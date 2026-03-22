Az Osztrák Néppárt riadót fújt az iszlám befolyás miatt

A szélsőséges Muzulmán Testvériség egy európai központjaként írta le egy friss izraeli jelentés Ausztriát. Az Osztrák Néppárt (ÖVP) szerint azonnali cselekvésre lenne szükség, főleg Bécsben, ahol azonban a baloldali vezetés nem tesz semmit.

Magyar Nemzet
2026. 03. 22. 13:29
Fotó: JOE KLAMAR Forrás: AFP
A friss izraeli jelentésnek egyértelműen cselekvésre kellett volna sarkallnia a Bécset vezető Osztrák Szociáldemokrata Pártot (SPÖ), azonban a baloldali vezetés továbbra is a homokba dugja a fejét. Az Osztrák Néppárt integrációs szóvivője, Caroline Hungerlander közvetlen felhívást intézett a bécsi városházához a Muzulmán Testvériség növekvő befolyása miatt, választ azonban egyelőre nem kapott – írja az Exxpress

Az Osztrák Néppárt felszólította a baloldali városvezetést, hogy lépjen fel az iszlám politikai térnyerésével szemben
Fotó: JOE KLAMAR / AFP

Egy friss izraeli jelentés révén ismét előtérbe került az iszlám politikai térnyerése Ausztriában. Az elemzésben az országot a radikális Muzulmán Testvériség egyik európai központjának nevezték, külön kiemelve Bécs városát, ahol egyébként is komoly problémát jelent a migránsok nagy száma és az ezzel együtt járó bűnözés. 

A jelentés szerint a hálózat szándékosan az osztrák muszlim közösség, a döntéshozók és a közbeszéd befolyásolására összpontosít tevékenységével, tudatosan alkalmazva azokat a „taktikákat és koncepciókat”, amelyeket Ausztriában különösen hatékonynak tartanak.

Caroline Hungerlander, az ÖVP politikusa szerint a helyzet világos. Hungerlander úgy látja, hogy Bécs hatalmas nyomás alatt áll a jelentés miatt, ami a várost „a politikai iszlám központjaként írta le, miközben az SPÖ–Neos vezette önkormányzat tétlenül szemléli a helyzetet”. Az integrációs szóvivő irányváltásra szólít fel, valamint politikai következményekre figyelmeztetett.

Ennek a jelentésnek fel kell ráznia az SPÖ-t és a Neost. A problémát nem is lehetne világosabban kiemelni. Ha az SPÖ továbbra is a politikai iszlámnak akar hízelegni a szavazatok kedvéért, akkor figyelmeztessék őket: »A szellemektől, amelyeket megidéztem, most nem tudok megszabadulni.«

– idézte Goethe híres költeményét a politikus a helyzet értékelésekor. 

A város vezetése pedig láthatóan nincs tisztában a problémával, miután, mint azt a lap is felidézi, január 25-én a Bécsben aktív török ​​Saadet Párt meghívott egy antiszemita, Hamászt támogató török ​​politikust. Michael Ludwig polgármester (SPÖ) pedig a választási kampány alatt több Törökországból érkezett politikussal vette körbe magát. 

A jelentés pedig éppen ezt az aspektust emelte ki, hiszen az izraeli szakértők szerint az iszlám szervezet Ausztriában a demokratikus struktúrákon belüli hosszú távú befolyásolásra törekszik, ami hosszabb távon óriási problémákat okozhat. 

Borítókép: Egy mecset Bécs muszlim központjában (Fotó: AFP)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
