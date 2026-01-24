Ausztriában fellépnek a radikális iszlámmal szemben

Ez az első osztrák tartomány, amely egy speciális megfigyelőközpontot indított a radikalizálódás jeleinek korai szakaszban történő azonosítására. Az új, radikális iszlámot figyelő központtal Alsó-Ausztria célja, hogy a jövőben aktívan küzdjön a radikalizálódás és a szélsőségesség ellen – írja az Origo.

A vallásszabadság adott, de a radikális iszlámmal leszámolnak Alsó-Ausztriában

(Fotó: AFP)

„A félrenézés korszaka véget ért” – mondta Johanna Mikl-Leitner kormányzó a kezdeményezés bemutatásakor, amelyet az iszlamista szélsőségesség és a párhuzamos társadalmak elleni küzdelem fontos lépésének nevezett. A központ létrehozása, amely a Wiener Neustadti Alkalmazott Tudományok Egyetemének Biztonságkutató Intézetétől tudományos támogatást kap, átfogó vállalkozás: körülbelül háromszázezer eurót fektetnek be a projektbe, és az első intézkedések várhatóan a következő hetekben megkezdődnek.