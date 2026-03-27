Oroszország több térségét ismét ukrán dróntámadás érte a március 26-ról 27-re virradó éjszaka során. Péntek reggelre a légvédelem több mint egy tucat célpontot semlegesített az ország légterében – számolt be róla az Origo.
Összehangolt dróntámadás indult Oroszország ellen
Újabb összehangolt ukrán dróntámadás érte Oroszország több régióját az éjszaka folyamán, amelyet a légvédelem széles körű műveletben hárított el. A moszkvai vezetés szerint a támadási hullám során 85 pilóta nélküli eszközt semmisítettek meg, miközben a drónokat az ország számos területén, valamint a Fekete-tenger és a Krím térségében is észlelték.
Az orosz védelmi minisztérium közlése alapján március 26-án 23 órától március 27-én 7 óráig az ügyeletben lévő légvédelmi egységek összesen 85 ukrán, repülőgép típusú pilóta nélküli eszközt észleltek, fogtak el és semmisítettek meg.
A támadásokat több régióban párhuzamosan hárították el. A tárca szerint a drónokat Brjanszk, Leningrád, Vologda, Szmolenszk, Belgorod, Kurszk és Pszkov térségében, továbbá a Fekete-tenger felett, a Krím félszigetnél és a Moszkva környéki régióban lőtték le.
24 óra alatt közel ezer drón zúdult Ukrajnára
Ahogy arról egy korábbi cikkünkben is beszámoltunk, az ukrán hadsereg közlése szerint Oroszország az elmúlt hónapok egyik legnagyobb támadását hajtotta végre: 24 óra leforgása alatt csaknem ezer drónt indított, a csapásoknak halálos áldozatai és több tucat sérültje van.
Magyar Péter 2024 óta tartja a kapcsolatot ukrán vezetőkkel
Magyar Péter eközben az ukrán hősök emlékfala előtt pózolt. Kérdés, hogy miről egyeztetett kijevi partnereivel a magyar ellenzéki vezető. Mivel látogatásának valódi okát nem hozta nyilvánosságra, csak az azt követő események alapján lehet következtetni a kijevi út céljára és eredményeire. Annyi ismert, hogy találkozott egy ukrán titkosszolgálati ügynökkel, az azonban nem derült ki, hogy Volodimir Zelenszkij közvetlen környezetéből kivel egyeztetett még.
Bár igyekeztek elkerülni még a látszatát is annak, hogy Volodimir Zelenszkij és Magyar Péter találkoztak volna a 2026-os müncheni biztonságpolitikai konferencián, egyikük sem cáfolta, hogy egy időben tartózkodtak ugyanazon a helyszínen.
Magyar Péter a közösségi oldalán többször posztolt Münchenből, azon a napon is, amikor Zelenszkij meglátogatta az Ukrajna-házat.
Borítókép: Ukrán drón (Fotó: AFP)
