Orbán Viktor miniszterelnök Evika Silina lett kormányfőnek címzett, az X-en pénteken közzétett bejegyzésében.

Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

Orbán Viktor kiemelte: 2025 decemberében Magyarország azért járult hozzá a megállapodáshoz, mert Ukrajna akkor még betartotta az EU-val kötött társulási megállapodásban lefektetett kötelezettségeit, és nem blokkolta az Oroszországból Magyarországra érkező olajszállítmányokat.

Sajnos Zelenszkij elnök azóta olajblokád alá vette Magyarországot, ami egzisztenciális fenyegetést jelent a magyar gazdaság számára

 – értékelt a miniszterelnök, hozzátéve, hogy a lett miniszterelnök nem kérheti, hogy egy olyan országnak nyújtott uniós hitelt támogasson, ami jogellenesen megváltoztatta a 2025. decemberi helyzetet.

Ajánlatom tisztességes. Vissza kell térni a 2025. decemberi állapotokhoz, és minden megoldódik

– szögezte le Orbán Viktor.

Ugyanakkor megjegyezte: „Önnek ahelyett, hogy engem támad, Zelenszkij elnök ajtaján kellene kopogtatnia, hogy állítsa helyre a jogszerű állapotokat, és ne tartsa olajblokád alatt Magyarországot.”

Nekünk, magyaroknak nehéz megértenünk, hogy Lettország, szövetségesünk a NATO-ban és partnerünk az EU-ban nem Magyarország mellett, hanem a szerződésszegő Ukrajna mellett áll ebben a kérdésben. Remélem, hogy ez az elhibázott és unfair politikai pozíciója a lojális együttműködés szellemében változni fog

 – fogalmazott a miniszterelnök.

Orbán Viktor hangsúlyozta: 

Hazám álláspontja jogilag korrekt, morálisan helyes, politikailag észszerű.

Több tiszteletet Magyarországnak!

 – zárta a bejegyzését Orbán Viktor.

 

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály)

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
