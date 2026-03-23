Ukrajna lángokba borította az egyik legfontosabb olajexport-központot

A támadás során egy üzemanyagtároló megsérült, ami tüzet okozott.

🇺🇦🇷🇺 Massive Ukrainian drone strikes blew up vast areas of the Port of Primorsk, Russia's largest oil export terminal that processes 1.0-1.5 million barrels/day - 100 million tons of oil & oil products per year. — 1,000km from Ukraine. — Igor Sushko pic.twitter.com/uLXSwBTSvx — The Daily News (@DailyNewsJustIn) March 23, 2026

A dolgozókat kimenekítették. Orosz sajtóértesülések szerint a primorszki kikötő kulcsszerepet tölt be az orosz olaj, valamint az Euro–5 szabványú, alacsony kéntartalmú dízel átrakodásában: naponta hozzávetőleg egymillió hordó nyersolaj és 300 ezer hordó dízel kezelésére képes. A létesítményt korábban, 2025. szeptember 12-én is támadás érte, amikor ukrán drónok több rakpart működését akadályozták, napokra visszavetve a rakodást.

Az Exilenova+ elmondása szerint a primorszki kikötő a régió legnagyobb olajkikötője, amely éves szinten akár 75 millió tonna kapacitással működik.

A jelentés alapján innen exportálják az Ural típusú kőolaj jelentős részét, többek között egy úgynevezett „árnyékflotta” bevonásával, a szankciók kijátszására.

Egy ilyen logisztikai csomópont sérülése közvetlenül hat az orosz exportfolyamatokra és a devizabevételekre

– közölte a csatorna.

Az Exilenova+ később jelezte, hogy a NASA FIRMS műholdas rendszere alapján a tűz egy könnyű kőolajszármazékok tárolására szolgáló terminált érintett. A jelentés szerint ez nemcsak a nyersolajhoz kapcsolódó infrastruktúrát, hanem a benzin-, dízel- és repülőgép-üzemanyag létesítményeit is érinti, vagyis olyan termékeket, amelyek nagyobb hozzáadott értékkel rendelkeznek. A károk így az exportbevételekre és a katonai ellátásra is hatással lehetnek.