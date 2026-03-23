A BBC tudósítása szerint súlyos, feltehetően antiszemita indíttatású gyújtogatás történt Észak-Londonban, ahol négy mentőautó vált a lángok martalékává. A járművek a zsidó közösség önkéntes mentőszolgálatához, a Hatzola szervezethez tartoztak.
Újabb antiszemita támadás: mentőautókat gyújtottak fel Londonban
Antiszemita indíttatású gyűlölet-bűncselekményként vizsgálják, hogy négy, a zsidó közösséget szolgáló mentőautót felgyújtottak Észak-Londonban. A BBC beszámolója szerint a támadást robbanások is kísérték. A brit miniszterelnök megdöbbentőnek nevezte a történteket.
A támadás a londoni Golders Green városrész Highfield Roadján történt, ahol a tűzoltókat hajnali 1:40 körül riasztották.
A londoni tűzoltóság közlése szerint a járművekben található palackok felrobbantak, ami a környező épületekben is károkat okozott: több ablak betört. A hatóságok mintegy 30 embert biztonsági okokból evakuáltak, személyi sérülés azonban nem történt.
A Metropolitan Police közlése szerint az ügyet antiszemita gyűlölet-bűncselekményként kezelik, egyelőre azonban senkit sem vettek őrizetbe. A térfigyelő kamerák felvételei három gyanúsítottat rögzítettek, akik közvetlenül a gyújtogatás előtt a járművekhez közeledtek.
További Külföld híreink
A történtek komoly politikai visszhangot váltottak ki. Keir Starmer brit miniszterelnök „megdöbbentő antiszemita gyújtogatásnak” nevezte az esetet, hangsúlyozva:
az antiszemitizmusnak nincs helye a társadalmunkban.
Wes Streeting egészségügyi miniszter szintén elítélte a történteket, undorító támadásnak nevezve azt, és kiemelte: szerencsére senki nem sérült meg.
További Külföld híreink
A brit főrabbi, Ephraim Mirvis szerint a gyújtogatás különösen undorító támadás, amely nemcsak a zsidó közösség, hanem az egész társadalom alapértékei ellen irányul. Hangsúlyozta: a Hatzola szolgálat minden ember életének megmentéséért dolgozik, vallási hovatartozástól függetlenül.
A helyi közösség részéről ugyanakkor olyan vélemények is megjelentek, hogy a támadás – bár sokkoló – nem teljesen váratlan, mivel a zsidó közösség egyre növekvő fenyegetettséget érzékel.
A BBC szerint a hatóságok továbbra is nagy erőkkel nyomoznak az ügyben.
Borítókép: Mentőautó (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!