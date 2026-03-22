Az Osztrák Néppárt riadót fújt az iszlám befolyás miatt

A friss izraeli jelentésnek egyértelműen cselekvésre kellett volna sarkallnia a Bécset vezető Osztrák Szociáldemokrata Pártot (SPÖ), azonban a baloldali vezetés továbbra is a homokba dugja a fejét. Az Osztrák Néppárt integrációs szóvivője, Caroline Hungerlander közvetlen felhívást intézett a bécsi városházához a Muzulmán Testvériség növekvő befolyása miatt, választ azonban egyelőre nem kapott – írja az Exxpress.

Az Osztrák Néppárt felszólította a baloldali városvezetést, hogy lépjen fel az iszlám politikai térnyerésével szemben

Egy friss izraeli jelentés révén ismét előtérbe került az iszlám politikai térnyerése Ausztriában. Az elemzésben az országot a radikális Muzulmán Testvériség egyik európai központjának nevezték, külön kiemelve Bécs városát, ahol egyébként is komoly problémát jelent a migránsok nagy száma és az ezzel együtt járó bűnözés.

A jelentés szerint a hálózat szándékosan az osztrák muszlim közösség, a döntéshozók és a közbeszéd befolyásolására összpontosít tevékenységével, tudatosan alkalmazva azokat a „taktikákat és koncepciókat”, amelyeket Ausztriában különösen hatékonynak tartanak.

Caroline Hungerlander, az ÖVP politikusa szerint a helyzet világos. Hungerlander úgy látja, hogy Bécs hatalmas nyomás alatt áll a jelentés miatt, ami a várost „a politikai iszlám központjaként írta le, miközben az SPÖ–Neos vezette önkormányzat tétlenül szemléli a helyzetet”. Az integrációs szóvivő irányváltásra szólít fel, valamint politikai következményekre figyelmeztetett.