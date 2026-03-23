Ukrajna lángokba borította az egyik legfontosabb olajexport-központot

Ukrajna dróntámadást hajtott végre az oroszországi primorszki kikötő ellen, amely az ország egyik legfontosabb olajexport-központja, a csapás során pedig tűz keletkezett egy üzemanyagtartálynál. Az incidens nemcsak az energetikai infrastruktúrát érintheti érzékenyen, hanem az exportbevételekre és a katonai logisztikára is hatással lehet.

2026. 03. 23. 17:29
Volodimir Zelenszkij Forrás: AFP
A Leningrád terület kormányzója, Alekszandr Drozgyenko arról számolt be, hogy Ukrajna csapást mért a Balti-tengeren fekvő primorszki kikötőre, amely Oroszország egyik legjelentősebb, olajkivitelét szolgáló létesítménye – számolt be róla az Origo.

 A támadás során egy üzemanyagtároló megsérült, ami tüzet okozott.

A dolgozókat kimenekítették. Orosz sajtóértesülések szerint a primorszki kikötő kulcsszerepet tölt be az orosz olaj, valamint az Euro–5 szabványú, alacsony kéntartalmú dízel átrakodásában: naponta hozzávetőleg egymillió hordó nyersolaj és 300 ezer hordó dízel kezelésére képes. A létesítményt korábban, 2025. szeptember 12-én is támadás érte, amikor ukrán drónok több rakpart működését akadályozták, napokra visszavetve a rakodást.

Az Exilenova+ elmondása szerint a primorszki kikötő a régió legnagyobb olajkikötője, amely éves szinten akár 75 millió tonna kapacitással működik.

A jelentés alapján innen exportálják az Ural típusú kőolaj jelentős részét, többek között egy úgynevezett „árnyékflotta” bevonásával, a szankciók kijátszására. 

Egy ilyen logisztikai csomópont sérülése közvetlenül hat az orosz exportfolyamatokra és a devizabevételekre

 – közölte a csatorna. 

Az Exilenova+ később jelezte, hogy a NASA FIRMS műholdas rendszere alapján a tűz egy könnyű kőolajszármazékok tárolására szolgáló terminált érintett. A jelentés szerint ez nemcsak a nyersolajhoz kapcsolódó infrastruktúrát, hanem a benzin-, dízel- és repülőgép-üzemanyag létesítményeit is érinti, vagyis olyan termékeket, amelyek nagyobb hozzáadott értékkel rendelkeznek. A károk így az exportbevételekre és a katonai ellátásra is hatással lehetnek.

Magyar Péter 2024 óta egyeztet az ukrán vezetőkkel

Az ukrán hősök emlékfala előtt pózolt Magyar Péter, mert ez jól mutat a közösségi médiában. Kérdés, hogy vajon miről egyeztetett kijevi partnerivel a magyar ellenzéki vezető. Mivel eltitkolta látogatása valódi okát a Tisza Párt vezetője, ezért csak az azt követő események tükrében tudunk következtetni az ukrán fővárosban tett látogatásának céljáról, eredményeiről. Annyit tudni erről, hogy egy ukrán titkosszolgálati ügynökkel találkozott, hogy ezenkívül Volodimir Zelenszkij közvetlen környezetéből kivel egyeztetett még, azt igyekszik eltitkolni, amíg lehet.

Bár igyekeztek elkerülni a látszatát is, hogy Volodimir Zelenszkij és Magyar Péter találkoztak volna Münchenben a 2026-os biztonságpolitikai konferencián, azonban azt egyikük sem cáfolta, hogy egy időben voltak egy helyen. 

Magyar Péter a közösségi oldalán is többször posztolt Münchenből, azon a napon is, amikor Zelenszkij meglátogatta az Ukrajna-házat, ahol háborúpárti európaiakkal találkozott, majd egy panelbeszélgetésen is részt vett. 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
