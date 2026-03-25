Súlyos, ami történik: 24 óra alatt közel ezer drón zúdult Ukrajnára + videó

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közlése szerint a támadásokban legalább negyven ember megsérült, köztük öt gyermek.

Az ország nyugati részén, az Ivano-Frankivszki területen legalább két ember életét vesztette – közölte a régió kormányzója. A halálos áldozatok között egy nemzeti gárdista és 15 éves lánya is volt, akik egy szülészeten látogatták a katona feleségét, aki néhány nappal korábban adott életet gyermeküknek. Az esetben további négy ember – köztük egy hatéves gyermek – megsérült. Vinnyicában egy 59 éves férfi halt meg, és további 11 ember sérült meg a támadásban.

This footage shows a Russian Shahed-136 (Geran-2) drone descending over central Lviv moments before impact.



Multiple injuries reported; no confirmed fatalities so far.



Az ukrán légierő szóvivője szerint a drónokat elsősorban Ukrajna középső és nyugati részei ellen vetették be – írja a CNN.