Súlyos, ami történik: 24 óra alatt közel ezer drón zúdult Ukrajnára + videó
Az ukrán hadsereg közlése szerint Oroszország az elmúlt hónapok egyik legnagyobb támadását hajtotta végre: 24 óra leforgása alatt csaknem ezer drónt indított, a csapásoknak halálos áldozatai és több tucat sérültje van.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közlése szerint a támadásokban legalább negyven ember megsérült, köztük öt gyermek.
Az ország nyugati részén, az Ivano-Frankivszki területen legalább két ember életét vesztette – közölte a régió kormányzója. A halálos áldozatok között egy nemzeti gárdista és 15 éves lánya is volt, akik egy szülészeten látogatták a katona feleségét, aki néhány nappal korábban adott életet gyermeküknek. Az esetben további négy ember – köztük egy hatéves gyermek – megsérült. Vinnyicában egy 59 éves férfi halt meg, és további 11 ember sérült meg a támadásban.
Az ukrán légierő szóvivője szerint a drónokat elsősorban Ukrajna középső és nyugati részei ellen vetették be – írja a CNN.
További Külföld híreink
Lemberg városában legalább 22 sérültről számoltak be. Az ukrán légierő közlése szerint legalább 15 találatot regisztráltak, miközben 541 drónt lelőttek vagy más módon semlegesítettek.
A támadások során lakóépületek és városközpontok is megrongálódtak. Ivano-Frankivszkban egy szülészeti kórház is károkat szenvedett. Lembergben a Bernátos kolostoregyüttes egyik temploma szintén találatot kapott. A hatóságok szerint a tűz a kolostor környezetében lévő épületekre is átterjedt, a károk mértékét egyelőre vizsgálják. Zelenszkij az esti beszédében azt mondta, hogy a támadás nagyságrendje azt mutatja, Oroszországnak nincs valódi szándéka a háború befejezésére.
Eközben Oroszországban, a kurszki régióban egy 55 éves férfi életét vesztette, és további 13 ember megsérült ukrán dróntámadások következtében – közölte a térség ideiglenes kormányzója.
További Külföld híreink
Ukrajnával egyeztet Magyar Péter
Mindeközben a Tisza Párt vezetője rendszeresen egyeztet Ukrajnával. Az elmúlt időszakban a Tisza Párt elnöke több alkalommal is egyeztetett ukrán szereplőkkel. A 2024-es kijevi látogatása során kapcsolatba került ukrán hivatalos szervekkel, valamint a Volodimir Zelenszkij környezetéhez tartozó személyekkel is.
Az ellenzéki politikus idei részvétele a müncheni biztonsági konferencián szintén arra utal, hogy a háttérben folyamatos egyeztetések zajlanak. Magyar Péter több bejegyzést is megosztott Münchenből, többek között azon a napon, amikor Zelenszkij az Ukrajna-házban európai politikusokkal tárgyalt és panelbeszélgetésen vett részt.
Borítókép: Orosz–ukrán háború (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!