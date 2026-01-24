Rendkívüli

Orbán Viktor: A végén mindannyian magyarok vagyunk + videó

Ausztriaradikális iszlámintézkedés

Ausztriában fellépnek a radikális iszlámmal szemben

Speciális megfigyelőközpontot indít az osztrák tartomány. Alsó-Ausztria komolyan fellép a radikális iszlámmal szemben.

2026. 01. 24.
Illusztráció Fotó: MICHAEL NGUYEN Forrás: NurPhoto
Ez az első osztrák tartomány, amely egy speciális megfigyelőközpontot indított a radikalizálódás jeleinek korai szakaszban történő azonosítására. Az új, radikális iszlámot figyelő központtal Alsó-Ausztria célja, hogy a jövőben aktívan küzdjön a radikalizálódás és a szélsőségesség ellen – írja az Origo.

A vallásszabadság adott, de a radikális iszlámmal leszámolnak Alsó-Ausztriában
(Fotó: AFP)

„A félrenézés korszaka véget ért” – mondta Johanna Mikl-Leitner kormányzó a kezdeményezés bemutatásakor, amelyet az iszlamista szélsőségesség és a párhuzamos társadalmak elleni küzdelem fontos lépésének nevezett. A központ létrehozása, amely a Wiener Neustadti Alkalmazott Tudományok Egyetemének Biztonságkutató Intézetétől tudományos támogatást kap, átfogó vállalkozás: körülbelül háromszázezer eurót fektetnek be a projektbe, és az első intézkedések várhatóan a következő hetekben megkezdődnek.

A megfigyelőközpont egy megelőző korai figyelmeztető rendszer, amelynek célja a potenciálisan veszélyes fejlemények korai szakaszban történő azonosítása. 

Különös figyelmet fordítanak a radikalizálódás jeleire, különösen az iskolákban és a szociális intézményekben

fogalmaz az Exxpress osztrák lap. Mikl-Leitner hangsúlyozta: 

A félrenézés senkinek sem segít. Bár a vallásszabadság nem kérdéses, rendkívül fontos az éberség, hogy időben ellensúlyozhassuk a káros fejleményeket.

Udo Landbauer államalelnök a szakértői tanácsadó testület által támogatott megfigyelőközpont létrehozását fordulópontnak tekinti a biztonságpolitikában. „Veszélyes szakadékot zárunk le” – mondta, utalva az iszlamista szélsőségesség elleni nyomozások számának növekedésére az elmúlt években. Jelenleg ez a szám néhány száz körül van, ami aláhúzza a projekt sürgősségét. A hangsúly nemcsak a megelőzésen van, hanem a párhuzamos társadalmak kialakulásának megakadályozásán és a terrorizmus elleni küzdelemben is – teszi hozzá Landbauer.

A párhuzamos társadalmak kialakulásának veszélye nagyon is valós Ausztriában. Ahogy arról korábban az Origo is beszámolt, az Osztrák Néppárt (ÖVP) az iszlám jogrend, a saría teljes betiltását sürgeti Ausztriában. A saría törvény teljes betiltása az osztrák konzervatívok szélesebb körű törekvéseinek része, amely a politikai iszlám visszaszorítását célozza. 

Alsó-Ausztria tartományban pedig kifejezetten erőteljesen küzdenek a politikai iszlám térnyerésével is. Lapunk tavaly írt arról, hogy a tartományi parlamentben egy átfogó törvénycsomagot akarnak elfogadni, amely kemény intézkedéseket tartalmaz az integrációt elutasítókkal és a politikai iszlámmal szemben. Különösen az óvodákban és az iskolákban hoznak szigorú intézkedéseket: akár 2500 eurós pénzbírsággal is sújthatják majd azokat, akik megtagadják az integrációt.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)

