A Leningrád terület kormányzója, Alekszandr Drozgyenko arról számolt be, hogy Ukrajna csapást mért a Balti-tengeren fekvő primorszki kikötőre, amely Oroszország egyik legjelentősebb, olajkivitelét szolgáló létesítménye – számolt be róla az Origo.
Ukrajna lángokba borította az egyik legfontosabb olajexport-központot
Ukrajna dróntámadást hajtott végre az oroszországi primorszki kikötő ellen, amely az ország egyik legfontosabb olajexport-központja, a csapás során pedig tűz keletkezett egy üzemanyagtartálynál. Az incidens nemcsak az energetikai infrastruktúrát érintheti érzékenyen, hanem az exportbevételekre és a katonai logisztikára is hatással lehet.
A támadás során egy üzemanyagtároló megsérült, ami tüzet okozott.
A dolgozókat kimenekítették. Orosz sajtóértesülések szerint a primorszki kikötő kulcsszerepet tölt be az orosz olaj, valamint az Euro–5 szabványú, alacsony kéntartalmú dízel átrakodásában: naponta hozzávetőleg egymillió hordó nyersolaj és 300 ezer hordó dízel kezelésére képes. A létesítményt korábban, 2025. szeptember 12-én is támadás érte, amikor ukrán drónok több rakpart működését akadályozták, napokra visszavetve a rakodást.
Az Exilenova+ elmondása szerint a primorszki kikötő a régió legnagyobb olajkikötője, amely éves szinten akár 75 millió tonna kapacitással működik.
A jelentés alapján innen exportálják az Ural típusú kőolaj jelentős részét, többek között egy úgynevezett „árnyékflotta” bevonásával, a szankciók kijátszására.
Egy ilyen logisztikai csomópont sérülése közvetlenül hat az orosz exportfolyamatokra és a devizabevételekre
– közölte a csatorna.
Az Exilenova+ később jelezte, hogy a NASA FIRMS műholdas rendszere alapján a tűz egy könnyű kőolajszármazékok tárolására szolgáló terminált érintett. A jelentés szerint ez nemcsak a nyersolajhoz kapcsolódó infrastruktúrát, hanem a benzin-, dízel- és repülőgép-üzemanyag létesítményeit is érinti, vagyis olyan termékeket, amelyek nagyobb hozzáadott értékkel rendelkeznek. A károk így az exportbevételekre és a katonai ellátásra is hatással lehetnek.
