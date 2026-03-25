Súlyos, ami történik: 24 óra alatt közel ezer drón zúdult Ukrajnára + videó

Az ukrán hadsereg közlése szerint Oroszország az elmúlt hónapok egyik legnagyobb támadását hajtotta végre: 24 óra leforgása alatt csaknem ezer drónt indított, a csapásoknak halálos áldozatai és több tucat sérültje van.

2026. 03. 25. 13:32
Az oroszok csaknem harminc százalékkal növelték a bevetett drónok számát (Fotó: AFP)
Az ukrán hadsereg közlése szerint Oroszország az elmúlt 24 órában közel ezer drónt indított Ukrajna ellen, ami az utóbbi hónapok egyik legnagyobb támadásának számít. Az Origo beszámolója szerint ezek közül több mint 550 drónt nappali támadás során vetettek be különböző célpontok ellen az ország területén.

Hatalmas pusztítás Ukrajnában: Oroszország az elmúlt hónapok egyik legnagyobb dróntámadását hajtotta végre. Fotó: AFP

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közlése szerint a támadásokban legalább negyven ember megsérült, köztük öt gyermek.

Az ország nyugati részén, az Ivano-Frankivszki területen legalább két ember életét vesztette – közölte a régió kormányzója. A halálos áldozatok között egy nemzeti gárdista és 15 éves lánya is volt, akik egy szülészeten látogatták a katona feleségét, aki néhány nappal korábban adott életet gyermeküknek. Az esetben további négy ember – köztük egy hatéves gyermek – megsérült. Vinnyicában egy 59 éves férfi halt meg, és további 11 ember sérült meg a támadásban.

Az ukrán légierő szóvivője szerint a drónokat elsősorban Ukrajna középső és nyugati részei ellen vetették be – írja a CNN.

Lemberg városában legalább 22 sérültről számoltak be. Az ukrán légierő közlése szerint legalább 15 találatot regisztráltak, miközben 541 drónt lelőttek vagy más módon semlegesítettek. 

A támadások során lakóépületek és városközpontok is megrongálódtak. Ivano-Frankivszkban egy szülészeti kórház is károkat szenvedett. Lembergben a Bernátos kolostoregyüttes egyik temploma szintén találatot kapott. A hatóságok szerint a tűz a kolostor környezetében lévő épületekre is átterjedt, a károk mértékét egyelőre vizsgálják. Zelenszkij az esti beszédében azt mondta, hogy a támadás nagyságrendje azt mutatja, Oroszországnak nincs valódi szándéka a háború befejezésére.

Eközben Oroszországban, a kurszki régióban egy 55 éves férfi életét vesztette, és további 13 ember megsérült ukrán dróntámadások következtében – közölte a térség ideiglenes kormányzója.

 

Ukrajnával egyeztet Magyar Péter 

Mindeközben a Tisza Párt vezetője rendszeresen egyeztet Ukrajnával. Az elmúlt időszakban a Tisza Párt elnöke több alkalommal is egyeztetett ukrán szereplőkkel. A 2024-es kijevi látogatása során kapcsolatba került ukrán hivatalos szervekkel, valamint a Volodimir Zelenszkij környezetéhez tartozó személyekkel is.

Az ellenzéki politikus idei részvétele a müncheni biztonsági konferencián szintén arra utal, hogy a háttérben folyamatos egyeztetések zajlanak. Magyar Péter több bejegyzést is megosztott Münchenből, többek között azon a napon, amikor Zelenszkij az Ukrajna-házban európai politikusokkal tárgyalt és panelbeszélgetésen vett részt.

 

Borítókép: Orosz–ukrán háború (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
