antiszemita támadásLondonmentőautó

Újabb antiszemita támadás: mentőautókat gyújtottak fel Londonban

Antiszemita indíttatású gyűlölet-bűncselekményként vizsgálják, hogy négy, a zsidó közösséget szolgáló mentőautót felgyújtottak Észak-Londonban. A BBC beszámolója szerint a támadást robbanások is kísérték. A brit miniszterelnök megdöbbentőnek nevezte a történteket.

Magyar Nemzet
2026. 03. 23. 9:36
Mentőautó (Fotó: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A BBC tudósítása szerint súlyos, feltehetően antiszemita indíttatású gyújtogatás történt Észak-Londonban, ahol négy mentőautó vált a lángok martalékává. A járművek a zsidó közösség önkéntes mentőszolgálatához, a Hatzola szervezethez tartoztak.

Az antiszemita támadás a londoni Golders Green városrész Highfield Roadján történt – képünk illusztráció
Az antiszemita támadás a londoni Golders Green városrész Highfield Roadján történt – képünk illusztráció (Fotó: AFP)

A támadás a londoni Golders Green városrész Highfield Roadján történt, ahol a tűzoltókat hajnali 1:40 körül riasztották. 

A londoni tűzoltóság közlése szerint a járművekben található palackok felrobbantak, ami a környező épületekben is károkat okozott: több ablak betört. A hatóságok mintegy 30 embert biztonsági okokból evakuáltak, személyi sérülés azonban nem történt.

A Metropolitan Police közlése szerint az ügyet antiszemita gyűlölet-bűncselekményként kezelik, egyelőre azonban senkit sem vettek őrizetbe. A térfigyelő kamerák felvételei három gyanúsítottat rögzítettek, akik közvetlenül a gyújtogatás előtt a járművekhez közeledtek.

A történtek komoly politikai visszhangot váltottak ki. Keir Starmer brit miniszterelnök „megdöbbentő antiszemita gyújtogatásnak” nevezte az esetet, hangsúlyozva: 

az antiszemitizmusnak nincs helye a társadalmunkban.

Wes Streeting egészségügyi miniszter szintén elítélte a történteket, undorító támadásnak nevezve azt, és kiemelte: szerencsére senki nem sérült meg.

A brit főrabbi, Ephraim Mirvis szerint a gyújtogatás különösen undorító támadás, amely nemcsak a zsidó közösség, hanem az egész társadalom alapértékei ellen irányul. Hangsúlyozta: a Hatzola szolgálat minden ember életének megmentéséért dolgozik, vallási hovatartozástól függetlenül.

A helyi közösség részéről ugyanakkor olyan vélemények is megjelentek, hogy a támadás – bár sokkoló – nem teljesen váratlan, mivel a zsidó közösség egyre növekvő fenyegetettséget érzékel.

A BBC szerint a hatóságok továbbra is nagy erőkkel nyomoznak az ügyben.

Borítókép: Mentőautó (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekszó

Igen. Erről van szó…

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu